Tomás Dente demandará a su hermano Fernando tras la fuerte versión de abuso: "Se merece lo peor"

Lejos de bajar el tono, el conductor redobló la apuesta y volvió a cargar contra Fernando, a quien acusó de mentir y de evitar dar explicaciones claras sobre el tema; "No es mi hermano, es un mentiroso y miente en todo. Se hace el pelotudo desviando las respuestas, como lo hizo él. ¿Estamos todos locos? Ni siquiera me cambiaba delante de él por una cuestión de respeto. ¿Qué carajo dice?".

Sin bajar el tono, Tomás dejó en claro que, más allá de las diferencias familiares, hay un límite que no está dispuesto a tolerar y reiteró que buscará que el conflicto se resuelva en la Justicia: "Nos podemos pelear, decir de todo, te puedo putear, pero esto no, chicos. No voy a soportar que caiga sobre mi persona una ambigüedad de una persona que lo único que hace es construir narrativas falaces. Siempre hace lo mismo: pone cara de buenito y te clava la estaca por detrás. Me las va a pagar y se lo va a tener que explicar a un juez".

"Desde chico me daba cuenta de que era oscuro, que era soberbio, que no era como nosotros, que se creía más que el resto, que era un engreído, que nos miraba desde arriba", aseguró que los problemas vienen desde la infancia y lanzó una durísima descripción sobre Fernando.

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