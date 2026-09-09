La reacción de Jorge Rial tras la muerte de Chiche Gelblung

El llanto de Luis Ventura por la muerte de Chiche Gelblung

Luis Ventura reconoció que sentía que algo malo había sucedido en las últimas horas con Chiche Gelblung al darse cuenta de la manera en que sonó su teléfono de manera constante.

“Yo sabía que algo estaba pasando por la intensidad y la cantidad de llamados que recibí cuando estaba durmiendo. Tenía cargando el celular y repiqueteaba todo el tiempo el teléfono”, relató el periodista en el noticiero Arriba Argentinos (El Trece).

"Ante la cantidad de grandes figuras que están internadas, no sé por qué pero algo me decía que el que estaba partiendo era Chiche”, continuó con profunda emoción al aire.

Pese al frágil estado de salud de Chiche Gelblung nunca dejó de trabajar, algo que destacó Luis Ventura como uno de los principales motores en la vida de su colega.

“En varias oportunidades fui vecino de Radio del Plata y él había tomado la decisión de partir laburando, en su puesto de trabajo, porque lo internaban, se escapaba de la internación y se iba a trabajar", recordó.

"Llegaba a trabajar en silla de ruedas, muchas veces en estados límites, porque su decisión era ir por el camino de su profesión”, siguió su relato emocionado.

“Su profesión era su combustible. Sabíamos que éramos del palo y yo desde su sabiduría y amistad sabía que él era maestro por sobre todas las cosas, lo respeté desde ese lugar, y aprendí que este iba a ser mi camino también. Se va un maestro”, concluyó Luis Ventura.