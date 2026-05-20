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La drástica decisión de Ian Lucas que impacta de lleno en su carrera

Ian Lucas sorprendió a todos con una firme determinación en un momento clave en su presente profesional.

20 may 2026, 18:49
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La drástica decisión de Ian Lucas que impacta de lleno en su carrera

Tras ganar su primer Martín Fierro, Ian Lucas sorprendió a sus seguidores con un mensaje inesperado en sus historias de Instagram. El youtuber y conductor compartió los videos que subió Telefe sobre él durante la gala y arrancó con un halago a su comunidad: "Fuimos los posteos con más visitas de los Martín Fierro. Esto no es un detalle menor para mí y lo que son ustedes", escribió.

Pero lo que más llamó la atención fue el cierre del posteo: "Seguramente por un tiempo desaparezca de la tele y vuelva a mi mundo donde me valoran muchísimo. Les quería agradecer, los amo", lanzó, dejando entrever un claro malestar con el canal. Todo esto, vale recordar, a pocos días de arrancar el Mundial 2026, para el que Ian ya estaba confirmado como conductor de Por el Mundo junto a Marley.

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La información la aportó Paula Varela en Intrusos (América TV), quien reveló los detalles del tenso clima que vivió el youtuber durante la noche de premiación. "Lo que dicen es que en la alfombra roja no le hacen notas a Ian, por lo que llega caliente a su mesa por algunas circunstancias", contó la panelista. Y sumó otro dato: "También me cuentan que al final de la alfombra roja ven a Lucas, su representante, discutiendo acaloradamente con alguien importante de Telefe".

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Pero eso no fue todo. Varela también reveló que en el lanzamiento del ciclo mundialista, Ian aparece en un lugar muy secundario. "Además, otra de las cosas que lo habrían molestado es que en el lanzamiento de todo lo que van a hacer para el mundial, Ian está como muy ahí atrás", detalló. Y el dato más explosivo llegó al final: "Está a punto de bajarse del ciclo con Marley, por estas cosas que te estoy contando", cerró la panelista, encendiendo todas las alarmas en Telefe.

¿Qué dijo Ian Lucas tras ganar su Martín Fierro como revelación?

En entrega de los Martín Fierro 2026, Ian Lucas no ocultó su emoción y reconoció que no esperaba el premio. "No tenía preparado nada. La frutilla del postre después de lo que pasó en MasterChef", arrancó. En su discurso, tuvo palabras para todos: "Agradecerle a mis compañeros, que fueron parte; a Wanda, que fue muy parte de esto; a mi equipo y a toda la gente de Telefe, que confió en mí", expresó.

Y cerró con una reflexión sobre su llegada a la televisión tradicional: "Venía de un mundo nuevo, totalmente distinto. Me aceptaron muy bien acá, en la tele, con otro público. Estoy muy feliz y agradecido. Gracias a la gente que nos acompañó en todas las cenas, fue un proyecto muy lindo", concluyó visiblemente emocionado.

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