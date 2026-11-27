1. Preparar y condimentar el pollo

Cortar las pechugas horizontalmente para obtener cuatro filetes de aproximadamente 1,5 cm de grosor. Si alguna parte queda más gruesa, emparejarla para conseguir una cocción uniforme.

Secar bien la superficie de los filetes con papel de cocina y condimentarlos por ambos lados con la sal y la pimienta negra.

2. Dorar las pechugas

Calentar una sartén amplia a fuego medio-alto. Dividir el aceite de oliva en dos partes y dorar los filetes en dos tandas, utilizando la mitad del aceite para cada una.

Dejar que el pollo tome color antes de moverlo y cocinarlo por ambas caras. Una vez dorados, retirar los filetes de la sartén y reservarlos.

3. Preparar la base de la salsa

Bajar el fuego y agregar el ajo picado a la misma sartén. Cocinar brevemente, sin dejar que se queme.

Incorporar el caldo de pollo y los jugos que haya soltado la carne. Raspar suavemente el fondo de la sartén para recuperar los restos dorados que quedaron adheridos durante la cocción.

Dejar hervir hasta que el líquido se reduzca aproximadamente a la mitad.

4. Incorporar la crema de leche y las mostazas

Agregar la crema de leche, la mostaza de Dijon y la mostaza a la antigua. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes y cocinar a fuego bajo, manteniendo un hervor suave.

Continuar la cocción hasta que la salsa adquiera cuerpo y cubra ligeramente el dorso de una cuchara. Durante este paso, mantener el pollo fuera de la sartén.

5. Terminar la cocción del pollo

Volver a incorporar los filetes a la sartén para que terminen de cocinarse en la salsa. Comprobar con un termómetro de cocina que el centro de la parte más gruesa de cada pieza alcance los 74 °C.

Si algún filete ya llegó a esa temperatura durante el dorado, reservarlo en un plato limpio e incorporarlo al final, con el fuego apagado, para cubrirlo con la salsa sin prolongar su cocción.

6. Ajustar la salsa y servir

Si la salsa queda demasiado espesa, agregar agua caliente de a poco, hasta un máximo de 30 ml, para conseguir la consistencia deseada.

Terminar con el perejil fresco picado, dejar reposar durante 3 minutos y servir los filetes cubiertos con abundante salsa de mostaza.

Con qué acompañar el pollo en salsa de mostaza

Esta preparación combina especialmente bien con guarniciones de sabor suave, que permiten aprovechar la salsa:

Arroz blanco: absorbe la salsa y acompaña su sabor sin opacarlo. También se puede preparar tipo pilaf.

Papas al vapor o puré de papas: aportan una textura suave que combina con la cremosidad de la preparación.