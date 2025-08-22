En vivo Radio La Red
Cómo ahorrar hasta 20 mil pesos para viajar en colectivo en el AMBA

Entre agosto y septiembre, los pasajeros de colectivos pueden ahorrar hasta $20.000 en sus viajes utilizando tarjetas Visa mediante billeteras digitales con tecnología NFC.

Los usuarios de colectivos pueden acceder a un reintegro de hasta $20.000 entre agosto y septiembre si abonan sus boletos con tarjetas Visa de crédito, débito o prepaga mediante tecnología NFC. La promoción, vigente hasta el 30 de septiembre, reintegra el 100% del valor del pasaje y establece un tope de $10.000 por mes y por tarjeta.

Esto significa que durante los dos meses de vigencia es posible acumular $20.000 en devoluciones. Además, quienes tengan más de una tarjeta, ya sea, una de débito y otra de crédito, podrán obtener el beneficio en cada una de ellas, multiplicando el ahorro. En el caso de usar la tarjeta física contactless directamente en el lector, el reintegro será del 35% con un límite mensual de $5.000.

Cómo funciona el reintegro de hasta 20 mil pesos por viajar en colectivo

viajar-reintegro

El mecanismo es automático: el pasaje se cobra de manera habitual y el importe se devuelve luego en la misma tarjeta o en la cuenta bancaria vinculada. La acreditación se realiza dentro de 20 días hábiles, o hasta 30 días en el caso de operaciones realizadas con MODO.

Paso a paso para acceder

  • Asociar la tarjeta Visa a una billetera digital compatible o a la app del propio banco. Entre las apps habilitadas se encuentran MODO Contactless, Apple Pay, Google Pay, y las aplicaciones de algunos bancos como Galicia, BBVA y Buepp.

  • Activar la función NFC en el celular.

  • Al subir al colectivo, indicar el destino y acercar el teléfono o la tarjeta al lector.

  • El pasaje se cobra normalmente y el reintegro se acredita en la tarjeta o cuenta vinculada dentro de los 20 a 30 días hábiles, según la app utilizada.

La promoción no aplica para pagos con QR, solo se reconocen operaciones realizadas con NFC.

Cuáles son las líneas de colectivo en las que se puede viajar con hasta 20 mil pesos de reintegro

colectivo-reintegro-visa

El beneficio tiene alcance nacional y ya son casi 200 líneas de transporte urbano que aceptan pagos con celular, tarjeta o dispositivos contactless.

Dentro de CABA: 4, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Entre CABA y GBA: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 37, 41, 53, 56, 67, 70, 71, 80, 85, 91, 92, 95, 96, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 114, 117, 123, 124, 126, 129, 134, 135, 136, 143, 145, 146, 150, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 178, 181, 182, 185 y 188.

En el GBA sin ingreso a CABA: 203, 205, 238, 252, 271, 283, 288, 297, 299, 311, 312, 314, 322, 324, 327, 329, 336, 338, 354, 373, 384, 392, 406, 422, 500, 500D, 501G, 503A, 501E, 504C, 505, 515, 523, 570 y 583.

El beneficio aplica a tarjetas de crédito, débito y prepaga emitidas en Argentina por entidades como Galicia, Macro, Santander, BBVA, ICBC, Nación, Ciudad, Hipotecario, Supervielle, Patagonia, Comafi, Credicoop, Naranja X, Brubank, Personal Pay, y bancos regionales como Santa Fe, San Juan, Entre Ríos, Corrientes y Santa Cruz.

