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Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero no todos logran resolverla

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12² + 5 × (10 + 7) - 45.

Leé también Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

10 + 7 = 17

La expresión queda así: 12² + 5 × 17 - 45

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

12² = 144

La expresión queda así: 144 + 5 × 17 - 45

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

5 × 17 = 85

La expresión queda así: 144 + 85 - 45

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

144 + 85 = 229 |

229 - 45 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con potencias pone a prueba tu primer impulso

Resultado final: 184

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego es útil para entrenar la paciencia, el cálculo mental y la lectura atenta de cada signo. En unos pocos segundos, una cuenta breve puede convertirse en un buen ejercicio para ordenar ideas y evitar respuestas impulsivas.

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