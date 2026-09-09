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AUH más Tarjeta Alimentar: ANSES confirmó el valor total que se cobra en septiembre

El organismo previsional aplica la actualización por movilidad del mes de septiembre y ratifica el esquema de cobro para la Asignación Universal por Hijo junto al subsidio alimentario.

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ANSES confirmó la suma total que cobran las familias con AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el ajuste mensual de las asignaciones familiares y sociales para septiembre de 2026. En esta oportunidad, el organismo previsional aplica un incremento del 2,11% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) e integra de forma automática los montos actualizados de la Tarjeta Alimentar, garantizando que los titulares reciban sus prestaciones de liquidez directa a través de la red bancaria oficial en los plazos fijados por el calendario de pagos.

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Este reajuste se efectúa en el marco de la fórmula de movilidad vigente, la cual toma como referencia directa la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. Con este nuevo esquema de ingresos, las familias que dependen de la cobertura estatal contarán con un incremento proporcional en sus haberes netos que busca preservar la capacidad de compra frente a la evolución del costo de vida.

La ANSES hace efectivo en septiembre de 2026 un valor bruto de $154.031 por cada hijo. De este total, los beneficiarios percibirán en mano $123.224,80 netos por cada menor, mientras que los $30.806,20 restantes serán retenidos mensualmente conforme al esquema legalizado.

¿Cuánto cobro por la AUH en septiembre de 2026?

Con el ajuste del 2,11% derivado de la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el importe por cada hijo o hija menor de edad se desglosa entre el haber mensual depositado y el saldo sujeto a la rendición anual de la Libreta AUH:

  • Monto bruto total: $154.031 por hijo.

  • Monto mensual depositado (80% en mano): $123.224,80 por hijo.

  • Monto acumulado retenido (20%): $30.806,20 por hijo.

En el caso de las familias que perciben la prestación por discapacidad, el ajuste se aplica bajo la misma proporción, manteniendo el esquema de liquidez directa sobre el 80% del valor total.

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¿Cómo funciona el cobro del 20% retenido por ANSES?

El dinero retenido de forma mensual acumulado a lo largo del período no se pierde, sino que conforma un fondo acumulativo por cada hijo registrado en el sistema. Para liberar este monto equivalente al 20% anual, la persona titular del beneficio debe presentar la Libreta AUH ante la ANSES.

Mediante este trámite obligatorio, las familias acreditan la asistencia escolar regular, el cumplimiento del calendario oficial de vacunación y los controles periódicos de salud de los menores. Una vez validada la documentación en el sistema, la liquidación del saldo retenido se liquida en la cuenta bancaria habitual.

¿Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar en septiembre?

El Programa Alimentar, administrado en conjunto con el Ministerio de Capital Humano, se liquida de manera automática en la misma fecha de cobro de la AUH sin necesidad de efectuar inscripciones previas. Los valores asignados en septiembre de 2026 varían según la cantidad de hijos a cargo:

  • Familias con un hijo: $72.250.

  • Familias con dos hijos: $113.299.

  • Familias con tres o más hijos: $149.425.

Este beneficio no requiere un trámite adicional para quienes ya cumplen con los requisitos establecidos.

¿Cuánto cobra en total una familia con AUH y Tarjeta Alimentar?

El ingreso de bolsillo consolidado depende del número de integrantes del grupo familiar. Al sumar el 80% neto de la AUH depositado por ANSES y el plus alimentario directo, la escala de cobro en mano para el mes de septiembre queda conformada de la siguiente manera:

  • Familia con 1 hijo: $195.474,80 ($123.224,80 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar).

  • Familia con 2 hijos: $359.748,60 ($246.449,60 de AUH + $113.299 de Tarjeta Alimentar).

  • Familia con 3 hijos: $519.099,40 ($369.674,40 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar).

Calendario de cobro de la AUH en septiembre de 2026

  • DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre

  • DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre

En pocas palabras

  • ANSES actualizó haberes: Se aplica un aumento del 2,11% a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en septiembre.
  • Tarjeta Alimentar: Se integran montos actualizados según cantidad de hijos, cobro automático con AUH.
  • Cobro total: Familias con 1 hijo recibirán $195.474,80 (AUH + Alimentar).
Resumen generado por Thinkindot AI
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