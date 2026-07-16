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Tomás Dente demandará a su hermano Fernando tras la fuerte versión de abuso: "Se merece lo peor"

Tomás Dente habló en LAM, apuntó contra su hermano Fernando por la grave acusación de un presunto abuso y anunció que le iniciará acciones legales.

16 jul 2026, 22:40
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Tomás Dente demandará a su hermano Fernando tras la fuerte versión de abuso: Se merece lo peor

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La interna entre Tomás y Fernando Dente sumó un nuevo y explosivo capítulo luego de que el conductor reaccionara con dureza en LAM (América TV) y anunciara que llevará a su hermano a la Justicia por considerar que permitió que se instalara un presunto rumor de abuso.

Todo se desencadenó después de que Fernando hablara públicamente sobre el distanciamiento que mantienen desde hace años. A raíz de esas declaraciones, Tomás salió al aire en el prograa que conduce Ángel de Brito y lo acusó de haber dejado correr una versión que lo vinculaba con un supuesto abuso durante la infancia, una interpretación que rechazó de manera categórica y que, según aseguró, tendrá consecuencias judiciales.

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En un fuerte descargo, El conductor de NET TV explicó los motivos que lo llevaron a tomar esa determinación y dejó en claro que no está dispuesto a tolerar que se lo vincule con una versión de semejante gravedad. "Lo voy a demandar porque esto tiene un límite. El protagonista de esta historia soy yo y lo voy a demandar. Estaba cansado de escuchar que se decía que yo había esparcido ese rumor. No miento, no pongo cara de nene bueno ni empiezo a inventar cosas", lanzó con evidente enojo.

"No voy a permitir que un pendejo irreverente, al que le dimos todo, salga en televisión a decir que yo lo toqué. Quería cruzarlo al aire directamente para que explique, que dé detalles de lo que acaba de decir, porque si no respondés, estás abriendo la puerta a un montón de especulaciones. Yo jamás en mi vida toqué a un hermano. ¿Estamos todos locos? ¿Hay un pecado más grande que le puedan adjudicar a una persona?", lanzó con indignación.

Lejos de bajar el tono, el conductor redobló la apuesta y volvió a cargar contra Fernando, a quien acusó de mentir y de evitar dar explicaciones claras sobre el tema; "No es mi hermano, es un mentiroso y miente en todo. Se hace el pelotudo desviando las respuestas, como lo hizo él. ¿Estamos todos locos? Ni siquiera me cambiaba delante de él por una cuestión de respeto. ¿Qué carajo dice?".

Sin bajar el tono, Tomás dejó en claro que, más allá de las diferencias familiares, hay un límite que no está dispuesto a tolerar y reiteró que buscará que el conflicto se resuelva en la Justicia: "Nos podemos pelear, decir de todo, te puedo putear, pero esto no, chicos. No voy a soportar que caiga sobre mi persona una ambigüedad de una persona que lo único que hace es construir narrativas falaces. Siempre hace lo mismo: pone cara de buenito y te clava la estaca por detrás. Me las va a pagar y se lo va a tener que explicar a un juez".

"Desde chico me daba cuenta de que era oscuro, que era soberbio, que no era como nosotros, que se creía más que el resto, que era un engreído, que nos miraba desde arriba", aseguró que los problemas vienen desde la infancia y lanzó una durísima descripción sobre Fernando.

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