La FIFA prepara un entretiempo histórico para la final del Mundial 2026: el cambio que genera polémica

Se espera un mega show en el entretiempo. (Foto: archivo)

De acuerdo con el diario The Times, la FIFA evalúa que el descanso dure entre 25 y 30 minutos. En cambio, The Athletic sostiene que podría extenderse hasta 20 minutos. Al anunciar la participación de Justin Bieber, Infantino aseguró que será "la actuación más vista de la historia".

La preocupación por el impacto deportivo

La iniciativa despertó un intenso debate entre especialistas, entrenadores e hinchas. Los futbolistas están acostumbrados a un descanso de 15 minutos, tiempo destinado a la recuperación física, la hidratación y las indicaciones tácticas del cuerpo técnico.

Una pausa mucho más extensa podría provocar que los jugadores regresen al campo con una menor activación muscular, aumentando el riesgo de lesiones y modificando el desarrollo del partido.

Además, un descanso prolongado podría beneficiar a equipos que lleguen más desgastados físicamente y perjudicar a aquellos que hayan impuesto un ritmo alto durante el primer tiempo.

FIFA quiebra su reglamento para dar paso a un insólito cambio que probará por primera vez en la final del Mundial 2026. (Foto: Reuters)

La prueba que hizo la FIFA en el Mundial de Clubes

No sería la primera vez que la FIFA implementa una medida similar. Durante la final del Mundial de Clubes, también disputada en el MetLife Stadium, el descanso entre Chelsea y Paris Saint-Germain se extendió hasta 24 minutos para dar lugar a un espectáculo musical con Coldplay, J Balvin y Doja Cat.

Aquella decisión recibió numerosas críticas por parte de clubes, futbolistas y aficionados, que cuestionaron el impacto sobre el desarrollo del encuentro.

Qué dice el reglamento sobre la duración del entretiempo

Las Reglas de Juego de la IFAB establecen que el descanso entre ambos tiempos no debe superar los 15 minutos y que cualquier modificación requiere la autorización del árbitro.

Sin embargo, el reglamento específico del Mundial 2026 contempla una excepción. En su artículo 1 señala que "otras normas o decisiones vinculantes para la FIFA prevalecerán sobre el presente reglamento en caso de conflicto", una cláusula que permitiría ampliar el tiempo del entretiempo si así lo decide la organización.

Así fue la fiesta en la final del Mundial de Clubes. (Foto: Reuters)

El objetivo solidario detrás del espectáculo

Desde la FIFA sostienen que el show tiene un propósito que va más allá del entretenimiento. El espectáculo fue diseñado por Chris Martin, líder de Coldplay, y forma parte del FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para financiar proyectos que promuevan el acceso a la educación y al fútbol para niños de distintos países.

Mientras la expectativa crece por la final entre Argentina y España, el posible cambio en la duración del entretiempo promete convertirse en uno de los temas más debatidos del partido más importante del Mundial.