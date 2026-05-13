Furia hizo una grave denuncia contra Gran Hermano y Catalina Gorostidi la cruzó con todo: "Con leucemia..."

Además, aseguró que desde hace tiempo viene sufriendo hostigamientos y también involucró al reality. “Ahí tienen a la enferma psiquiátrica que hace 3 años me hostiga y DGO y GH son cómplices de esto”, escribió, provocando una catarata de reacciones en redes.

TW Furia contra GH

Horas más tarde, Furia volvió a publicar otro mensaje para aclarar que no responsabilizaba directamente a la producción de Gran Hermano por lo ocurrido dentro de la casa. “La producción nunca me dejó sin comer, de hecho abordaron mi caso muy bien. Acá el tema es que está diciendo eso cuando la que jugaba con la comida es la mismísima que se jacta de buena persona”, sostuvo.

Lejos de bajar el tono, también dejó otra frase explosiva: “Pagarme tienen que hacer cada vez que me nombran. No paran de hablar de mí, no tienen contenido, no tienen ideas”.

Pero la respuesta de Catalina Gorostidi no tardó demasiado en aparecer. A través de sus redes, la médica salió al cruce de manera contundente y negó cada una de las acusaciones realizadas por su ex compañera. “El delirio es total. Conmigo no, Furia querida. Resentida de la vida”, escribió de entrada.

Luego, lanzó una picante chicana vinculada a la popularidad de Juliana dentro del reality. “Vos te creés que sos Susana Giménez de Telefe y sos una simple mina que salió sexta de un reality”, expresó sin vueltas.

Catalina también negó haberle escondido comida y aseguró que, por el contrario, llegó a compartir lo poco que tenían durante el encierro. “Nunca te dejamos sin comer. Gracias a Dios hay clips donde te ofrezco ‘mi’ comida porque vos preferías comprarte tres paquetes de puchos antes que un dulce de leche”, respondió.

Incluso hizo referencia a cómo organizaban el presupuesto dentro de la casa y cerró con una frase tajante. “Sabés cómo organizábamos la plata de los puchos, así que a cerrar más el orto nenita”, lanzó. Y concluyó: “El papel de delirante ya aburre”.

TW Cata Gorostidi y Furia Scaglione

Cuál fue la inmediata reacción de Furia Scaglione tras la agresiva respuesta de Catalina Gorostidi

Como era de suponer, Juliana Furia Scaglione no dudó en reaccionar picante al cruce virtual que le planteó su excompañera de reality, Catalina Gorostidi.

En una serie de tres posteos desde su cuenta de X, la entrenadora contraatacó advirtiéndole a la santafecina todo lo que tiene para contar de ella y su trabajo como médica pediatra, que claramente no la dejaría para nada bien parada.

"¿Qué te pasa sin talento? ¿No podés más, no? Ahora te va a caber, no vas a tener más ganas de hablar de mí porque voy a contar todos tus secretos", lanzó una amenazante Scaglione en el primero de los tres posteos luego de leer la picanteada de su examiga.

TW respuesta Furia a Catalina

"No sólo deja sin comer a la gente, también deberían sacarle el carnet de médica. Hace tres años me venís jodiendo, ahora te a va a doler porque voy a hablar de todo lo que tenía guardado", continuó visiblemente molesta con el posteo de Cata.

Fue allí que, arremetió con todo y lanzó una clara advertencia. "Entró la bala. No me hagas hablar, que hace más de 3 años vengo guardando lo que me contaste que pasó en el hospital donde trabajás con niños y lo que hiciste. ¿Querés que hable?", concluyó firme aunque por ahora sin detallar aquello con lo que amagó a contar para exponer a quien en un primer momento de Gran Hermano 2023 fue su principal aliada.