Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero no todos logran resolverla

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12² + 5 × (10 + 7) - 45.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12² + 5 × (10 + 7) - 45.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
10 + 7 = 17
La expresión queda así: 12² + 5 × 17 - 45
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
12² = 144
La expresión queda así: 144 + 5 × 17 - 45
Luego se resuelve la multiplicación restante.
5 × 17 = 85
La expresión queda así: 144 + 85 - 45
Se termina operando de izquierda a derecha.
144 + 85 = 229 |
229 - 45 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego es útil para entrenar la paciencia, el cálculo mental y la lectura atenta de cada signo. En unos pocos segundos, una cuenta breve puede convertirse en un buen ejercicio para ordenar ideas y evitar respuestas impulsivas.