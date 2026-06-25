Barby Franco le soltó la mano a Jésica Cirio tras los videos con miles de dólares: "Asco y..."

Jesica Cirio sigue en el centro de la tormenta tras la filtración de los videos en los que se la ve con fajos de dólares, sumado al hallazgo de cocaína y armas en su vivienda actual. En ese contexto, Barby Franco se diferenció públicamente de la modelo y habló sin rodeos en Puro Show (El Trece). "La amistad se rompió hace tres años, cuando ella se separó. Nosotros éramos muy amigos de la familia", explicó. "Cuando ella se enamoró de otro chico, de Piccirillo, y se casó, ya no hablamos más. Hoy tengo cero vínculo con Jesica. De hecho, y va a sonar feo, pero ni la llamé cuando me enteré del embarazo", agregó.