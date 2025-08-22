Cómo ahorrar hasta 20 mil pesos para viajar en colectivo en el AMBA

Asociar la tarjeta Visa a una billetera digital compatible o a la app del propio banco . Entre las apps habilitadas se encuentran MODO Contactless, Apple Pay, Google Pay , y las aplicaciones de algunos bancos como Galicia, BBVA y Buepp .

Activar la función NFC en el celular .

Al subir al colectivo, indicar el destino y acercar el teléfono o la tarjeta al lector.

El pasaje se cobra normalmente y el reintegro se acredita en la tarjeta o cuenta vinculada dentro de los 20 a 30 días hábiles, según la app utilizada.

La promoción no aplica para pagos con QR, solo se reconocen operaciones realizadas con NFC.

Cuáles son las líneas de colectivo en las que se puede viajar con hasta 20 mil pesos de reintegro

colectivo-reintegro-visa

El beneficio tiene alcance nacional y ya son casi 200 líneas de transporte urbano que aceptan pagos con celular, tarjeta o dispositivos contactless.

Dentro de CABA: 4, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Entre CABA y GBA: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 37, 41, 53, 56, 67, 70, 71, 80, 85, 91, 92, 95, 96, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 114, 117, 123, 124, 126, 129, 134, 135, 136, 143, 145, 146, 150, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 178, 181, 182, 185 y 188.

En el GBA sin ingreso a CABA: 203, 205, 238, 252, 271, 283, 288, 297, 299, 311, 312, 314, 322, 324, 327, 329, 336, 338, 354, 373, 384, 392, 406, 422, 500, 500D, 501G, 503A, 501E, 504C, 505, 515, 523, 570 y 583.

El beneficio aplica a tarjetas de crédito, débito y prepaga emitidas en Argentina por entidades como Galicia, Macro, Santander, BBVA, ICBC, Nación, Ciudad, Hipotecario, Supervielle, Patagonia, Comafi, Credicoop, Naranja X, Brubank, Personal Pay, y bancos regionales como Santa Fe, San Juan, Entre Ríos, Corrientes y Santa Cruz.