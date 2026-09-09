Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero no todos logran resolverla

10 + 7 = 17

La expresión queda así: 12² + 5 × 17 - 45

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

12² = 144

La expresión queda así: 144 + 5 × 17 - 45

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

5 × 17 = 85

La expresión queda así: 144 + 85 - 45

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

144 + 85 = 229 |

229 - 45 = (?)

Resultado final: 184

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego es útil para entrenar la paciencia, el cálculo mental y la lectura atenta de cada signo. En unos pocos segundos, una cuenta breve puede convertirse en un buen ejercicio para ordenar ideas y evitar respuestas impulsivas.