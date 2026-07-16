El polémico gesto de Laura Ubfal contra la producción de Gran Hermano que hizo estallar las redes

El reposteo no pasó inadvertido y rápidamente despertó reacciones entre los fanáticos de Solange, quienes cuestionaron que una de las panelistas del programa compartiera un mensaje con críticas tan duras hacia la participante y, además, con cuestionamientos dirigidos a la propia producción del ciclo.

Como era de esperarse, el gesto de Ubfal reavivó el debate en las redes sociales, donde los usuarios volvieron a dividirse entre quienes respaldaron su postura y quienes salieron en defensa de Solange.

Qué dijo Santiago del Moro contra a los analistas que criticaron a la producción de Gran Hermano

Este jueves, el debate de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atravesó uno de sus momentos más tensos cuando Andrea del Boca quedó en el centro de las críticas de varios panelistas por las caídas que sufrió dentro de la casa. La discusión fue subiendo de tono hasta que Santiago del Moro intervino para frenar el cruce.

La actriz defendió lo ocurrido en el reality y descartó cualquier especulación sobre una actuación. “Nadie va a actuar una cosa así”, aseguró con firmeza.

Gastón Trezeguet intentó replicar su postura: “No, Andrea, yo pensé que vos acá me ibas...”, alcanzó a decir antes de que Del Moro lo interrumpiera. “Perdón, un minuto, Gastón. Hay compañeros que no han preguntado todavía, chicos. Respeten un poco al compañero”, pidió el conductor para ordenar el intercambio.

Andrea mantuvo su posición y relató cómo vivió el episodio. “No puedo cambiar la opinión de los demás”, afirmó. Luego recordó la segunda caída: “Después me volví a caer y enseguida dije: ‘Estoy bien’, porque estaba bien, fue un golpazo, pero no sentía nada roto”.

Fue entonces cuando Santiago del Moro tomó la palabra y realizó un descargo contundente en defensa de la participante. Reconoció que alrededor de Gran Hermano suelen circular teorías y especulaciones, pero marcó un límite: “Andrea, dejame aclarar algo. Yo, por parte del programa oficial de este certamen televisivo, de esta competencia que es Gran Hermano, entiendo todo tipo de teorías conspirativas. Es parte del programa. Ahora, que ya nosotros desde acá, desde el programa oficial, dudemos de la caída de ella cuando hubo un equipo que la pasó horrible, que se asustó, hubo médicos, ambulancias que se movilizaron. Cuando casi se mata, porque la primera reacción, cuando vimos todos esos materiales, fue ‘se mató’”, remarcó.

Ante esas palabras, Trezeguet aclaró: “Yo no hablé de la caída nunca”. Mariana Brey, en cambio, admitió su desconfianza inicial: “Yo lo mencioné, lo aclaro nuevamente, no tengo problema. Puedo decir las cosas diez veces, si no se entienden. Yo hablé de lo que inicialmente ocurrió, pero no hablo solamente de la caída, hablo de la caída y de la cantidad de cosas que sucedieron dentro de la casa”. Del Moro fue directo y le preguntó: “¿Vos no le creíste la caída?”. Brey respondió: “Inicialmente, cuando se cayó, no”.

En medio del debate, Ceferino Reato también intervino y expresó su incredulidad: “¿Cómo se va a caer a propósito?”.

El conductor cerró con una frase que marcó el final de la discusión: “Nosotros, si acá ya no creemos, estamos mal”. Y volvió a interpelar a sus panelistas: “Pero no creés en semejante caída, ¿vos creés que alguien pueda actuar una caída así?”.