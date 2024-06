Cande Vetrano confesó el problema que padece con su embarazo

“Les traigo un Cande tip mami. Últimamente no me están cerrando los pantalones y yo todavía no quiero ser una mami calza. Me falta para eso”, dijo.

Demostró cómo hacerlo: “Encontré un tip que te va a salvar la vida, porque hace que puedas usar jean en la temporada de embarazo, que es un poco rara”.

“Pasas la colita por el ojal y enganchás”, ejemplificó Cande para resolver la situación.