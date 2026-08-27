Cabernet Sauvignon argentino: el clásico que busca su nueva oportunidad

La Argentina y un clásico anterior al boom del Malbec

En la Argentina, el Cabernet Sauvignon tiene una historia profunda. Llegó en 1853 de la mano del agrónomo francés Michel Aimé Pouget, convocado por Domingo F. Sarmiento para la creación de la Quinta Normal, un hito fundacional para la vitivinicultura local. Durante buena parte del siglo XX, ocupó un lugar protagónico: fue varietal de referencia y también componente clave de grandes blends, antes de que el Malbec se convirtiera en la bandera exportadora del país.

Actualmente, la Argentina cuenta con unas 12.500 hectáreas implantadas con esta cepa, equivalentes al 6,2% del viñedo nacional. Mendoza concentra el 77,5% de esa superficie, aunque la variedad también está presente en provincias como San Juan, La Rioja, Salta, Catamarca, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Córdoba, Tucumán, San Luis, Buenos Aires, Jujuy, Entre Ríos, Santiago del Estero y Chubut.

La nueva era: menos solemnidad, más fruta y frescura

El desafío actual no pasa por demostrar que el Cabernet Sauvignon puede dar grandes vinos: eso ya forma parte de su historia. La pregunta es cómo volverlo relevante para nuevos consumidores, en un contexto donde ganan terreno los tintos más ágiles, expresivos y fáciles de disfrutar sin perder complejidad. En esa dirección trabajan enólogos que buscan resaltar el carácter frutal, la frescura y una estructura más integrada.

Tradicionalmente, el Cabernet fue percibido como un vino “serio”: taninos firmes, sabores menos explosivos que otras variedades y una sensación de mayor peso en boca. Esa misma estructura, sin embargo, es la que le permite desarrollar longevidad y mostrar matices con el tiempo. La tendencia actual no intenta negar ese ADN, sino reinterpretarlo: conservar su profundidad, pero con perfiles más precisos, bebibles y conectados con el lugar de origen.

Para la vitivinicultura argentina, la oportunidad es clara. Mientras el mundo consume enormes volúmenes de Cabernet Sauvignon, las exportaciones locales siguen concentradas principalmente en Malbec. Eso abre una ventana para mostrar una versión argentina de la cepa, distinta de Burdeos y de Napa Valley, pero con ambición propia. En tiempos de consumidores más curiosos y menos atados a una sola etiqueta, el viejo clásico parece listo para volver a escena.