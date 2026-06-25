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Barby Franco le soltó la mano a Jésica Cirio tras los videos con miles de dólares: "Asco y..."

En una nota con Puro Show, Barby Franco fue contundente al referirse a los videos de Jésica Cirio con miles de dólares.

25 jun 2026, 13:16
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Barby Franco le soltó la mano a Jesica Cirio tras los videos mostrando bolsas con miles de dólares

Barby Franco le soltó la mano a Jesica Cirio tras los videos mostrando bolsas con miles de dólares

Barby Franco le soltó la mano a Jesica Cirio tras los videos mostrando bolsas con miles de dólares

Barby Franco le soltó la mano a Jesica Cirio tras los videos mostrando bolsas con miles de dólares

Jesica Cirio sigue en el centro de la tormenta tras la filtración de los videos en los que se la ve con fajos de dólares, sumado al hallazgo de cocaína y armas en su vivienda actual. En ese contexto, Barby Franco se diferenció públicamente de la modelo y habló sin rodeos en Puro Show (El Trece). "La amistad se rompió hace tres años, cuando ella se separó. Nosotros éramos muy amigos de la familia", explicó. "Cuando ella se enamoró de otro chico, de Piccirillo, y se casó, ya no hablamos más. Hoy tengo cero vínculo con Jesica. De hecho, y va a sonar feo, pero ni la llamé cuando me enteré del embarazo", agregó.

La pareja de Fernando Burlando fue contundente al referirse al polémico video. "El video es tremendo. Muy fuerte. Me dio hasta asco y desilusión. Yo comí asados en esa casa. Es fuerte. Creo que la Justicia tiene que solucionar todo esto", disparó. También señaló que Cirio cambió notoriamente desde que se juntó con Elías Piccirillo. "Una vez lo trajo a casa y lo presentó, para que se integre, pero fue raro. Era obvio que el vínculo no iba a crecer más", recordó. Y cerró con una frase tajante: "Se quiso acercar a nosotros el año pasado, pero yo no quise. Ya está, loca, ya está. Como amiga ya está. Yo no tengo ningún consejo para darle porque tiene más de 40 años, es una mujer grande".

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En tanto, el escándalo judicial continúa escalando. En el allanamiento realizado en Palermo, Cirio no estaba presente: se secuestraron 19 mil dólares. En el piso de Puro Show (El Trece), Pampito preguntó por su paradero y la panelista Pochi respondió que, según le informaron, estaría en Ibiza, aunque aclaró que no tenía confirmación oficial. Además, trascendió que los investigadores advirtieron que Cirio tiene la obligación de avisar cada vez que sale del país en el marco de la causa penal que enfrenta, algo que en esta ocasión no habría hecho. "Hace un mes ella estaba en España, en Madrid, y la realidad es que ella en sus redes sociales se ponía haciendo gimnasia ahí en Nordelta, y de repente me dicen, mirá, me la acabo de cruzar en un local: en una sola marca se gastó 4 mil euros", reveló Pochi.

¿Qué dijo Cinthia Fernández tras los videos con miles de dólares?

Cinthia Fernández fue una de las primeras figuras del espectáculo en reaccionar públicamente tras la difusión de los videos en los que se ve a Jésica Cirio mostrando fajos de dólares en la casa que compartía con el exintendente Martín Insaurralde. Sin guardarse nada, la panelista publicó una historia en Instagram con una imagen junto a una bandera argentina y escribió: "Qué vergüenza. Pobre nuestra Argentina", apuntando directamente a la ostentación que muestran las imágenes y a la desigualdad que representan frente a quienes cumplen con sus obligaciones impositivas.

Las grabaciones, publicadas por el periodista Diego Cabot en La Nación, muestran fajos de billetes envueltos en bolsas plásticas transparentes distribuidos en cajones y estantes de un vestidor que correspondería a la planta alta de la propiedad de Insaurralde en el barrio cerrado Fincas de San Vicente. El material generó una reacción inmediata tanto en redes sociales como en los principales programas de televisión, y reavivó las investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Ante la repercusión, Cirio salió a defenderse mediante un comunicado en el que denunció haber sido víctima de extorsiones y aseguró que el acceso a sus archivos fue el resultado de maniobras ilícitas realizadas sin su consentimiento. También cuestionó la autenticidad del material, señalando la presencia de manipulaciones digitales en las secuencias, y remarcó que trabaja desde los 18 años y que todos sus ingresos están declarados ante el organismo impositivo correspondiente, el cual nunca le formuló observaciones por inconsistencias.

     

 

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