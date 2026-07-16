A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Siguen atados

Wanda Nara culpable de que Mauro Icardi no juegue en River: los fuertes motivos

Mauro Icardi quedó libre tras su salida del Galatasaray y las ofertas no tardaron en aparecer. Sin embargo, su desembarco en River estaría completamente descartado y, una vez más, el nombre de Wanda Nara vuelve a quedar en el centro de la escena.

16 jul 2026, 23:56
Banner seguínos en google Primicias Ya
Wanda Nara culpable de que Mauro Icardi no juegue en River: los fuertes motivos

Wanda Nara culpable de que Mauro Icardi no juegue en River: los fuertes motivos

Wanda Nara culpable de que Mauro Icardi no juegue en River: los fuertes motivos

Wanda Nara culpable de que Mauro Icardi no juegue en River: los fuertes motivos

Mientras Mauro Icardi sigue sin definir su futuro tras quedar libre del Galatasaray, comenzaron a surgir distintas versiones sobre los clubes interesados en contratarlo. En DDM (América TV) aseguraron que existen propuestas desde Arabia Saudita, México y Brasil, e incluso se mencionó un supuesto interés de River Plate.

Sin embargo, esa posibilidad fue rápidamente descartada por Martín Candalaft, quien contradijo la información de su compañero Guido Záffora. El periodista aseguró que el club de Núñez no tiene intenciones de incorporar al delantero y explicó que el principal motivo son los constantes escándalos mediáticos que rodean su vida personal. La China Suárez y Wanda Nara aparecen como principal motio

Leé también

El inesperado beneficio que habría obtenido Wanda Nara tras la salida de Mauro Icardi del Galatasaray

El inesperado beneficio que habría obtenido Wanda Nara tras la salida de Mauro Icardi del Galatasaray

No hay ninguna posibilidad de que vaya a River. ¿Se imaginan si Mauro estuviese jugando ahí? La semana pasada, ¿adónde hubiésemos mandado el móvil? ¿A dónde irían los programas de espectáculos? A River”, sostuvo.

Luego profundizó su postura y afirmó que la dirigencia busca evitar que el foco mediático se traslade al club. Lo que no quiere River es justamente eso. Por lo tanto, Mauro Icardi no tiene ninguna posibilidad de jugar en River, sentenció.

Cómo fue la despedida de Mauro Icardi del Galatasaray

La etapa de Mauro Icardi en el Galatasaray quedó oficialmente terminada. Luego de que finalizara su contrato con la institución turca, el club decidió despedir al delantero con un mensaje especial en sus redes sociales, donde destacó la importancia que tuvo durante su estadía y el recuerdo que dejó entre los hinchas.

Lejos de una simple despedida, la entidad resaltó que el paso del argentino por el equipo significó mucho más que sus goles y sus títulos. "Hoy no hablamos de una separación, sino de un legado", fue una de las frases elegidas por el Galatasaray para comenzar el comunicado, dejando en claro el reconocimiento hacia el futbolista.

A lo largo del mensaje, el club repasó los logros obtenidos por Icardi, sus marcas individuales y el protagonismo que alcanzó desde su llegada. Además, remarcaron la conexión que construyó con los fanáticos y el lugar que consiguió dentro de la historia reciente de la institución. El cierre reflejó el sentimiento de la entidad hacia el delantero: "Un amor así es inolvidable".

La publicación apareció en medio de un contexto particular, luego de que circularan versiones sobre presuntos chats privados del atacante en los que habría realizado comentarios negativos sobre Turquía. Pese a esa situación, el Galatasaray mantuvo una postura de reconocimiento hacia el jugador y la respuesta de los hinchas estuvo cargada de mensajes de gratitud por los momentos compartidos.

Con su ciclo en el fútbol turco ya cerrado, Icardi deberá definir dónde continuará su carrera. En las últimas horas, el periodista Gustavo Méndez reveló que un importante equipo de Brasil estaría analizando la posibilidad de avanzar por el delantero y podría realizarle una oferta para sumarlo a sus filas.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mauro Icardi Wanda Nara

Lo más visto