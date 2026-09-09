Desafío matemático: la cuenta que pone a prueba a los más inteligentes

12 + 15 = 27

La expresión queda así: 27 × 3 - 36 ÷ 9 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

27 × 3 = 81 | 36 ÷ 9 = 4

La expresión queda así: 81 - 4 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

81 - 4 = 77 |

77 + 37 = (?)

Resultado final: 114

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona tan bien como entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, observar la estructura de la cuenta y aplicar una regla simple que ordena todo el razonamiento.