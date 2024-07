Benjamín Vicuña reveló el grave problema que tiene con Magnolia, su hija de 6 años

En el ciclo de streaming Criemos Libres, donde se refirió a esto: “Hay una constante evolución, es un camino”.

“A mí me pasa que mis hijos van a la casa de un amiguito y yo ‘sí, dale, que te vaya bien’. Y mi hija quiere ir a la casa de un amiguito o amiguita… y en el fondo somos más vulnerables, nos preocupamos muchísimo más con la nena que con el varón”, comentó.

“Me parece que es medio ridículo porque debería ser igual. Un niño está igual de vulnerable para un abus… que una nena, pero en algún lugar para mí, no sé por qué, sigo pensando eso… Me pasó la semana pasada. Con mi Magnolia me vuelvo loco, pregunto, llamo. Digo que mejor vengan a casa”, reveló.