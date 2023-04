Chapu Martínez, a las piñas con otro influencer en un partido de fútbol

Embed

Cómo comenzó la pelea

Martínez tocó con la palma de la mano en la cara a Kai, quien reaccionó tirándole una piña directo al rostro. Luego, tanto el integrante de Los Displicentes como el Conejo, de Gran Hermano, se abalanzaron sobre Martínez.

Ya en medio de la pelea, y con otros de los participantes intentando frenarla, el Chapu cayó al piso y ahí Kai intentó tirarle un puntinazo a la cara, aunque la patada terminó impactando en el pecho de Martínez, quien estaba tendido en el suelo.

La palabra del Chapu Martínez

En un descargo publicado en su cuenta de Instagram, el Chapu habló de la gravedad de la situación, dijo que recibió una piña en el pómulo y la mencionada patada en un pectoral y tildó a Kai de "enfermo".

Sostuvo que lo que desencadenó el ataque de su compañero de equipo fue que le pidió que le pasara la pelota. "Les vendés a los nenes un personaje de bueno y sos un violento de mierda", agregó.

"Un enfermo. Un pobre pibe. Triste que tus amigos no te rescaten y que un día podés terminar como los que se están comiendo perpetua por matar a un pibe a patadas en el piso”, sostuvo.

Y agregó; “Yo estoy bien, por suerte. Y la patada en el pecho no me provocó más que dolor (porque no me tocó la cabeza, gracias a Dios). Pero un día esa violencia que manejás te va a hacer terminar mal. Para colmo, 15 minutos después te estabas cagando de risa y tuve que masticar esa bronca para no cagarle el evento a un amigo más de lo que se le cagó. SOS UN FORRO @kaimolinellii".