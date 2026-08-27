En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Vinos
Trends

Cabernet Sauvignon argentino: el clásico que busca su nueva oportunidad

En el Día Internacional del Cabernet Sauvignon, la variedad tinta más difundida del mundo vuelve a ganar conversación en la Argentina con estilos más frescos, frutales y una identidad propia frente al dominio del Malbec.

Banner Seguinos en google DESK
Cabernet Sauvignon argentino: el clásico que busca su nueva oportunidad. (Imagen ilustrativa)
Cabernet Sauvignon argentino: el clásico que busca su nueva oportunidad. (Imagen ilustrativa)

Durante años, hablar de vino argentino fue hablar casi automáticamente de Malbec. Sin embargo, en las copas y en las conversaciones de enólogos, sommeliers y consumidores curiosos hay otro nombre que vuelve a ocupar lugar: Cabernet Sauvignon. En su día internacional, la variedad tinta más plantada y reconocida del mundo aparece como un clásico con energía renovada, capaz de conectar tradición, potencial de guarda y una búsqueda más actual de frescura.

Leé también La Luna cambiará frente a nuestros ojos y se volverá roja: qué pasará en el cielo en las próximas horas
la luna cambiara frente a nuestros ojos y se volvera roja: que pasara en el cielo en las proximas horas

Originaria de Burdeos, Francia, esta uva nació del cruce natural entre Cabernet Franc y Sauvignon Blanc. Su fama se construyó sobre atributos muy identificables: color profundo, estructura, cuerpo y una notable capacidad para evolucionar con los años. Esa combinación la llevó a convertirse en base de algunos de los vinos más prestigiosos del planeta y en una puerta de entrada para muchos consumidores al universo del vino.

De Burdeos al mundo: una cepa con estatus global

El prestigio del Cabernet Sauvignon está íntimamente ligado a la historia de Burdeos y a la clasificación de los Grand Cru Classé, impulsada en 1855 durante el período de Napoleón III. Desde entonces, la variedad quedó asociada a grandes etiquetas, patrimonio vitivinícola y sofisticación. Más tarde, el siglo XX amplió su mapa: California desarrolló su propia expresión, con Napa Valley como emblema, y el célebre Juicio de París de 1976 terminó de cambiar la percepción mundial al consagrar, en una cata a ciegas, a un Cabernet californiano por encima de íconos franceses.

Ese episodio marcó un antes y un después: la excelencia ya no dependía de un solo origen. El Cabernet Sauvignon empezó a mostrar que podía adaptarse a distintas regiones sin perder reconocimiento internacional. Hoy se cultiva en las principales zonas vitivinícolas del mundo y suma alrededor de 350.000 hectáreas. Además, representa más del 17% del vino comercializado a nivel global, un dato que explica por qué sigue siendo central para la industria.

La Argentina y un clásico anterior al boom del Malbec

En la Argentina, el Cabernet Sauvignon tiene una historia profunda. Llegó en 1853 de la mano del agrónomo francés Michel Aimé Pouget, convocado por Domingo F. Sarmiento para la creación de la Quinta Normal, un hito fundacional para la vitivinicultura local. Durante buena parte del siglo XX, ocupó un lugar protagónico: fue varietal de referencia y también componente clave de grandes blends, antes de que el Malbec se convirtiera en la bandera exportadora del país.

Actualmente, la Argentina cuenta con unas 12.500 hectáreas implantadas con esta cepa, equivalentes al 6,2% del viñedo nacional. Mendoza concentra el 77,5% de esa superficie, aunque la variedad también está presente en provincias como San Juan, La Rioja, Salta, Catamarca, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Córdoba, Tucumán, San Luis, Buenos Aires, Jujuy, Entre Ríos, Santiago del Estero y Chubut.

La nueva era: menos solemnidad, más fruta y frescura

El desafío actual no pasa por demostrar que el Cabernet Sauvignon puede dar grandes vinos: eso ya forma parte de su historia. La pregunta es cómo volverlo relevante para nuevos consumidores, en un contexto donde ganan terreno los tintos más ágiles, expresivos y fáciles de disfrutar sin perder complejidad. En esa dirección trabajan enólogos que buscan resaltar el carácter frutal, la frescura y una estructura más integrada.

Tradicionalmente, el Cabernet fue percibido como un vino “serio”: taninos firmes, sabores menos explosivos que otras variedades y una sensación de mayor peso en boca. Esa misma estructura, sin embargo, es la que le permite desarrollar longevidad y mostrar matices con el tiempo. La tendencia actual no intenta negar ese ADN, sino reinterpretarlo: conservar su profundidad, pero con perfiles más precisos, bebibles y conectados con el lugar de origen.

Para la vitivinicultura argentina, la oportunidad es clara. Mientras el mundo consume enormes volúmenes de Cabernet Sauvignon, las exportaciones locales siguen concentradas principalmente en Malbec. Eso abre una ventana para mostrar una versión argentina de la cepa, distinta de Burdeos y de Napa Valley, pero con ambición propia. En tiempos de consumidores más curiosos y menos atados a una sola etiqueta, el viejo clásico parece listo para volver a escena.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Vinos
Notas relacionadas
Babeo al dormir: por qué ocurre, cómo evitarlo y cuándo puede ser una señal de alerta
El desesperado pedido de Soledad Silveyra a los 74 años y en medio de su delicado momento de salud
Prime Video revela el tráiler oficial de "La hipótesis del amor", su nueva película

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar