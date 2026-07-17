"Me la clavaron al ángulo": la desopilante reacción de una participante al quedar nominada en Gran Hermano

Sin perder el tono humorístico, la participante respondió con un doble sentido que desató las risas en el estudio. "Hace tanto tiempo que no me la ponían... y no sé quién puedo habérmela puesto, varias", lanzó.

Del Moro redobló la apuesta y le dejó una misión para después de la gala. "Bueno, esta noche tarea para el hogar: averiguar quién te nominó", le dijo.

Fiel a su estilo, Zilli cerró el intercambio con otra frase que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. "Quién me nominó. Quién se la puso a Zilli. Cómo me la pusieron, eh. Me la clavaron al ángulo", expresó entre risas.

Finalmente, la placa de nominados quedó integrada por Cola, Emanuel, Hanssen, Zilli, Yipio y Solange Abraham, y los dos participantes que votaron a la rubia fueron Yipio y Hanssen.

Qué importante decisión tomó Andrea del Boca tras su paso por Gran Hermano

La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada llegó a su fin luego de que la producción le sugiriera abandonar la competencia. La decisión estuvo directamente ligada al delicado estado de salud de su madre, una situación que le fue comunicada por su hija, Anna del Boca, quien le advirtió que su abuela necesitaba de su compañía.

Con 95 años, Ana María Castro siempre fue una prioridad para la actriz. Antes de ingresar al reality, Andrea había dejado en claro que, si surgía algún problema familiar, no dudaría en salir de la casa para estar junto a ella. Finalmente, ese escenario se presentó y la actriz cumplió con lo que había anticipado.

Tras su salida, Andrea comenzó a recorrer distintos programas vinculados al ciclo, aunque todo indica que, una vez concluya esa ronda de entrevistas, planea dar un giro en su agenda y enfocarse en nuevos proyectos.

Ángel de Brito fue quien aportó detalles en su programa Bondi, Ángel Responde: “Me la piden mucho para que venga a LAM o a Bondi, yo no tengo ningún problema, me encantaría que venga, pero no contesta los mensajes”.

Luego agregó: “A la producción de LAM le dijeron que va a hacer primero las notas de Telefe y que después va a desaparecer de los medios”.

Y cerró con una definición tajante: “No, la imagen la tiene sucia igual. No le sirvió para nada, mucha gente piensa que es muy berrera lo que hizo entrando a la casa. Yo no tengo prejuicios con los realities, saben que Gran Hermano me encanta, pero la imagen no la limpió”.