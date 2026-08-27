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Furor en Netflix por el estreno de la última temporada de su serie más vista y tiene 10 capítulos

Esta serie llegó a su final, pero Netflix ya trabaja en un proyecto ambientado 20 años antes que podría revelar el origen de una histórica división.

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Furor en Netflix por el estreno de la última temporada de su serie más vista y tiene 10 capítulos. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix por el estreno de la última temporada de su serie más vista y tiene 10 capítulos. (Foto: Archivo)

La temporada 5 de Outer Banks en Netflix marcó el cierre de una de las series juveniles más populares, pero el final de la historia no significó que la plataforma fuera a abandonar por completo ese universo. Mientras los seguidores se despiden de los personajes que acompañaron la aventura desde 2020, ya comenzó a tomar forma un nuevo proyecto que llevará la historia hacia el pasado.

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Outer Banks vuelve a estar en el centro de las novedades. Netflix trabaja en el desarrollo de una precuela conocida internamente como Kildare, una producción que estará situada veinte años antes de los acontecimientos de la serie original y que buscará profundizar en una de las grandes preguntas que siempre estuvo presente en la historia: cómo nació la división entre los Pogues y los Kooks.

El proyecto contará, además, con un dato que despertó las expectativas de los fanáticos. Los responsables del desarrollo serán Josh Pate, Jonas Pate y Shannon Burke, los mismos tres creadores que estuvieron detrás de la ficción original. La información fue dada a conocer mientras la quinta temporada puso punto final a una historia que comenzó en Netflix en abril de 2020.

Netflix estrenó la temporada 5 de Outer Banks y prepara su precuela

El proyecto lleva por nombre interno Kildare y estará ambientado 20 años antes de los hechos que protagonizaron John B, Sarah, JJ y el resto de los personajes de Outer Banks.

La historia pondrá el foco en los orígenes de la fractura entre los dos grandes grupos sociales de la isla. Por un lado estuvieron los Pogues, asociados con The Cut y con los habitantes de menores recursos. Por otro aparecieron los Kooks, vinculados con Figure Eight y con las familias más ricas y poderosas de Kildare.

Esa diferencia fue una de las bases de la serie desde el comienzo. Más allá de las búsquedas de tesoros y los grandes misterios, Outer Banks construyó buena parte de sus conflictos alrededor de esa división social. Los personajes se movieron entre dos mundos enfrentados, con relaciones personales atravesadas por el dinero, el poder, la pertenencia y las diferencias de clase.

Por ese motivo, Kildare no se limitará a contar otra aventura dentro del mismo universo. La propuesta apunta a retroceder hasta una generación anterior para explorar el contexto que terminó moldeando la realidad de los protagonistas de Outer Banks.

¿Qué dejó la cuarta temporada de la serie Outer Banks?

Los acontecimientos revelados durante la cuarta temporada de Outer Banks dejaron una conexión especialmente interesante con la etapa temporal en la que estará situada la precuela.

La serie reveló que JJ no era un Pogue por sangre. Era hijo de Larissa Genrette, integrante de una de las familias más ricas de Kildare, y de Chandler Groff, quien había pasado dos décadas protegiendo su posición dentro de esa familia.

Esa revelación modificó la manera en que podía interpretarse la historia de uno de los personajes principales.

El pasado de Chandler Groff también podría adquirir una nueva dimensión si la producción decide profundizar en los años anteriores. La existencia de conflictos familiares, secretos y disputas por el poder encaja con el tipo de historia que la serie original fue desarrollando a medida que avanzaron las temporadas.

La precuela tendrá, entonces, material para ampliar sucesos que ya forman parte del universo de Outer Banks.

Sin embargo, todavía no existe una confirmación sobre qué personajes aparecerán ni sobre quiénes los interpretarán. El desarrollo del proyecto continúa y Netflix no anunció un elenco oficial.

Tráiler oficial de Outer Banks: Temporada 5 en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix y Outer Banks: La popular serie juvenil de Netflix concluyó su quinta temporada y ya se prepara un proyecto de precuela ambientado 20 años antes.
  • Origen de la división: La precuela, titulada internamente "Kildare", explorará cómo nació la histórica brecha entre los Pogues y los Kooks.
  • Creadores al mando: Josh Pate, Jonas Pate y Shannon Burke, los creadores originales, estarán a cargo del desarrollo de esta nueva producción.
Resumen generado por Thinkindot AI
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