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Incendio en un edificio de Recoleta: explosión, llamas y evacuados

El fuego se desató en el cuarto piso de un edificio ubicado en Avenida Callao. Dos personas fueron trasladadas a hospitales porteños y Bomberos desplegó un amplio operativo de evacuación.

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Impactante incendio en Recoleta: una explosión

Impactante incendio en Recoleta: una explosión, llamas y evacuados en un edificio. (Foto: A24.com)

Un importante incendio se desató este lunes por la mañana en un edificio ubicado en el barrio porteño de Recoleta, y obligó a desplegar un amplio operativo de Bomberos de la Ciudad, SAME, Defensa Civil y Policía.

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Un ferry se incendió con 117 personas a bordo momentos antes de amarrar en el puerto. (Foto: Reuters)

El episodio ocurrió en Avenida Callao 1755, donde, según los primeros testimonios recogidos en el lugar, primero se habría escuchado una explosión y posteriormente comenzaron las llamas en un departamento del cuarto piso.

El fuego se originó en la unidad 4° B, aunque por el momento se desconoce qué provocó la explosión y el posterior incendio. Las autoridades trabajan para determinar las causas.

La emergencia obligó a evacuar a los habitantes del edificio y desplegar una autobomba con escalera mecánica para asistir a personas desde uno de los balcones, debido a las condiciones que presentaba el interior del inmueble.

Dos personas fueron trasladadas tras el incendio en Recoleta

Como consecuencia del episodio, al menos dos personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales porteños. Una fue derivada al Hospital Álvarez y la otra al Hospital Rivadavia.

En el lugar trabaja personal del SAME, junto con Defensa Civil, Policía de la Ciudad y Bomberos. El operativo incluye al menos cuatro móviles de emergencia, dos autobombas y unidades destinadas al traslado y asistencia de personas.

También se aguardaba la llegada de una unidad especializada para trabajar ante la presencia de humo, con equipamiento destinado a la asistencia y provisión de oxígeno.

Uno de los puntos más llamativos fue el despliegue de un camión con escalera mecánica de gran altura, utilizado por los bomberos para acceder a los pisos superiores desde el exterior.

Corte total de la Avenida Callao por el operativo

El despliegue de los equipos de emergencia provocó el corte total de la Avenida Callao a partir de Quintana, con importantes complicaciones para quienes circulan durante la mañana por esa zona de Recoleta.

La presencia de autobombas, ambulancias, móviles policiales y equipamiento de gran porte ocupa buena parte de la calzada mientras continúa el trabajo de los bomberos.

Por ese motivo, se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternativas hasta que finalice el operativo.

En pocas palabras

  • Incendio en Recoleta: Explosión en departamento de avenida Callao al 1700 provocó un incendio.
  • Operativo de emergencia: Bomberos evacuaron el edificio y trasladaron a dos personas a hospitales porteños.
  • Causas a determinar: Se investiga el origen de la explosión y el posterior fuego en el cuarto piso.
Resumen generado por Thinkindot AI
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