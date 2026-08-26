Está en Netflix, apenas tiene 4 episodios y es la miniserie perfecta para ver en un día

Sin embargo, esa estabilidad empieza a desarmarse cuando conoce a Anna Barton.

El problema es que Anna no es una desconocida que aparece de manera casual en su vida. Es la prometida de su hijo, Jay Farrow. Desde ese momento, la historia instala una tensión que no depende solamente de lo que ocurre, sino de todo lo que podría ocurrir.

Según el resumen oficial de Netflix: "El romance entre un respetado cirujano londinense y la prometida de su hijo se convierte en una obsesión erótica que amenaza con cambiar sus vidas".

¿Cuántos capítulos tiene Obsesión en Netflix?

Uno de los principales atractivos de la producción es su duración. En un momento en el que muchas series desarrollan historias durante varias temporadas, Obsesión propone una experiencia mucho más breve: son cuatro capítulos.

Esa decisión favorece el ritmo de la historia. El conflicto central aparece rápidamente y la trama no necesita sumar demasiadas líneas paralelas para mantener el interés.

El formato corto acompaña la propia naturaleza de la historia. Para quienes buscan una miniserie intensa, con una trama cerrada y pocos capítulos, esa estructura puede ser uno de los motivos principales para darle una oportunidad.

El elenco principal de Obsesión

Richard Armitage

Charlie Murphy

Indira Varma

Rish Shah

¿Qué tipo de serie es Obsesión y para quién puede resultar ideal?

Obsesión combina varios elementos. Es una miniserie británica, tiene cuatro capítulos, incluye escenas para adultos, trabaja con el deseo como motor de la trama y construye el suspenso a partir de secretos familiares.

También puede definirse como un drama psicológico. La historia no busca ofrecer una experiencia ligera. El tono se vuelve cada vez más incómodo porque el espectador conoce el alcance de lo que está en juego.

La producción puede resultar especialmente atractiva para quienes buscan una serie breve para ver en pocos días, o incluso en una sola sesión, y prefieren historias en las que el conflicto central aparece desde el comienzo.

La clave está en que su formato corto no elimina la complejidad. En cuatro episodios, la trama desarrolla una relación clandestina, un secreto familiar, una diferencia de poder y las consecuencias de decisiones que parecen imposibles de revertir.

Por eso, Obsesión va a seguir siendo una opción llamativa dentro del catálogo para quienes quieran una miniserie intensa y directa.

No necesita una gran cantidad de capítulos para instalar su conflicto. Le alcanzan cuatro para mostrar cómo una atracción puede convertirse en una obsesión y cómo una decisión tomada en privado puede poner en riesgo mucho más de lo que parecía al principio.

Mirá el tráiler oficial de Obsesión en Netflix