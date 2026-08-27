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Babeo al dormir: por qué ocurre, cómo evitarlo y cuándo puede ser una señal de alerta

Babeo al dormir: las causas más frecuentes, los hábitos que pueden ayudar a evitarlo y los síntomas que pueden indicar que es necesario consultar con un médico.

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El babeo durante el descanso puede estar relacionado con la respiración

El babeo durante el descanso puede estar relacionado con la respiración, la congestión nasal, el reflujo y otros factores.

Despertarse con la almohada babeada puede parecer una señal de que se durmió profundamente o un hábito sin mayor importancia. Sin embargo, cuando ocurre con frecuencia, puede estar relacionado con la respiración, la congestión nasal, el reflujo o determinados hábitos durante el descanso.

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El médico Oswaldo Restrepo explicó cuáles son las causas más frecuentes, qué hábitos pueden provocar esta situación y qué medidas pueden ayudar a reducirla.

¿Por qué ocurre el babeo al dormir?

Las glándulas encargadas de producir saliva continúan funcionando durante el descanso, aunque durante la vigilia la deglución ocurre de manera automática y permite mantener la boca limpia y húmeda.

Durante la noche, en cambio, pueden presentarse situaciones que hacen que el líquido salga de la boca. Una de ellas es la obstrucción nasal, que obliga a respirar por la boca. Al relajarse los músculos de la mandíbula y disminuir la frecuencia con la que se traga, la saliva puede acumularse y terminar en la almohada, especialmente cuando se descansa de costado.

También puede aparecer como consecuencia de molestias digestivas, como el reflujo gastroesofágico, que puede estimular una mayor producción de saliva para neutralizar la acidez.

Babeo al dormir: qué errores pueden empeorar la situación

Hay determinados hábitos que pueden intensificar esta manifestación o dificultar que desaparezca.

  • Restarle importancia: cambiar la funda de la almohada con mayor frecuencia soluciona la humedad, pero no la causa. Además, el contacto constante con la piel puede favorecer irritaciones en las comisuras de los labios.
  • Acostarse inmediatamente después de cenar: las comidas abundantes, grasas o muy picantes pueden favorecer el reflujo. Por eso, se recomienda dejar al menos tres horas entre la última comida y la hora de acostarse.
  • Usar determinados medicamentos sin supervisión: algunos fármacos, como los sedantes o relajantes musculares, pueden aumentar la relajación de los músculos de la mandíbula y hacer que la boca permanezca abierta durante la noche.

Babeo al dormir: las principales causas y qué hacer

Congestión nasal y respiración por la boca: los resfríos, las alergias, el polvo y otros factores pueden obstruir las fosas nasales y hacer que la persona respire por la boca mientras descansa.

Una de las medidas propuestas por el especialista es realizar un lavado nasal antes de acostarse con una solución salina, para ayudar a mantener despejadas las vías respiratorias.

Reflujo gastroesofágico: el ascenso del contenido ácido del estómago hacia el esófago puede irritar la garganta y provocar una mayor producción de saliva.

Entre las medidas mencionadas por Restrepo se encuentra consumir antes de acostarse una infusión tibia de manzanilla con una rodaja fina de jengibre. También resulta importante evitar las comidas abundantes y respetar el intervalo de tres horas entre la cena y el momento de ir a la cama.

Apnea del sueño: provoca pausas temporales en la respiración y puede estar acompañada por ronquidos fuertes, respiración por la boca y despertares bruscos.

En estos casos, se recomienda evitar dormir completamente boca arriba y adoptar una posición de costado. También puede ayudar elevar ligeramente la cabecera de la cama.

Si existe sospecha de apnea, no debería intentarse solucionar únicamente con cambios de postura. Es importante realizar una evaluación médica, especialmente si hay ronquidos intensos, pausas respiratorias durante la noche o somnolencia durante el día.

Mala ventilación del dormitorio: una habitación con acumulación de polvo y otros alérgenos puede favorecer la congestión nasal y, en consecuencia, la respiración por la boca.

Por eso, ventilar la habitación antes de acostarse y mantenerla limpia puede ayudar a reducir los factores que obstruyen las vías respiratorias.

Cuándo consultar con un médico por el babeo al dormir

La presencia ocasional de humedad en la almohada no necesariamente indica un problema de salud. La situación merece mayor atención cuando aparece de forma recurrente, repentina o acompañada por otros síntomas.

Es importante consultar rápidamente si surge después de un golpe o traumatismo, o si durante el día se presenta junto con:

  • Dificultad para hablar o articular palabras.
  • Problemas o molestias para tragar.
  • Adormecimiento, debilidad o parálisis en un lado de la cara.

Estos signos pueden estar relacionados con problemas neurológicos u otras afecciones que requieren una evaluación profesional.

En definitiva, despertarse con la almohada húmeda de vez en cuando puede ser algo habitual. Pero si sucede con frecuencia, conviene prestar atención a la respiración durante la noche, los hábitos de alimentación y la presencia de ronquidos, congestión o síntomas digestivos para intentar identificar qué lo está provocando.

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