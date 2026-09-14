Incendio en un edificio de Recoleta: explosión, llamas y evacuados

Un importante incendio se desató este lunes por la mañana en un edificio ubicado en el barrio porteño de Recoleta, y obligó a desplegar un amplio operativo de Bomberos de la Ciudad, SAME, Defensa Civil y Policía.
El fuego se desató en el cuarto piso de un edificio ubicado en Avenida Callao. Dos personas fueron trasladadas a hospitales porteños y Bomberos desplegó un amplio operativo de evacuación.
Impactante incendio en Recoleta: una explosión, llamas y evacuados en un edificio. (Foto: A24.com)
Un importante incendio se desató este lunes por la mañana en un edificio ubicado en el barrio porteño de Recoleta, y obligó a desplegar un amplio operativo de Bomberos de la Ciudad, SAME, Defensa Civil y Policía.
El episodio ocurrió en Avenida Callao 1755, donde, según los primeros testimonios recogidos en el lugar, primero se habría escuchado una explosión y posteriormente comenzaron las llamas en un departamento del cuarto piso.
El fuego se originó en la unidad 4° B, aunque por el momento se desconoce qué provocó la explosión y el posterior incendio. Las autoridades trabajan para determinar las causas.
La emergencia obligó a evacuar a los habitantes del edificio y desplegar una autobomba con escalera mecánica para asistir a personas desde uno de los balcones, debido a las condiciones que presentaba el interior del inmueble.
Como consecuencia del episodio, al menos dos personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales porteños. Una fue derivada al Hospital Álvarez y la otra al Hospital Rivadavia.
En el lugar trabaja personal del SAME, junto con Defensa Civil, Policía de la Ciudad y Bomberos. El operativo incluye al menos cuatro móviles de emergencia, dos autobombas y unidades destinadas al traslado y asistencia de personas.
También se aguardaba la llegada de una unidad especializada para trabajar ante la presencia de humo, con equipamiento destinado a la asistencia y provisión de oxígeno.
Uno de los puntos más llamativos fue el despliegue de un camión con escalera mecánica de gran altura, utilizado por los bomberos para acceder a los pisos superiores desde el exterior.
El despliegue de los equipos de emergencia provocó el corte total de la Avenida Callao a partir de Quintana, con importantes complicaciones para quienes circulan durante la mañana por esa zona de Recoleta.
La presencia de autobombas, ambulancias, móviles policiales y equipamiento de gran porte ocupa buena parte de la calzada mientras continúa el trabajo de los bomberos.
Por ese motivo, se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternativas hasta que finalice el operativo.