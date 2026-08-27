Furor en Netflix por el estreno de la última temporada de su serie más vista y tiene 10 capítulos

La historia pondrá el foco en los orígenes de la fractura entre los dos grandes grupos sociales de la isla. Por un lado estuvieron los Pogues, asociados con The Cut y con los habitantes de menores recursos. Por otro aparecieron los Kooks, vinculados con Figure Eight y con las familias más ricas y poderosas de Kildare.

Esa diferencia fue una de las bases de la serie desde el comienzo. Más allá de las búsquedas de tesoros y los grandes misterios, Outer Banks construyó buena parte de sus conflictos alrededor de esa división social. Los personajes se movieron entre dos mundos enfrentados, con relaciones personales atravesadas por el dinero, el poder, la pertenencia y las diferencias de clase.

Por ese motivo, Kildare no se limitará a contar otra aventura dentro del mismo universo. La propuesta apunta a retroceder hasta una generación anterior para explorar el contexto que terminó moldeando la realidad de los protagonistas de Outer Banks.

¿Qué dejó la cuarta temporada de la serie Outer Banks?

Los acontecimientos revelados durante la cuarta temporada de Outer Banks dejaron una conexión especialmente interesante con la etapa temporal en la que estará situada la precuela.

La serie reveló que JJ no era un Pogue por sangre. Era hijo de Larissa Genrette, integrante de una de las familias más ricas de Kildare, y de Chandler Groff, quien había pasado dos décadas protegiendo su posición dentro de esa familia.

Esa revelación modificó la manera en que podía interpretarse la historia de uno de los personajes principales.

El pasado de Chandler Groff también podría adquirir una nueva dimensión si la producción decide profundizar en los años anteriores. La existencia de conflictos familiares, secretos y disputas por el poder encaja con el tipo de historia que la serie original fue desarrollando a medida que avanzaron las temporadas.

La precuela tendrá, entonces, material para ampliar sucesos que ya forman parte del universo de Outer Banks.

Sin embargo, todavía no existe una confirmación sobre qué personajes aparecerán ni sobre quiénes los interpretarán. El desarrollo del proyecto continúa y Netflix no anunció un elenco oficial.

Tráiler oficial de Outer Banks: Temporada 5 en Netflix