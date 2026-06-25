Barby Franco le soltó la mano a Jésica Cirio tras los videos con miles de dólares: "Asco y..."

Las grabaciones, publicadas por el periodista Diego Cabot en La Nación, muestran fajos de billetes envueltos en bolsas plásticas transparentes distribuidos en cajones y estantes de un vestidor que correspondería a la planta alta de la propiedad de Insaurralde en el barrio cerrado Fincas de San Vicente. El material generó una reacción inmediata tanto en redes sociales como en los principales programas de televisión, y reavivó las investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Ante la repercusión, Cirio salió a defenderse mediante un comunicado en el que denunció haber sido víctima de extorsiones y aseguró que el acceso a sus archivos fue el resultado de maniobras ilícitas realizadas sin su consentimiento. También cuestionó la autenticidad del material, señalando la presencia de manipulaciones digitales en las secuencias, y remarcó que trabaja desde los 18 años y que todos sus ingresos están declarados ante el organismo impositivo correspondiente, el cual nunca le formuló observaciones por inconsistencias.