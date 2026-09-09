AUH más Tarjeta Alimentar: ANSES confirmó el valor total que se cobra en septiembre

Monto bruto total: $154.031 por hijo.

Monto mensual depositado (80% en mano): $123.224,80 por hijo.

Monto acumulado retenido (20%): $30.806,20 por hijo.

En el caso de las familias que perciben la prestación por discapacidad, el ajuste se aplica bajo la misma proporción, manteniendo el esquema de liquidez directa sobre el 80% del valor total.

Asignaciones de ANSES en junio: habilitan el trámite para cobrar $85.000 extra

¿Cómo funciona el cobro del 20% retenido por ANSES?

El dinero retenido de forma mensual acumulado a lo largo del período no se pierde, sino que conforma un fondo acumulativo por cada hijo registrado en el sistema. Para liberar este monto equivalente al 20% anual, la persona titular del beneficio debe presentar la Libreta AUH ante la ANSES.

Mediante este trámite obligatorio, las familias acreditan la asistencia escolar regular, el cumplimiento del calendario oficial de vacunación y los controles periódicos de salud de los menores. Una vez validada la documentación en el sistema, la liquidación del saldo retenido se liquida en la cuenta bancaria habitual.

¿Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar en septiembre?

El Programa Alimentar, administrado en conjunto con el Ministerio de Capital Humano, se liquida de manera automática en la misma fecha de cobro de la AUH sin necesidad de efectuar inscripciones previas. Los valores asignados en septiembre de 2026 varían según la cantidad de hijos a cargo:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

Este beneficio no requiere un trámite adicional para quienes ya cumplen con los requisitos establecidos.

¿Cuánto cobra en total una familia con AUH y Tarjeta Alimentar?

El ingreso de bolsillo consolidado depende del número de integrantes del grupo familiar. Al sumar el 80% neto de la AUH depositado por ANSES y el plus alimentario directo, la escala de cobro en mano para el mes de septiembre queda conformada de la siguiente manera:

Familia con 1 hijo: $195.474,80 ($123.224,80 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar).

Familia con 2 hijos: $359.748,60 ($246.449,60 de AUH + $113.299 de Tarjeta Alimentar).

Familia con 3 hijos: $519.099,40 ($369.674,40 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar).

Calendario de cobro de la AUH en septiembre de 2026