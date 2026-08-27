Netflix: Brad Pitt sorprende con el estreno de una nueva película y es la secuela más esperada

Netflix adelantó cómo será la nueva película con Brad Pitt

Netflix confirmó que la película llevará el título The Further Mis-Adventures of Cliff Booth. La presentación oficial llegó a través de un nuevo teaser de apenas 11 segundos, cuya principal función fue precisamente dar a conocer el nombre definitivo de la producción.

Netflix, por ahora, decidió mantener el misterio alrededor de la historia. Ese secretismo no impidió que el anuncio generara atención.

El regreso de Brad Pitt como Cliff Booth tiene un peso especial porque el personaje fue uno de los elementos más celebrados de Once Upon a Time in Hollywood.

Brad Pitt volverá al personaje que le dio su primer Oscar como actor

El regreso de Brad Pitt será uno de los grandes atractivos de la película. El actor interpretó a Cliff Booth por primera vez en Once Upon a Time in Hollywood, estrenada en 2019.

Su trabajo recibió un importante reconocimiento durante la temporada de premios. Pitt ganó el Oscar a Mejor actor de reparto por ese papel y consiguió así su primera estatuilla como intérprete.

Ahora, Brad Pitt tendrá la oportunidad de recuperar a Booth desde otra etapa de su vida. Ocho años habrán pasado dentro de la cronología de la historia. Ese avance permitirá que la nueva película presente una versión diferente del protagonista.

La noticia supondrá además otro encuentro profesional entre Brad Pitt y David Fincher. Ambos ya trabajaron juntos en películas que marcaron sus carreras, entre ellas Se7en y El club de la pelea. Esta vez, la historia tendrá una particularidad: el guion estará firmado por Quentin Tarantino, aunque el cineasta no ocupará la silla de director.

David Fincher dirigirá un guion escrito por Quentin Tarantino

La combinación de David Fincher y Quentin Tarantino representa uno de los aspectos más llamativos del proyecto. Tarantino escribió el guion, pero decidió ceder la dirección.

Su decisión abrió la puerta a la llegada de Fincher. El director será el encargado de llevar a la pantalla esta nueva historia protagonizada por Cliff Booth.

El elenco reunirá nuevas figuras y algunos regresos

Además de Brad Pitt, la película contará con un amplio reparto confirmado.

Netflix y la información difundida sobre el proyecto señalaron la participación de Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis y Karren Karagulian.

Timothy Olyphant también formará parte de la película. Su presencia tendrá una conexión directa con Once Upon a Time in Hollywood, ya que retomará el personaje de James Stacy, al que interpretó brevemente en la producción de 2019.

Netflix confirmó cuándo llegará a los cines y a la plataforma

La fecha de estreno ya está definida. Netflix confirmó que The Further Mis-Adventures of Cliff Booth tendrá primero una ventana de exhibición exclusiva en salas IMAX.

La película llegará a los cines de todo el mundo el 25 de noviembre de 2026. La exhibición exclusiva en formato IMAX se extenderá durante dos semanas.

Después de ese período, la producción dará el salto a la plataforma. Netflix la estrenará el 23 de diciembre de 2026.

El proyecto tendrá así una doble vida: primero buscará al público de las grandes pantallas y luego quedará disponible para los suscriptores de la plataforma.