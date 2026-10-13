Canelones de choclo con salsa blanca: la receta súper fácil e irresistible para lucirse en la cocina

1 lata de choclo cocido.

1 cebolla picada.

1/2 morrón rojo picado.

1 diente de ajo picado.

150 g de queso rallado.

150 g de muzzarella rallada para gratinar.

Aceite de oliva, cantidad necesaria.

Sal y pimienta a gusto.

Cómo hacer canelones de choclo con salsa blanca, paso a paso

(La receta corresponde al canal de YouTube "La Mesita de cocina" de Sebastián Alonso).

1. Preparar la masa de los panqueques. Colocar en la licuadora los huevos, la manteca derretida, la leche, la sal, el azúcar y la harina. Procesar durante un minuto, hasta obtener una mezcla homogénea.

Llevar la preparación a la heladera y dejarla reposar durante al menos 30 minutos. Antes de utilizarla, revolver brevemente.

2. Elaborar el relleno de choclo. Calentar un chorrito de aceite de oliva en una sartén y agregar la cebolla, el ajo y el morrón rojo picados. Condimentar con sal y pimienta, y cocinar durante cinco minutos.

Incorporar el choclo escurrido y cocinar durante dos minutos más. Retirar del fuego y dejar enfriar por completo.

Una vez frío, colocar el salteado en un recipiente hondo, añadir los 150 g de queso rallado y cuatro cucharadas soperas de salsa blanca ya preparada. Mezclar hasta integrar los ingredientes.

3. Preparar la salsa blanca. Derretir la manteca en una cacerola a fuego medio. Agregar la harina y cocinar durante dos minutos sin dejar de revolver.

Verter la leche caliente, sin que llegue a hervir, y continuar cocinando a fuego medio durante cinco minutos, mientras se bate constantemente, hasta obtener una consistencia espesa.

Condimentar con nuez moscada, sal y pimienta. Retirar del fuego y dejar que la salsa alcance la temperatura ambiente antes de utilizarla.

4. Cocinar los panqueques. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio con una pequeña cantidad de manteca o aceite. Verter una porción de la mezcla en el centro y distribuirla con movimientos circulares para formar una capa fina.

Cocinar durante aproximadamente dos minutos por lado y repetir el procedimiento hasta terminar la masa.

5. Rellenar y enrollar los canelones. Distribuir una porción del relleno de choclo sobre cada panqueque y enrollarlo para darle forma cilíndrica. Acomodar los canelones en una fuente apta para horno.

6. Cubrir con salsa blanca y gratinar. Bañar los canelones con el resto de la salsa blanca y distribuir por encima los 150 g de muzzarella rallada.

Llevar al horno precalentado al máximo durante aproximadamente 15 minutos, hasta que el queso se derrita y la superficie quede bien dorada.

Retirar del horno y servir los canelones de choclo con salsa blanca bien calientes.