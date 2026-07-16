Wanda Nara culpable de que Mauro Icardi no juegue en River: los fuertes motivos

Cómo fue la despedida de Mauro Icardi del Galatasaray

La etapa de Mauro Icardi en el Galatasaray quedó oficialmente terminada. Luego de que finalizara su contrato con la institución turca, el club decidió despedir al delantero con un mensaje especial en sus redes sociales, donde destacó la importancia que tuvo durante su estadía y el recuerdo que dejó entre los hinchas.

Lejos de una simple despedida, la entidad resaltó que el paso del argentino por el equipo significó mucho más que sus goles y sus títulos. "Hoy no hablamos de una separación, sino de un legado", fue una de las frases elegidas por el Galatasaray para comenzar el comunicado, dejando en claro el reconocimiento hacia el futbolista.

A lo largo del mensaje, el club repasó los logros obtenidos por Icardi, sus marcas individuales y el protagonismo que alcanzó desde su llegada. Además, remarcaron la conexión que construyó con los fanáticos y el lugar que consiguió dentro de la historia reciente de la institución. El cierre reflejó el sentimiento de la entidad hacia el delantero: "Un amor así es inolvidable".

La publicación apareció en medio de un contexto particular, luego de que circularan versiones sobre presuntos chats privados del atacante en los que habría realizado comentarios negativos sobre Turquía. Pese a esa situación, el Galatasaray mantuvo una postura de reconocimiento hacia el jugador y la respuesta de los hinchas estuvo cargada de mensajes de gratitud por los momentos compartidos.

Con su ciclo en el fútbol turco ya cerrado, Icardi deberá definir dónde continuará su carrera. En las últimas horas, el periodista Gustavo Méndez reveló que un importante equipo de Brasil estaría analizando la posibilidad de avanzar por el delantero y podría realizarle una oferta para sumarlo a sus filas.