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Cómo cocinar mejor la carne: elección del corte, salado, fuego y reposo

Una guía práctica para entender qué factores influyen en el sabor y la textura de la carne, desde la compra hasta los acompañamientos.

Cómo cocinar mejor la carne: elección del corte
Cómo cocinar mejor la carne: elección del corte, salado, fuego y reposo. (Imagen ilustrativa)

Cocinar una buena carne no depende únicamente de ponerla sobre una parrilla o una sartén caliente. El resultado empieza mucho antes: en la elección del corte, en cómo se conserva antes de cocinar, en el momento en que se agrega la sal y en el control del punto de cocción. Pequeños cambios en cada etapa pueden mejorar tanto el sabor como la textura.

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Para quienes cocinan en casa, la clave está en entender el proceso completo. No hace falta aplicar técnicas complejas ni contar con equipamiento profesional, pero sí conviene prestar atención a algunos detalles que suelen marcar la diferencia entre una carne jugosa, sabrosa y bien sellada, y otra seca o sin carácter.

La elección del corte: el primer paso para una buena carne

Uno de los errores más comunes aparece antes de encender el fuego: elegir una pieza sin tener en cuenta su calidad, su origen o el uso que se le quiere dar. La materia prima condiciona buena parte del resultado final, por eso conviene comprar en lugares de confianza y, cuando sea posible, consultar al carnicero sobre las características de cada corte.

No siempre el corte más popular o el que está de moda es el mejor para todos. La elección debería responder al gusto personal, al presupuesto y al método de cocción. Cortes como entraña, piezas de la falda, lomo, solomillo o colita de cuadril ofrecen experiencias distintas: algunos tienen más sabor y fibra, otros son más tiernos o magros.

También influye la forma de crianza del ganado. En regiones donde los animales pastan al aire libre y se alimentan de distintos pastos y hierbas, la carne puede desarrollar perfiles de sabor particulares. Este tipo de información no siempre está visible en la góndola, por eso resulta útil preguntar por procedencia y calidad.

Por qué conviene secar la superficie antes de cocinar

Una técnica simple para mejorar el sellado consiste en reducir la humedad superficial de la carne antes de llevarla al fuego. Para eso, se puede colocar la pieza sobre una rejilla dentro de la heladera, de modo que el aire circule alrededor. Si hay tiempo, dejarla durante la noche ayuda; si no, unas horas también pueden aportar.

El objetivo no es hacer una maduración en seco, sino lograr que la superficie llegue más seca al momento de la cocción. Cuando la carne entra en contacto con una parrilla o sartén bien caliente, esa menor humedad favorece la formación de una costra dorada, más sabrosa y con mejor textura.

Sal, temperatura y fuego: tres decisiones importantes

El salado puede hacerse poco antes de cocinar, aproximadamente un minuto antes, o directamente sobre la parrilla. En ambos casos, la sal cumple un rol central porque realza el sabor de la carne sin necesidad de sumar demasiados condimentos.

Otro punto importante es no cocinar la carne recién salida del frío intenso. Dejar que tome algo de temperatura ambiente ayuda a que la cocción sea más pareja. Además, la superficie de cocción debe estar muy caliente: puede ser una parrilla, una plancha o una sartén gruesa.

El fuego de leña aporta notas ahumadas y tostadas difíciles de replicar con otros sistemas, aunque no es la única opción válida. Lo importante es conseguir calor suficiente para sellar bien. El tiempo dependerá del grosor del corte y del punto deseado. Como referencia general, una pieza puede requerir unos minutos de cada lado y luego un breve reposo antes de cortarla.

Cómo evitar errores con el punto de cocción

Calcular el punto solo por intuición puede ser complicado, especialmente para quienes no cocinan carne con frecuencia. Aunque la experiencia permite reconocer señales por el tacto o la apariencia, un termómetro para carne es una herramienta útil para reducir errores.

Usarlo evita depender únicamente del tiempo, que puede variar según el grosor, la temperatura inicial de la pieza y la intensidad del fuego. El punto ideal, de todos modos, siempre estará ligado al gusto de quien vaya a comer y al tipo de corte elegido.

Acompañamientos simples que funcionan

Una buena carne no necesita demasiadas salsas. Muchas veces alcanza con sal y una guarnición bien elegida. Las papas fritas y las papas al horno son opciones clásicas, mientras que los tomates a la parrilla o los hongos portobello suman alternativas vegetales fáciles de preparar.

Entre las salsas, el chimichurri sigue siendo una de las combinaciones más versátiles. Con orégano y un poco de aceite de oliva puede aportar frescura y aroma sin tapar el sabor principal. Para ganar confianza, lo mejor es practicar con cortes conocidos, controlar el fuego y repetir el proceso hasta ajustar tiempos y preferencias.

En pocas palabras

  • Cocinar carne: El sabor y textura dependen de la elección del corte, el salado, el fuego y el reposo.
  • Técnicas clave: Secar la superficie antes de cocinar, salar al momento adecuado y usar fuego alto son cruciales.
  • Punto de cocción: Utilizar un termómetro para carne y considerar el reposo posterior mejora el resultado final.
Resumen generado por Thinkindot AI
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