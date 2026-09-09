Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 8)² - 8 × 8 + 30.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 8)² - 8 × 8 + 30.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
9 + 8 = 17
La expresión queda así: 17² - 8 × 8 + 30
Luego se calcula la potencia.
17² = 289
La expresión queda así: 289 - 8 × 8 + 30
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
8 × 8 = 64
La expresión queda así: 289 - 64 + 30
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
289 - 64 = 225 |
225 + 30 = (?)
El error común en esta cuenta suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es una buena manera de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos tropiezos que aparecen cuando la vista se apura más que el razonamiento.