Chau Netflix: estas personas perderán acceso a la plataforma de streaming desde el 10 de abril

Según explicó la compañía, los dispositivos afectados son aquellos que ya no reciben actualizaciones de sistema operativo. Esto significa que quedaron congelados en versiones antiguas, incapaces de soportar las últimas mejoras en software.

El cambio no solo apunta a mejorar la calidad del servicio. También busca reducir riesgos de ciberseguridad, ya que los equipos obsoletos son más vulnerables a ataques informáticos.

Los televisores que dejarán de funcionar con la plataforma

El impacto será especialmente fuerte en televisores inteligentes lanzados entre 2012 y 2015. Durante esa etapa, muchas marcas apostaron fuerte por el concepto de Smart TV, pero hoy esos modelos quedaron desactualizados.

Entre los principales afectados aparecen:

Modelos antiguos de Apple TV (primera, segunda y tercera generación)

Televisores Panasonic fabricados antes de 2015

Equipos LG de la misma época

Serie Smart TV EOS de Samsung (2012-2015)

Modelos Bravia de Sony con códigos KDL, XBR, W95 y X95

Estos dispositivos ya no reciben parches de seguridad ni mejoras de software. Por eso, pierden compatibilidad no solo con Netflix, sino también con otras aplicaciones modernas.

La escena será común: el usuario intentará abrir la app y se encontrará con mensajes de error constantes. En algunos casos, la aplicación simplemente desaparecerá del sistema.

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Smartphones fuera de juego: una lista que sorprende

En el mundo de los teléfonos móviles, el alcance de la medida será igual de amplio. La clave está en el sistema operativo.

Para seguir usando Netflix, los dispositivos Android deberán contar con versión 7.0 o superior. Esto deja fuera a una generación completa de smartphones que marcaron época.

Entre los modelos afectados se encuentran:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Grand Prime

LG Optimus L5 y L7

LG G2

Sony Xperia Z, Z1 y E3

Estos equipos, lanzados entre 2011 y 2014, ya no pueden actualizarse a versiones modernas de Android. Por lo tanto, quedan automáticamente excluidos.

En el ecosistema Apple, el límite estará marcado por iOS 17. Los dispositivos que no puedan acceder a esa versión también perderán compatibilidad. Esto incluye al iPhone X y modelos anteriores.

Cómo saber si tu dispositivo está en la lista

Identificar si un equipo quedará fuera del sistema es más sencillo de lo que parece. Solo hace falta revisar la versión del sistema operativo.

En Android, el proceso es el siguiente:

Ir a “Configuración”

Entrar en “Acerca del teléfono”

Revisar “Información del software”

Allí aparecerá la versión del sistema, el número de compilación y el nivel de seguridad.

En iPhone, el camino es similar:

Abrir “Configuración”

Seleccionar “General”

Ingresar en “Información”

En ese apartado se podrá ver la versión de iOS instalada. Si el dispositivo no alcanza los requisitos mínimos, el problema es inevitable. No habrá actualizaciones disponibles que lo solucionen.

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Qué opciones tienen los usuarios ante este cambio

Frente a este escenario, los usuarios deberán tomar decisiones. Algunas alternativas permiten extender la vida útil de los dispositivos, aunque con limitaciones.

Entre las opciones más comunes se destacan:

Usar dispositivos externos como Chromecast o TV Box

Acceder a Netflix desde una computadora

Considerar la renovación del equipo

La primera opción es una de las más elegidas. Permite convertir un televisor antiguo en uno compatible, sin necesidad de cambiarlo por completo.

Sin embargo, en el caso de los smartphones, las alternativas son más reducidas. Cuando el sistema operativo queda obsoleto, la única solución efectiva suele ser cambiar de dispositivo.

Lo que pasará a partir del 10 de abril con Netflix

Desde esa fecha, los dispositivos afectados comenzarán a mostrar errores. En muchos casos, la aplicación dejará de funcionar de manera definitiva. Netflix no ofrecerá soporte técnico para estos equipos. Tampoco habrá soluciones oficiales para restaurar la compatibilidad.

La medida marcará un punto de inflexión. No solo para los usuarios, sino para toda la industria del entretenimiento digital. Porque detrás de esta decisión hay una señal más profunda: el futuro tecnológico avanza, y no espera a nadie.