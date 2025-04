Coachella 2025: Benson Boone homenajeó a Queen, Ca7riel y Paco Amoroso se lucieron y Lady Gaga arrasó.

Benson Boone se transforma en Freddie Mercury

Con un look fiel al estilo de Freddie Mercury, Benson Boone se sentó al piano y comenzó a interpretar “Bohemian Rhapsody”. La sorpresa fue inmediata y total: el público estalló cuando, al llegar al segmento instrumental de la canción, apareció en escena Brian May, guitarrista original de Queen, quien no solo bendijo el momento con su icónica guitarra, sino que lo acompañó hasta el final del tema.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de A24.com (@a24noticias)

“Este chico es un prodigio”, escribió más tarde May en sus redes sociales. A sus 77 años, el músico británico compartió con orgullo el escenario con la joven revelación y agregó: “Ahora somos oficialmente amigos”. No fue la única colaboración de la noche: Brian May también tocó en “Beautiful Things”, el sencillo que catapultó a Boone a la fama global, en lo que fue uno de los dúos más celebrados del festival.

Aprovechando el impacto de su presentación, Benson Boone anunció desde el mismo escenario el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, American Heart, que estará disponible a partir del 20 de junio de 2025. La noticia corrió como pólvora entre los fanáticos y medios especializados, consolidando aún más su creciente presencia en la escena internacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sir Brian May (@brianmayforreal)

Argentina pisa fuerte en Coachella con Ca7riel y Paco Amoroso

El festival también vivió otro momento histórico con la participación de Ca7riel y Paco Amoroso, quienes se convirtieron en los primeros argentinos en presentarse en uno de los escenarios principales de Coachella. Su show fue una verdadera bomba sonora y visual: desde el primer segundo, el dúo desplegó un arsenal de energía que dejó al público sin aliento.

Su estilo cautivó tanto a su base de fans como a los curiosos que los descubrieron en vivo. El público reaccionó con entusiasmo, ovacionando cada canción y coreando letras que, hasta hace poco, resonaban solo en escenarios de Latinoamérica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de A24.com (@a24noticias)

La presentación de Lady Gaga en Coachella 2025

a monster never dies #GAGACHELLA



BAD ROMANCE NEVER DIES pic.twitter.com/SVtG2f7nVW — Nata (@NataLomelloM) April 12, 2025

Coachella 2025: un festival cargado de emociones y promesas

El primer día de Coachella 2025 dejó en claro que esta edición promete ser una de las más memorables. Entre homenajes que cruzan generaciones y artistas emergentes que pisan fuerte, la apertura del festival combinó nostalgia, innovación y potencia escénica en dosis perfectas.

Benson Boone y Brian May ofrecieron un tributo conmovedor que seguramente quedará grabado en la historia de Coachella. Por otro lado, Ca7riel y Paco Amoroso dejaron una marca imborrable al demostrar que la música argentina puede romper cualquier frontera cuando hay talento, actitud y visión.

Este fue solo el primer día. Aún quedan muchas sorpresas, revelaciones y momentos que harán de Coachella 2025 una edición imposible de olvidar.