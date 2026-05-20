La drástica decisión de Ian Lucas que impacta de lleno en su carrera

Pero eso no fue todo. Varela también reveló que en el lanzamiento del ciclo mundialista, Ian aparece en un lugar muy secundario. "Además, otra de las cosas que lo habrían molestado es que en el lanzamiento de todo lo que van a hacer para el mundial, Ian está como muy ahí atrás", detalló. Y el dato más explosivo llegó al final: "Está a punto de bajarse del ciclo con Marley, por estas cosas que te estoy contando", cerró la panelista, encendiendo todas las alarmas en Telefe.

¿Qué dijo Ian Lucas tras ganar su Martín Fierro como revelación?

En entrega de los Martín Fierro 2026, Ian Lucas no ocultó su emoción y reconoció que no esperaba el premio. "No tenía preparado nada. La frutilla del postre después de lo que pasó en MasterChef", arrancó. En su discurso, tuvo palabras para todos: "Agradecerle a mis compañeros, que fueron parte; a Wanda, que fue muy parte de esto; a mi equipo y a toda la gente de Telefe, que confió en mí", expresó.

Y cerró con una reflexión sobre su llegada a la televisión tradicional: "Venía de un mundo nuevo, totalmente distinto. Me aceptaron muy bien acá, en la tele, con otro público. Estoy muy feliz y agradecido. Gracias a la gente que nos acompañó en todas las cenas, fue un proyecto muy lindo", concluyó visiblemente emocionado.