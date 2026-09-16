Canelones de calabaza y choclo: la receta casera que es súper fácil e irresistible

1 kg de zapallo anco o calabaza.

Albahaca seca, a gusto.

1/2 pimiento morrón.

1 cebolla grande.

1 diente de ajo.

4 choclos.

60 g de queso rallado.

Queso cremoso, mozzarella o queso magro, en trozos.

Orégano, sal y pimienta, a gusto.

1 cucharada de salsa blanca.

Aceite vegetal para saltear.

Cómo preparar los canelones de calabaza y choclo

(La receta corresponde al canal de YouTube "La Rusa Cocina").

Preparación de la masa:

En un recipiente amplio, colocar los dos huevos , la taza de harina y la pizca de sal .

, la y la . Incorporar de manera gradual la taza de leche mientras se mezcla enérgicamente con un batidor de alambre para evitar la formación de grumos. También se pueden procesar todos los ingredientes en una licuadora.

mientras se mezcla enérgicamente con un batidor de alambre para evitar la formación de grumos. También se pueden procesar todos los ingredientes en una licuadora. Agregar las dos cucharadas de aceite o manteca derretida e integrar bien.

e integrar bien. Llevar la preparación a la heladera durante 30 minutos para permitir la correcta hidratación de la harina.

Preparación de la calabaza:

Pelar el zapallo anco y cortarlo en cubos pequeños.

y cortarlo en cubos pequeños. Colocar un chorrito de aceite en una olla grande, incorporar la calabaza y condimentar con albahaca seca . También se puede cocinar al horno o en microondas.

. También se puede cocinar al horno o en microondas. Cocinar a fuego medio y mezclar periódicamente hasta que la calabaza esté bien tierna.

Retirar del fuego, pasar a un recipiente y machacar hasta obtener un puré homogéneo.

Cocción de los panqueques:

Una vez transcurridos los 30 minutos de reposo, calentar una sartén antiadherente a fuego medio y colocar un chorrito de aceite por única vez.

Verter un cucharón de la mezcla e inclinar inmediatamente la sartén para distribuirla de manera uniforme por toda la superficie.

Cocinar hasta que los bordes se despeguen y la masa pueda moverse fácilmente al agitar la sartén.

Dar vuelta el panqueque y dorarlo brevemente del otro lado.

Repetir el procedimiento hasta terminar la preparación. Se obtienen aproximadamente 12 unidades. Reservarlas cubiertas con un repasador o un plato para evitar que se sequen.

Preparación del relleno:

Picar finamente el medio morrón , la cebolla y el diente de ajo .

, la y el . Desgranar los cuatro choclos con un cuchillo afilado o rallarlos utilizando la parte gruesa del rallador.

con un cuchillo afilado o rallarlos utilizando la parte gruesa del rallador. Colocar aceite en una sartén y sofreír el ajo durante un par de minutos para aromatizar. Incorporar el morrón y luego la cebolla. Cocinar hasta que estén tiernos y dorados.

Agregar el choclo desgranado y cocinar durante unos minutos, hasta que se ablande.

Incorporar los 60 g de queso rallado , integrar y apagar el fuego.

, integrar y apagar el fuego. En un recipiente amplio, combinar el sofrito con el puré de calabaza, el orégano, la sal, la pimienta y una cucharada de salsa blanca. Mezclar hasta unificar todos los ingredientes.

Cómo hacer la salsa blanca y armar los canelones

Para la salsa blanca:

50 g de manteca.

50 g de harina.

600 ml de leche caliente.

Sal y nuez moscada rallada, a gusto.

Aceite para la asadera.

Queso rallado adicional para espolvorear.

Preparación de la salsa blanca:

Derretir los 50 g de manteca en una olla a fuego medio.

en una olla a fuego medio. Agregar los 50 g de harina y cocinar durante un minuto sin dejar de remover, para evitar que quede sabor a harina cruda.

y cocinar durante un minuto sin dejar de remover, para evitar que quede sabor a harina cruda. Con el fuego muy bajo o temporalmente apagado, incorporar de manera gradual los 600 ml de leche caliente , mientras se bate de forma continua para evitar la formación de grumos.

, mientras se bate de forma continua para evitar la formación de grumos. Condimentar con sal y nuez moscada rallada , a gusto.

, a gusto. Cocinar sin dejar de remover hasta que la preparación espese. Si no se utiliza inmediatamente, cubrir con papel film en contacto directo con la salsa para evitar que se forme una costra.

Armado de los canelones:

Extender un panqueque y colocar en el centro una cucharada generosa del relleno. Añadir un trozo de queso cremoso, mozzarella o queso magro y cubrir con un poco más de relleno antes de enrollar.

y cubrir con un poco más de relleno antes de enrollar. Untar una asadera con un poco de aceite y distribuir una base fina de salsa blanca.

Acomodar los canelones con la unión del panqueque hacia abajo.

Cubrirlos de manera uniforme con el resto de la salsa blanca y espolvorear queso rallado por encima.

por encima. Llevar a horno caliente hasta que el queso quede completamente gratinado y dorado.

Cómo conservar los canelones de calabaza y choclo

Los canelones armados y sin hornear pueden colocarse en un recipiente hermético, procurando que no queden demasiado pegados entre sí. De esta manera, pueden conservarse en el congelador durante hasta 3 meses.