Cómo cocinar mejor la carne: elección del corte, salado, fuego y reposo

También influye la forma de crianza del ganado. En regiones donde los animales pastan al aire libre y se alimentan de distintos pastos y hierbas, la carne puede desarrollar perfiles de sabor particulares. Este tipo de información no siempre está visible en la góndola, por eso resulta útil preguntar por procedencia y calidad.

Por qué conviene secar la superficie antes de cocinar

Una técnica simple para mejorar el sellado consiste en reducir la humedad superficial de la carne antes de llevarla al fuego. Para eso, se puede colocar la pieza sobre una rejilla dentro de la heladera, de modo que el aire circule alrededor. Si hay tiempo, dejarla durante la noche ayuda; si no, unas horas también pueden aportar.

El objetivo no es hacer una maduración en seco, sino lograr que la superficie llegue más seca al momento de la cocción. Cuando la carne entra en contacto con una parrilla o sartén bien caliente, esa menor humedad favorece la formación de una costra dorada, más sabrosa y con mejor textura.

Sal, temperatura y fuego: tres decisiones importantes

El salado puede hacerse poco antes de cocinar, aproximadamente un minuto antes, o directamente sobre la parrilla. En ambos casos, la sal cumple un rol central porque realza el sabor de la carne sin necesidad de sumar demasiados condimentos.

Otro punto importante es no cocinar la carne recién salida del frío intenso. Dejar que tome algo de temperatura ambiente ayuda a que la cocción sea más pareja. Además, la superficie de cocción debe estar muy caliente: puede ser una parrilla, una plancha o una sartén gruesa.

El fuego de leña aporta notas ahumadas y tostadas difíciles de replicar con otros sistemas, aunque no es la única opción válida. Lo importante es conseguir calor suficiente para sellar bien. El tiempo dependerá del grosor del corte y del punto deseado. Como referencia general, una pieza puede requerir unos minutos de cada lado y luego un breve reposo antes de cortarla.

Cómo evitar errores con el punto de cocción

Calcular el punto solo por intuición puede ser complicado, especialmente para quienes no cocinan carne con frecuencia. Aunque la experiencia permite reconocer señales por el tacto o la apariencia, un termómetro para carne es una herramienta útil para reducir errores.

Usarlo evita depender únicamente del tiempo, que puede variar según el grosor, la temperatura inicial de la pieza y la intensidad del fuego. El punto ideal, de todos modos, siempre estará ligado al gusto de quien vaya a comer y al tipo de corte elegido.

Acompañamientos simples que funcionan

Una buena carne no necesita demasiadas salsas. Muchas veces alcanza con sal y una guarnición bien elegida. Las papas fritas y las papas al horno son opciones clásicas, mientras que los tomates a la parrilla o los hongos portobello suman alternativas vegetales fáciles de preparar.

Entre las salsas, el chimichurri sigue siendo una de las combinaciones más versátiles. Con orégano y un poco de aceite de oliva puede aportar frescura y aroma sin tapar el sabor principal. Para ganar confianza, lo mejor es practicar con cortes conocidos, controlar el fuego y repetir el proceso hasta ajustar tiempos y preferencias.