Celulares y crianza: cómo el uso de pantallas de los adultos impacta en los adolescentes

También hay un punto sensible: la coherencia. Cuando los adultos exigen límites estrictos para el uso del teléfono, pero ellos mismos lo consultan de manera constante durante comidas, traslados o conversaciones, los adolescentes detectan rápidamente esa contradicción. Eso no significa que adultos e hijos deban tener las mismas reglas, pero sí que conviene explicar criterios y revisar hábitos propios.

La disponibilidad emocional no exige estar siempre presente

Hablar de disponibilidad no implica abandonar el celular por completo ni responder a cada demanda adolescente de inmediato. La vida cotidiana incluye trabajo, organización familiar, trámites y comunicaciones necesarias. El punto está en crear momentos reconocibles en los que el adulto pueda estar sin interrupciones, aunque sean breves.

Algunas especialistas en crianza y adolescencia sugieren observar tres momentos especialmente valiosos: los primeros minutos de la mañana, el reencuentro después de la escuela o de una actividad, y el cierre del día antes de dormir. No hace falta convertirlos en interrogatorios ni esperar charlas profundas. A veces alcanza con estar cerca, saludar sin mirar la pantalla, escuchar una frase suelta o compartir unos minutos tranquilos.

Estos gestos pequeños pueden tener un impacto mayor del que parece. Para un adolescente, saber que existe una ventana cotidiana de atención real puede facilitar que, más adelante, se anime a hablar de algo importante. La conexión familiar suele construirse en escenas breves y repetidas, no únicamente en grandes conversaciones.

Cómo empezar a cambiar el hábito sin caer en la culpa

Usar mucho el celular no convierte a nadie en un mal padre o madre. En muchos casos, es un hábito instalado por trabajo, cansancio o costumbre. La clave es mirarlo como una conducta ajustable, no como una etiqueta personal. En lugar de proponerse cambios imposibles, puede ser más útil elegir una franja concreta de cinco o diez minutos y dejar el teléfono fuera de la habitación.

Otra estrategia es hablar del tema antes de que aparezca en medio de una pelea. Un adulto puede reconocer que está intentando usar menos el celular cuando comparte tiempo con su hijo y preguntarle cómo lo percibe. Esa conversación, si se da con calma, reduce la sensación de reproche y abre una puerta para acordar pequeños cambios.

También ayuda establecer espacios familiares sin pantallas: una comida, un tramo del viaje, una caminata corta o el momento previo al descanso. Lo importante es que la regla sea realista y sostenida. Si se plantea como una prohibición absoluta, probablemente dure poco; si se presenta como un gesto de cuidado, puede integrarse mejor a la rutina.

Un cambio pequeño que puede mejorar la convivencia

El celular no es el único factor que define el vínculo entre adultos y adolescentes, pero sí puede convertirse en un símbolo cotidiano de atención o distancia. Revisar su lugar dentro de la casa permite mejorar la comunicación sin grandes discursos ni medidas extremas.

Reservar algunos minutos sin pantalla, mirar a los ojos, escuchar sin interrumpir y mostrar disponibilidad en momentos clave son acciones simples que pueden fortalecer la confianza. En una etapa en la que los adolescentes buscan independencia, saber que el adulto sigue disponible puede ser una base silenciosa, pero decisiva, para futuras conversaciones.