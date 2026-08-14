Yanina Latorre reveló por qué se alejó de la mamá de Tini Stoessel: “Había cosas que...”

Así, la ex angelita también planteó el dilema que enfrenta cada vez que surge la posibilidad de opinar públicamente sobre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Según explicó, cualquier comentario suyo podría ser interpretado de acuerdo con el vínculo que mantuvo en el pasado con la madre de la cantante.

“Si hablo porque hablo, si no hablo van a decir que ahora hablás porque la criticás porque te distanciaste”, sostuvo Yanina, al explicar por qué considera que involucrarse en la situación podría generar suspicacias.

En ese sentido, recordó que anteriormente también era cuestionada cuando hablaba sobre la artista. “Cuando yo era amiga de la mamá de Tini, hablaba de Tini y me decían ‘la defendés porque la mamá es tu amiga’. Y si ahora llego a hablar y decir qué es lo que pasó entre ellos, me van a decir ‘decís esto porque te peleaste’”, manifestó.

Por eso, Yanina Latorre aseguró que tomó la decisión de correrse de cualquier especulación relacionada con la familia de Tini y dejar que sean otros colegas quienes aborden la situación. “No me quiero meter en un lugar porque no quiero lastimar a nadie, ni que me digan ‘se está vengando de la madre’”, explicó.

Claro que a pesar del distanciamiento, la conductora volvió a remarcar que nunca tuvo una discusión con Mariana Muzlera. “No pasó nada, nunca ni discutí con la mamá de Tini. No fluyó y había cosas que a mí me incomodaban”, aclaró.

Finalmente, Latorre hizo una diferencia entre su situación con la madre de la cantante y el cariño que conserva por la pareja. “Quiero mucho a Tini, lo quiero mucho a De Paul, hablé con los dos, están muy contentos con el casamiento y son re felices”, concluyó firme.

Cómo es el anillo de compromiso que Rodrigo de Paul le regaló a Tini Stoessel

Después de varios meses de mantener su romance lejos de las confirmaciones oficiales, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul finalmente dieron un nuevo paso en su relación. Días pasados, la cantante sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que se casará con el futbolista y reveló parte de los preparativos.

La artista compartió en Instagram un vlog de su reciente viaje a París, donde vivió uno de los momentos más importantes de esta nueva etapa: la primera prueba de su vestido de novia. Sin embargo, antes de mostrar detalles de la escapada, decidió comenzar el video con un primer plano de su anillo de compromiso.

Frente a cámara, Tini fue contundente y terminó con las especulaciones: “Me caso”. La joya, un delicado anillo de brillantes, rápidamente se convirtió en protagonista y llamó la atención de sus más de 21 millones de seguidores.

Aunque esta fue la primera vez que la cantante confirmó públicamente su compromiso, el accesorio ya había sido visto en una publicación de Rodrigo De Paul, donde se distinguía en la mano izquierda de su pareja.

Ahora, con la prueba del vestido y el anuncio oficial, Tini Stoessel dejó claro que la boda con Rodrigo De Paul ya comenzó su cuenta regresiva.