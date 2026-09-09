La reacción de Jorge Rial tras la muerte de Chiche Gelblung

Chiche Gelblung murió este miércoles a los 82 años mientras se encontraba internado en Los Arcos por problemas respiratorios después de ser derivado horas antes el sanatorio Mater Dei.
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El conductor Jorge Rial se refirió a la muerte de Chiche Gelblung a los 82 años y dejó su primera reacción desde las redes sociales.
Chiche Gelblung murió este miércoles a los 82 años mientras se encontraba internado en Los Arcos por problemas respiratorios después de ser derivado horas antes el sanatorio Mater Dei.
El destacado periodista había pasado por varias internaciones durante el último tiempo y nunca dejó de trabajar hasta el último día por su propia voluntad y dedicación por la profesión.
En las redes sociales se multiplicaron los mensajes de los famosos para despedir a Chiche Gelblung y uno de los primeros fue Jorge Rial, quien le dedicó un sentido posteo desde su cuenta en Instagram.
“Se fue un maestro”, expresó el periodista con una imagen de Chiche y la fecha de su nacimiento y muerte. Justamente sus palabras coincidieron con las de Luis Ventura, quien en las últimas horas se refirió al periodista también como un "maestro" de la profesión al recordar su extensa y destacada trayectoria.
Luis Ventura reconoció que sentía que algo malo había sucedido en las últimas horas con Chiche Gelblung al darse cuenta de la manera en que sonó su teléfono de manera constante.
“Yo sabía que algo estaba pasando por la intensidad y la cantidad de llamados que recibí cuando estaba durmiendo. Tenía cargando el celular y repiqueteaba todo el tiempo el teléfono”, relató el periodista en el noticiero Arriba Argentinos (El Trece).
"Ante la cantidad de grandes figuras que están internadas, no sé por qué pero algo me decía que el que estaba partiendo era Chiche”, continuó con profunda emoción al aire.
Pese al frágil estado de salud de Chiche Gelblung nunca dejó de trabajar, algo que destacó Luis Ventura como uno de los principales motores en la vida de su colega.
“En varias oportunidades fui vecino de Radio del Plata y él había tomado la decisión de partir laburando, en su puesto de trabajo, porque lo internaban, se escapaba de la internación y se iba a trabajar", recordó.
"Llegaba a trabajar en silla de ruedas, muchas veces en estados límites, porque su decisión era ir por el camino de su profesión”, siguió su relato emocionado.
“Su profesión era su combustible. Sabíamos que éramos del palo y yo desde su sabiduría y amistad sabía que él era maestro por sobre todas las cosas, lo respeté desde ese lugar, y aprendí que este iba a ser mi camino también. Se va un maestro”, concluyó Luis Ventura.