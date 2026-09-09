Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

9 + 8 = 17

La expresión queda así: 17² - 8 × 8 + 30

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

17² = 289

La expresión queda así: 289 - 8 × 8 + 30

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 8 = 64

La expresión queda así: 289 - 64 + 30

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

289 - 64 = 225 |

225 + 30 = (?)

Resultado final: 255

El error común en esta cuenta suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es una buena manera de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos tropiezos que aparecen cuando la vista se apura más que el razonamiento.