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Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 8)² - 8 × 8 + 30.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto con cuadrados pone a prueba tu cálculo mental

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

9 + 8 = 17

La expresión queda así: 17² - 8 × 8 + 30

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

17² = 289

La expresión queda así: 289 - 8 × 8 + 30

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 8 = 64

La expresión queda así: 289 - 64 + 30

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

289 - 64 = 225 |

225 + 30 = (?)

Resultado final: 255

El error común en esta cuenta suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es una buena manera de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos tropiezos que aparecen cuando la vista se apura más que el razonamiento.

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