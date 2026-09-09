Desafío matemático: la cuenta que pone a prueba a los más inteligentes

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 + 15) × 3 - 36 ÷ 9 + 37.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 + 15) × 3 - 36 ÷ 9 + 37.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
12 + 15 = 27
La expresión queda así: 27 × 3 - 36 ÷ 9 + 37
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
27 × 3 = 81 | 36 ÷ 9 = 4
La expresión queda así: 81 - 4 + 37
El cierre se hace de izquierda a derecha.
81 - 4 = 77 |
77 + 37 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona tan bien como entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, observar la estructura de la cuenta y aplicar una regla simple que ordena todo el razonamiento.