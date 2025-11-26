Cómo activar el modo antispam en WhatsApp y evitar las estafas virtuales en simples pasos

Estafas en WhatsApp

Cómo impedir que te agreguen a grupos de WhatsApp sin permiso

WhatsApp agregó un filtro que actúa como frontera. Activarlo es sencillo:

Abrís WhatsApp.

Entrás en Ajustes .

. Vas a Privacidad .

. Tocás Grupos .

. Elegís Mis contactos o Mis contactos, excepto….

Este cambio evita que extraños tengan la posibilidad de introducirte en conversaciones colectivas en las que circulan publicidades engañosas, mensajes masivos o enlaces peligrosos. Además, ordena la experiencia: solo vas a recibir invitaciones de personas que ya tenés agendadas, y eso reduce notablemente la exposición a estafas virtuales en WhatsApp.

Seguridad en WhatsApp

Cómo proteger tu foto de perfil, tu estado y tu última conexión

La información personal que mostrás en la interfaz también puede convertirse en un punto de vulnerabilidad. La foto, el estado, la última conexión e incluso el "en línea" son datos que, en malas manos, permiten rastrear rutinas o construir perfiles falsos.

Para evitarlo, WhatsApp permite definir quién puede ver cada uno de estos elementos:

Foto de perfil

Última vez en línea

Estado

Stickers de avatar

Modificar estas opciones ayuda a bloquear el acceso de desconocidos a tus datos. También disminuye la posibilidad de que alguien utilice tu información para realizar un engaño por ingeniería social. Dentro del menú de Privacidad, estos ajustes se pueden cambiar en segundos y funcionan como un refuerzo imprescindible dentro del modo antispam.

Estafas en WhatsApp

Para qué sirven los mensajes temporales en WhatsApp

Los mensajes temporales fueron diseñados inicialmente para ganar privacidad. Sin embargo, se convirtieron en una pieza esencial para combatir la saturación de mensajes y el almacenamiento de contenido irrelevante.

Cuando activás esta opción, los mensajes se eliminan automáticamente pasado un período específico. Así, un chat no acumula cadenas, pedidos falsos ni conversaciones viejas que muchas veces contienen enlaces sospechosos.

Para activar esta función, seguís tres pasos:

Abrís la aplicación.

Entrás en Ajustes .

. Seleccionás Mensajes temporales .

. Elegís un plazo, por ejemplo, 90 días.

Con ese ajuste, tanto mensajes provenientes de tus contactos como de números desconocidos desaparecerán sin necesidad de eliminarlos manualmente. Esto contribuye a mantener el móvil más liviano, ordenado y seguro.

Clonar tu WhatsApp.jpg

Cómo desactivar descargas automáticas para evitar archivos peligrosos

Muchos de los intentos de fraude actuales incluyen imágenes, audios, videos o documentos que se descargan de manera automática y quedan almacenados en el teléfono sin que el usuario lo note. En varios casos, estos archivos contienen virus, publicidad maliciosa o enlaces disfrazados.

Para evitar esto, WhatsApp sumó la posibilidad de cancelar la descarga automática de todo tipo de contenido multimedia. El ajuste se activa de esta manera:

Entrás en Ajustes .

. Vas a Almacenamiento y datos .

. Tocás Descarga automática de archivos .

. Seleccionás Nunca en fotos, videos, audios y documentos.

Esto permite que seas vos quien decida qué guardar y qué descartar. Además, ayuda a ahorrar espacio, evita la saturación del carrete y corta la cadena de propagación de archivos vinculados a estafas virtuales en WhatsApp.

Estafas en WhatsApp.jpg

Cómo reportar grupos o chats sospechosos

Si a pesar de todos estos filtros llegás a recibir un mensaje extraño, una invitación dudosa o un contenido malicioso, WhatsApp ofrece una herramienta directa para denunciarlo. Reportar un chat sospechoso ayuda a que la plataforma tome medidas y detecte patrones de abuso más rápido.

El proceso es simple:

Entrás al grupo o al chat individual.

Tocás el menú interno.

Elegís Reportar.

Una vez que se realiza la denuncia, WhatsApp evalúa la actividad del número, analiza el comportamiento y puede suspender o bloquear permanentemente al remitente si detecta actividades prohibidas. Cada reporte contribuye a mejorar la seguridad general de la plataforma.