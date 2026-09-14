Incendio en un edificio de Recoleta: explosión, llamas y evacuados

Dos personas fueron trasladadas tras el incendio en Recoleta

Como consecuencia del episodio, al menos dos personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales porteños. Una fue derivada al Hospital Álvarez y la otra al Hospital Rivadavia.

En el lugar trabaja personal del SAME, junto con Defensa Civil, Policía de la Ciudad y Bomberos. El operativo incluye al menos cuatro móviles de emergencia, dos autobombas y unidades destinadas al traslado y asistencia de personas.

También se aguardaba la llegada de una unidad especializada para trabajar ante la presencia de humo, con equipamiento destinado a la asistencia y provisión de oxígeno.

Uno de los puntos más llamativos fue el despliegue de un camión con escalera mecánica de gran altura, utilizado por los bomberos para acceder a los pisos superiores desde el exterior.

Corte total de la Avenida Callao por el operativo

El despliegue de los equipos de emergencia provocó el corte total de la Avenida Callao a partir de Quintana, con importantes complicaciones para quienes circulan durante la mañana por esa zona de Recoleta.

La presencia de autobombas, ambulancias, móviles policiales y equipamiento de gran porte ocupa buena parte de la calzada mientras continúa el trabajo de los bomberos.

Por ese motivo, se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternativas hasta que finalice el operativo.