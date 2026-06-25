ANSES: el beneficio de $85.000 por hijo que todavía se puede reclamar

El beneficio está destinado a quienes tengan hijos que asistan a establecimientos educativos reconocidos por las autoridades correspondientes.

Durante 2026, el monto asciende a $85.000 por cada estudiante que cumpla con los requisitos establecidos por el organismo.

Quiénes pueden cobrar los $85.000

La prestación alcanza a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Beneficiarios de asignaciones familiares del SUAF.

Familias con hijos que concurren a establecimientos educativos.

Titulares con hijos con discapacidad que acrediten la escolaridad correspondiente.

El pago se realiza por cada hijo que reúna las condiciones exigidas.

Las asignaciones de ANSES en abril habilitan el cobro de $85.000 por Ayuda Escolar

Por qué algunas familias todavía no cobraron

En muchos casos, la falta de cobro se debe a que ANSES no cuenta con la información escolar actualizada.

El organismo necesita que se acredite la condición de alumno regular mediante la presentación del Certificado Escolar.

Cuando los datos ya se encuentran registrados, la acreditación suele realizarse de forma automática. Sin embargo, si la información no está actualizada, el beneficio puede quedar pendiente.

También existen situaciones en las que una familia cobra la ayuda por uno de sus hijos, pero no por los demás, debido a diferencias en la documentación presentada.

Quiénes deben presentar obligatoriamente el certificado

ANSES indicó que determinados grupos deben presentar el formulario escolar para acceder al beneficio.

Entre ellos se encuentran:

Niños de 45 días a 5 años que asisten a establecimientos educativos.

Adolescentes de 17 años.

Casos en los que el organismo no cuenta con información escolar actualizada.

Situaciones en las que los datos del estudiante no figuran correctamente en el sistema.

Por este motivo, quienes todavía no recibieron la ayuda deben verificar su situación en Mi ANSES.

Cómo presentar el Certificado Escolar

El trámite puede realizarse completamente por internet.

Los pasos son:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción "Hijos".

Acceder a "Presentar Certificado Escolar".

Generar e imprimir el formulario.

Llevarlo a la institución educativa para su firma y sello.

Tomar una fotografía clara del documento.

Volver a ingresar a Mi ANSES y cargar la imagen.

Una vez enviada la documentación, el organismo analiza la información y, si los datos son correctos, habilita el pago de la prestación.

También se puede hacer el trámite de manera presencial

Las familias que tengan dificultades para realizar la gestión online pueden acercarse a las oficinas de ANSES o a los operativos territoriales que se desarrollan en distintas localidades.

En esos espacios, el personal del organismo brinda asesoramiento y asistencia para completar la documentación necesaria.

Además, los agentes pueden verificar si existen errores en los datos personales o escolares que impidan el cobro del beneficio.

Un beneficio que todavía puede reclamarse

La Ayuda Escolar Anual representa un ingreso adicional importante para las familias con hijos en edad escolar.

Con un monto de $85.000 por cada menor alcanzado, la prestación busca acompañar los gastos vinculados al ciclo lectivo y aliviar el impacto económico de útiles, indumentaria y materiales educativos.

Por ello, quienes todavía no recibieron el pago pueden revisar la información cargada en ANSES y completar el Certificado Escolar para acceder al beneficio antes de que finalice el plazo establecido por el organismo.