El fuerte mensaje de Yanina Latorre tras el desesperado llamado de la madre de Tini Stoessel

"La entiendo porque está pasandola mal y no me voy a meter con ella. Yo la conozco y éramos amigas. Yo la conocí a Mariana por mi hija en Miami. Estábamos en cuarentena y quedamos varados ahí. Lola y Tini salían mucho y de hecho el novio de Lola se lo presentó Tini", agregó la conductora sobre el vínculo cercano que construyó en su momento con la madre de la cantante.

Lo cierto es que después desde las redes sociales Yanina Latorre lanzó dos mensajes contundentes donde advierte que tiene el teléfono explotado y que analizará qué hacer con la información.

"Tengo el teléfono estallado. Audios, data, información, de todo. Mañana veo qué hago", advirtió la conductora, sin entrar en detalles de qué tema se refería en particular.

La particular situación que reveló Yanina Latorre en medio del conflicto de Tini Stoessel con su familia

Yanina Latorre reveló desde su ciclo radial una particular situación que vivió con la familia de Tini Stoessel, referido al manejo del propio dinero de la artista.

"Yo no vi límite (en la tarjeta de crédito). Lo de 5 mil dólares de límite en la tarjeta yo creo que le ponían 5 mil dólares en efectivo en una cuenta para que use y se le acababa rápido", comenzó la conductora.

Y en ese sentido la conductora recordó una particular situación de la cual fue testigo directa y que tiene que ver con una alerta al instante que le llegó a los padres de la cantante sobre el uso de la tarjeta de crédito que tenía Tini Stoessel.

"Lo que sí yo vi es que cada vez que ella usa su tarjeta a los padres les suena una alarma y ellos van haciendo como un seguimiento. Yo eso lo vi y estuve presente, que a mí cuando lo vi me horrorizó", comentó con asombro Yanina Latorre.