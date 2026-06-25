La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa otorgando durante 2026 la Ayuda Escolar Anual, un beneficio económico destinado a las familias con hijos en edad escolar que cobran asignaciones del organismo.
ANSES recordó que quienes aún no cobraron la Ayuda Escolar pueden presentar el Certificado Escolar y acceder al beneficio durante este año.
ANSES: el beneficio de $85.000 por hijo que todavía se puede reclamar
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa otorgando durante 2026 la Ayuda Escolar Anual, un beneficio económico destinado a las familias con hijos en edad escolar que cobran asignaciones del organismo.
La prestación alcanza este año los $85.000 por cada hijo y está dirigida tanto a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como a beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Aunque gran parte de los pagos se realizaron automáticamente durante los primeros meses del año, todavía existen familias que no recibieron el beneficio y que aún tienen la posibilidad de completar el trámite correspondiente.
La Ayuda Escolar Anual es una asignación que ANSES paga una vez por año con el objetivo de acompañar los gastos educativos de las familias.
El beneficio está destinado a quienes tengan hijos que asistan a establecimientos educativos reconocidos por las autoridades correspondientes.
Durante 2026, el monto asciende a $85.000 por cada estudiante que cumpla con los requisitos establecidos por el organismo.
La prestación alcanza a:
El pago se realiza por cada hijo que reúna las condiciones exigidas.
En muchos casos, la falta de cobro se debe a que ANSES no cuenta con la información escolar actualizada.
El organismo necesita que se acredite la condición de alumno regular mediante la presentación del Certificado Escolar.
Cuando los datos ya se encuentran registrados, la acreditación suele realizarse de forma automática. Sin embargo, si la información no está actualizada, el beneficio puede quedar pendiente.
También existen situaciones en las que una familia cobra la ayuda por uno de sus hijos, pero no por los demás, debido a diferencias en la documentación presentada.
ANSES indicó que determinados grupos deben presentar el formulario escolar para acceder al beneficio.
Entre ellos se encuentran:
Por este motivo, quienes todavía no recibieron la ayuda deben verificar su situación en Mi ANSES.
El trámite puede realizarse completamente por internet.
Los pasos son:
Una vez enviada la documentación, el organismo analiza la información y, si los datos son correctos, habilita el pago de la prestación.
Las familias que tengan dificultades para realizar la gestión online pueden acercarse a las oficinas de ANSES o a los operativos territoriales que se desarrollan en distintas localidades.
En esos espacios, el personal del organismo brinda asesoramiento y asistencia para completar la documentación necesaria.
Además, los agentes pueden verificar si existen errores en los datos personales o escolares que impidan el cobro del beneficio.
La Ayuda Escolar Anual representa un ingreso adicional importante para las familias con hijos en edad escolar.
Con un monto de $85.000 por cada menor alcanzado, la prestación busca acompañar los gastos vinculados al ciclo lectivo y aliviar el impacto económico de útiles, indumentaria y materiales educativos.
Por ello, quienes todavía no recibieron el pago pueden revisar la información cargada en ANSES y completar el Certificado Escolar para acceder al beneficio antes de que finalice el plazo establecido por el organismo.