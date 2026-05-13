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Furia hizo una grave denuncia contra Gran Hermano y Catalina Gorostidi la cruzó con todo: "Con leucemia..."

El feroz enfrentamiento entre Furia Scaglione y Catalina Gorostidi volvió a estallar y dejó en claro que la tensión de Gran Hermano sigue más viva que nunca. Mirá.

13 may 2026, 14:38
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Furia hizo una grave denuncia contra Gran Hermano y Catalina Gorostidi la cruzó con todo: Con leucemia...
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Furia hizo una grave denuncia contra Gran Hermano y Catalina Gorostidi la cruzó con todo: "Con leucemia..."

La interna entre Juliana Scaglione y Catalina Gorostidi volvió a quedar en el centro de la escena luego de un tremendo enfrentamiento en redes sociales que terminó involucrando hasta a Gran Hermano y su producción. Todo estalló a partir de una serie de publicaciones que hizo Furia en su cuenta de X, donde recordó situaciones que vivió durante su paso por el reality durante 2023 y lanzó fuertes acusaciones vinculadas a su diagnóstico de leucemia.

La ex participante comenzó compartiendo un duro descargo en el que dejó una frase que rápidamente generó impacto entre sus seguidores. “Si me dejaron sin comer con leucemia diagnosticada es porque yo lo permití”, escribió sin filtros.

Acto seguido, apuntó directamente contra una ex compañera de la casa, aunque sin mencionarla en un principio. Sin embargo, para muchos usuarios no quedaron dudas de que hablaba de Catalina Gorostidi, una de las participantes con las que protagonizó más conflictos dentro del programa. “Lo que hizo una médica de esconderme la comida eso tiene que ser repudiado”, disparó Furia, visiblemente indignada.

Con el correr de los mensajes, la mediática dejó de lado cualquier indirecta y redobló la apuesta con declaraciones todavía más fuertes. “Le encanta hablar de mí. Ahora le contesto a la hija de puta que dice tener un título y que deja sin comer a sus compañeros”, lanzó.

Además, aseguró que desde hace tiempo viene sufriendo hostigamientos y también involucró al reality. “Ahí tienen a la enferma psiquiátrica que hace 3 años me hostiga y DGO y GH son cómplices de esto”, escribió, provocando una catarata de reacciones en redes.

TW Furia contra GH

Horas más tarde, Furia volvió a publicar otro mensaje para aclarar que no responsabilizaba directamente a la producción de Gran Hermano por lo ocurrido dentro de la casa. “La producción nunca me dejó sin comer, de hecho abordaron mi caso muy bien. Acá el tema es que está diciendo eso cuando la que jugaba con la comida es la mismísima que se jacta de buena persona”, sostuvo.

Lejos de bajar el tono, también dejó otra frase explosiva: “Pagarme tienen que hacer cada vez que me nombran. No paran de hablar de mí, no tienen contenido, no tienen ideas”.

Pero la respuesta de Catalina Gorostidi no tardó demasiado en aparecer. A través de sus redes, la médica salió al cruce de manera contundente y negó cada una de las acusaciones realizadas por su ex compañera. “El delirio es total. Conmigo no, Furia querida. Resentida de la vida”, escribió de entrada.

Luego, lanzó una picante chicana vinculada a la popularidad de Juliana dentro del reality. “Vos te creés que sos Susana Giménez de Telefe y sos una simple mina que salió sexta de un reality”, expresó sin vueltas.

Catalina también negó haberle escondido comida y aseguró que, por el contrario, llegó a compartir lo poco que tenían durante el encierro. “Nunca te dejamos sin comer. Gracias a Dios hay clips donde te ofrezco ‘mi’ comida porque vos preferías comprarte tres paquetes de puchos antes que un dulce de leche”, respondió.

Incluso hizo referencia a cómo organizaban el presupuesto dentro de la casa y cerró con una frase tajante. “Sabés cómo organizábamos la plata de los puchos, así que a cerrar más el orto nenita”, lanzó. Y concluyó: “El papel de delirante ya aburre”.

TW Cata Gorostidi y Furia Scaglione

Cuál fue la inmediata reacción de Furia Scaglione tras la agresiva respuesta de Catalina Gorostidi

Como era de suponer, Juliana Furia Scaglione no dudó en reaccionar picante al cruce virtual que le planteó su excompañera de reality, Catalina Gorostidi.

En una serie de tres posteos desde su cuenta de X, la entrenadora contraatacó advirtiéndole a la santafecina todo lo que tiene para contar de ella y su trabajo como médica pediatra, que claramente no la dejaría para nada bien parada.

"¿Qué te pasa sin talento? ¿No podés más, no? Ahora te va a caber, no vas a tener más ganas de hablar de mí porque voy a contar todos tus secretos", lanzó una amenazante Scaglione en el primero de los tres posteos luego de leer la picanteada de su examiga.

TW respuesta Furia a Catalina

"No sólo deja sin comer a la gente, también deberían sacarle el carnet de médica. Hace tres años me venís jodiendo, ahora te a va a doler porque voy a hablar de todo lo que tenía guardado", continuó visiblemente molesta con el posteo de Cata.

Fue allí que, arremetió con todo y lanzó una clara advertencia. "Entró la bala. No me hagas hablar, que hace más de 3 años vengo guardando lo que me contaste que pasó en el hospital donde trabajás con niños y lo que hiciste. ¿Querés que hable?", concluyó firme aunque por ahora sin detallar aquello con lo que amagó a contar para exponer a quien en un primer momento de Gran Hermano 2023 fue su principal aliada.

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