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Un hincha de River murió en el Monumental tras la eliminación en la Copa Sudamericana

Ocurrió en la tribuna San Martín durante el partido por la Copa Sudamericana y falleció pese a las maniobras de reanimación.

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Un hincha de River murió tras la eliminación en la Copa Sudamericana

Un hincha de River murió tras la eliminación en la Copa Sudamericana

Un hincha de River murió este miércoles por la noche en el Monumental, minutos después de la eliminación del equipo frente a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana. El hombre, de 68 años, sufrió una descompensación en el sector de acceso a la tribuna San Martín Baja y, según las primeras informaciones, habría atravesado un episodio cardíaco.

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El pedido de auxilio se activó poco después de finalizado el encuentro. Los efectivos que se encontraban en el lugar acudieron para asistir al hombre y posteriormente se solicitó la presencia del SAME.

A pesar de las maniobras de reanimación, el hincha no respondió y su fallecimiento fue constatado por una médica del servicio privado de asistencia del club.

Tras conocerse la muerte, intervino personal de la jurisdicción y se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del episodio.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Distrito Saavedra-Núñez, a cargo del fiscal Campagnoli, con la Secretaría del doctor Molinari. El expediente fue caratulado como “averiguación de causales de muerte”.

Una noche marcada por la tensión en el Monumental

La muerte del hincha ocurrió durante una jornada que ya había estado atravesada por un clima de fuerte tensión en el estadio. Luego de la eliminación, un grupo de simpatizantes protagonizó una protesta en el hall del Monumental y manifestó su descontento con el presente deportivo e institucional del club.

Durante la concentración se escucharon cánticos dirigidos a la dirigencia, entre ellos “A ver si se dan cuenta que no los quiere nadie” y “cantemos todos para que vuelva Ramón”.

Las imágenes difundidas después del partido mostraron a varios hinchas reunidos dentro del estadio, con momentos de gritos y empujones. También se registraron intentos de restringir el paso en algunos sectores.

River quedó eliminado por penales

En el plano deportivo, River quedó eliminado de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe después de empatar 1-1 durante los 90 minutos y perder una extensa definición por penales.

Luego del 0-0 registrado en el partido de ida, el equipo dirigido por Coudet logró ponerse en ventaja en el Monumental durante el segundo tiempo. Sebastián Driussi marcó el gol que parecía encaminar la clasificación.

Sin embargo, Independiente Santa Fe consiguió igualar después de un penal sancionado por una mano de Lucas Martínez Quarta. Franco Fagúndez convirtió y llevó la definición a los penales.

La serie terminó 8-7 a favor del conjunto colombiano, después de 22 remates desde los doce pasos.

La eliminación profundizó así el malestar que ya se había manifestado durante las últimas semanas, con silbidos y cuestionamientos de los hinchas por el rendimiento del equipo.

Ahora, mientras la dirigencia y el cuerpo técnico deberán afrontar las consecuencias deportivas de la eliminación, la Justicia investiga las circunstancias que rodearon la muerte del hincha de 68 años dentro del Monumental.

En pocas palabras

  • Hincha de River murió: Un hombre de 68 años falleció por un paro cardíaco en la tribuna San Martín del estadio Monumental.
  • Eliminación y tensión: El hecho ocurrió tras la eliminación de River de la Copa Sudamericana, en una noche marcada por la protesta de hinchas.
  • Investigación en curso: La fiscalía investiga las circunstancias de la muerte, caratulada como “averiguación de causales de muerte”.
Resumen generado por Thinkindot AI
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