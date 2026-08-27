El fuerte mensaje de Yanina Latorre tras el desesperado llamado de la madre de Tini Stoessel

Yanina Latorre se vio sorprendida al aire el miércoles en SQP (América Tv) cuando recibió una inesperada llamada telefónica de Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La conductora Yanina Latorre lanzó enigmáticos posteos desde las redes tras el inesperado llamado de la madre de Tini Stoessel cuando se encontraba al aire de SQP.
Yanina Latorre se vio sorprendida al aire el miércoles en SQP (América Tv) cuando recibió una inesperada llamada telefónica de Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel.
La madre de la cantante se contactó con la conductora sin saber que se encontraba al aire y en la breve charla pidió que no cuente que la había llamado.
"Perdoname, no sabía que estabas al aire. Pero no digas nada que te llamé por favor", le pedía la mamá de la artista a Latorre, quien de inmediato le avisó antes de finalizar la charla: "Cortemos que estoy al aire".
En el corto diálogo los panelistas notaron el tono de preocupación en la voz de la madre de Tini en medio del conflicto familiar que atraviesan. "Angustiadísima, quebrada", observó Martín Salwe.
"La entiendo porque está pasandola mal y no me voy a meter con ella. Yo la conozco y éramos amigas. Yo la conocí a Mariana por mi hija en Miami. Estábamos en cuarentena y quedamos varados ahí. Lola y Tini salían mucho y de hecho el novio de Lola se lo presentó Tini", agregó la conductora sobre el vínculo cercano que construyó en su momento con la madre de la cantante.
Lo cierto es que después desde las redes sociales Yanina Latorre lanzó dos mensajes contundentes donde advierte que tiene el teléfono explotado y que analizará qué hacer con la información.
"Tengo el teléfono estallado. Audios, data, información, de todo. Mañana veo qué hago", advirtió la conductora, sin entrar en detalles de qué tema se refería en particular.
Yanina Latorre reveló desde su ciclo radial una particular situación que vivió con la familia de Tini Stoessel, referido al manejo del propio dinero de la artista.
"Yo no vi límite (en la tarjeta de crédito). Lo de 5 mil dólares de límite en la tarjeta yo creo que le ponían 5 mil dólares en efectivo en una cuenta para que use y se le acababa rápido", comenzó la conductora.
Y en ese sentido la conductora recordó una particular situación de la cual fue testigo directa y que tiene que ver con una alerta al instante que le llegó a los padres de la cantante sobre el uso de la tarjeta de crédito que tenía Tini Stoessel.
"Lo que sí yo vi es que cada vez que ella usa su tarjeta a los padres les suena una alarma y ellos van haciendo como un seguimiento. Yo eso lo vi y estuve presente, que a mí cuando lo vi me horrorizó", comentó con asombro Yanina Latorre.