Caruso Lombardi confesó su difícil lucha contra una dura enfermedad

Entonces, como las molestias no paraban fue al médico a hacerse un chequeo porque recordó que su padre había sufrido un aneurisma. "Tenía un tumor en la cabeza", dijo. "Estuve en varios hospitales, clínicas y, en síntesis, o me operaba o me quedaba ciego", sumó en una entrevista con El ascenso.

Finalmente se sometió a una operación: "Me interné en el Mater Dei, me operaron por seis horas y este lunes me sacan los puntos. Obviamente que después voy a tener que hacerme chequeos" agregó el entrenador.

Entre los clubes que pasó, Caruso estuvo al frente de San Lorenzo, Racing, Newell's, Argentinos y Sarmiento los salvó del descenso. También pasó por Tigre, con el que ascendió, Tristán Suárez y Quilmes.

Su último trabajo en el fútbol como manager en Deportivo Español y ahora se desempeña como panelista deportivo de la señal de noticias TN.

Las durísimas declaraciones de Caruso Lombardi contra Carlos Tevez

Luego de la precipitada salida de Leandro Somoza, Rosario Central salió a buscar un director ténico y, finalmente, lo encontró: Carlos Tevez comenzará su carrera como DT en el Canalla, después de su exitosísima trayectoria como jugador. Sin embargo, algunos no están conformes con esta situación y, quien salió a pegarle al Apache fue Caruso Lombardi, el experimientado y mediático entrenador.

Caruso Lombardi aseguró que el ídolo de Boca no atravesó todas las instancias de preparación para asumir al fente de un plantel de fútbol profesional y, en una entrevista que dio en Fútbol 910, por radio La Red, expresó: “No sé si puede ser técnico Carlos (Tévez), salvo que haya hecho un curso acelerado. Para dirigir Primera División, necesitas tres años de curso. Con un año, podes dirigir jóvenes. Con dos años, Reserva. Tevez, con año y medio de curso, no puede dirigir Central. En AFA van a inventar que hizo un curso online ”.

Pero no quedó ahí, sino que, además, apuntó contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino: “Se ve que la semana pasada se le ocurrió ser técnico, para que haya hecho esto tuvo la venía del dirigente de AFA, acá pueden inventar lo que quieran”.

Para finalizar sobre el tema, Caruso Lombardi recordó como era el procedimiento para estar habilitado antes de las modificaciones: “ En mi época, cuando hice el curso, en dos años estabas habilitado para dirigir en todas las categorías, desde la novena de Cambaceres hasta la Primera de Boca. Después, a partir de marzo de 2018, el curso pasó de durar dos a tres años. En caso que haya hecho la capacitación afuera tiene que homologar el título en AFA”.