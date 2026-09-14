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Celulares y crianza: cómo el uso de pantallas de los adultos impacta en los adolescentes

La forma en que madres y padres usan el celular también comunica presencia o distancia. Qué señales leen los adolescentes y cómo generar momentos de conexión sin pantallas.

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Celulares y crianza: cómo el uso de pantallas de los adultos impacta en los adolescentes. (Imagen ilustrativa)
Celulares y crianza: cómo el uso de pantallas de los adultos impacta en los adolescentes. (Imagen ilustrativa)

El debate sobre pantallas en la adolescencia suele enfocarse en cuánto tiempo pasan los chicos con el celular, qué aplicaciones usan o cómo poner límites. Sin embargo, hay una pregunta igual de importante: qué ven ellos cuando miran a los adultos de la casa. El uso del teléfono por parte de madres, padres o cuidadores también forma parte del clima familiar y puede influir en la manera en que los adolescentes perciben la disponibilidad emocional de quienes los acompañan.

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Para muchos adultos, revisar mensajes, responder correos o mirar notificaciones es una acción automática. Pero para un hijo adolescente, especialmente en momentos de convivencia, esa conducta puede leerse como una señal: “no estoy del todo disponible”. No se trata necesariamente de la cantidad exacta de minutos frente a la pantalla, sino del efecto que esa atención dividida genera en el vínculo.

Por qué los adolescentes registran tanto el celular de los adultos

La adolescencia es una etapa en la que los chicos buscan más autonomía, pero al mismo tiempo siguen necesitando comprobar que sus referentes están cerca. Pueden parecer indiferentes, contestar poco o rechazar una conversación, y aun así estar atentos a si el adulto está emocionalmente accesible cuando lo necesitan.

En ese contexto, el celular funciona como una pista visible. Si cada intento de charla coincide con una notificación, una mirada a la pantalla o una respuesta apurada, el adolescente puede sentir que lo que dice no tiene prioridad. Esa percepción no siempre se expresa de forma clara: muchas veces aparece como enojo, ironía, reproches o discusiones que parecen desproporcionadas.

También hay un punto sensible: la coherencia. Cuando los adultos exigen límites estrictos para el uso del teléfono, pero ellos mismos lo consultan de manera constante durante comidas, traslados o conversaciones, los adolescentes detectan rápidamente esa contradicción. Eso no significa que adultos e hijos deban tener las mismas reglas, pero sí que conviene explicar criterios y revisar hábitos propios.

La disponibilidad emocional no exige estar siempre presente

Hablar de disponibilidad no implica abandonar el celular por completo ni responder a cada demanda adolescente de inmediato. La vida cotidiana incluye trabajo, organización familiar, trámites y comunicaciones necesarias. El punto está en crear momentos reconocibles en los que el adulto pueda estar sin interrupciones, aunque sean breves.

Algunas especialistas en crianza y adolescencia sugieren observar tres momentos especialmente valiosos: los primeros minutos de la mañana, el reencuentro después de la escuela o de una actividad, y el cierre del día antes de dormir. No hace falta convertirlos en interrogatorios ni esperar charlas profundas. A veces alcanza con estar cerca, saludar sin mirar la pantalla, escuchar una frase suelta o compartir unos minutos tranquilos.

Estos gestos pequeños pueden tener un impacto mayor del que parece. Para un adolescente, saber que existe una ventana cotidiana de atención real puede facilitar que, más adelante, se anime a hablar de algo importante. La conexión familiar suele construirse en escenas breves y repetidas, no únicamente en grandes conversaciones.

Cómo empezar a cambiar el hábito sin caer en la culpa

Usar mucho el celular no convierte a nadie en un mal padre o madre. En muchos casos, es un hábito instalado por trabajo, cansancio o costumbre. La clave es mirarlo como una conducta ajustable, no como una etiqueta personal. En lugar de proponerse cambios imposibles, puede ser más útil elegir una franja concreta de cinco o diez minutos y dejar el teléfono fuera de la habitación.

Otra estrategia es hablar del tema antes de que aparezca en medio de una pelea. Un adulto puede reconocer que está intentando usar menos el celular cuando comparte tiempo con su hijo y preguntarle cómo lo percibe. Esa conversación, si se da con calma, reduce la sensación de reproche y abre una puerta para acordar pequeños cambios.

También ayuda establecer espacios familiares sin pantallas: una comida, un tramo del viaje, una caminata corta o el momento previo al descanso. Lo importante es que la regla sea realista y sostenida. Si se plantea como una prohibición absoluta, probablemente dure poco; si se presenta como un gesto de cuidado, puede integrarse mejor a la rutina.

Un cambio pequeño que puede mejorar la convivencia

El celular no es el único factor que define el vínculo entre adultos y adolescentes, pero sí puede convertirse en un símbolo cotidiano de atención o distancia. Revisar su lugar dentro de la casa permite mejorar la comunicación sin grandes discursos ni medidas extremas.

Reservar algunos minutos sin pantalla, mirar a los ojos, escuchar sin interrumpir y mostrar disponibilidad en momentos clave son acciones simples que pueden fortalecer la confianza. En una etapa en la que los adolescentes buscan independencia, saber que el adulto sigue disponible puede ser una base silenciosa, pero decisiva, para futuras conversaciones.

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