En el desarrollo humano habitual, el temor a la oscuridad constituye un miedo evolutivo normal entre los 2 y los 7 años de edad. Sin embargo, la profesional advierte que si dicha aprensión no remite tras ese periodo y continúa afianzándose, existe un riesgo elevado de que evolucione hacia una fobia específica.

Cómo se manifiesta la nictofobia: los principales síntomas

De acuerdo con Lozano, la angustia extrema ante la oscuridad se manifiesta a través de tres dimensiones: física, emocional y cognitiva. Cada una presenta características particulares que permiten comprender cómo afecta este trastorno a quienes lo padecen.

Síntomas físicos: dificultad para respirar o sensación de presión en el pecho, mareos, temblores, tensión muscular y aumento del ritmo cardíaco.

Síntomas emocionales: miedo intenso y generalizado, angustia severa, necesidad imperiosa de huir y temor irrefrenable a morir o a perder el control.

Síntomas cognitivos: pensamientos catastrofistas e irrupción incontrolable de recuerdos e imágenes traumáticas o terroríficas.

La especialista enfatiza que el componente cognitivo resulta especialmente angustiante para los pacientes, ya que la incapacidad de frenar las imágenes perturbadoras retroalimenta e intensifica los síntomas físicos de hiperactivación.

Miedo a la oscuridad: factores desencadenantes y causas del trastorno

En su análisis clínico, Carolina Lozano detalla los factores que favorecen que el miedo evolutivo infantil se cronifique o surja en etapas posteriores de la vida:

Vivencias traumáticas: haber experimentado un evento de alto impacto emocional en circunstancias de oscuridad puede fijar la respuesta fóbica.

Exposición a contenidos audiovisuales perturbadores: la visualización de películas de terror u objetos de elevado impacto visual antes de desarrollar la madurez cognitiva o biológica necesaria para procesar dichos contenidos.

Aprendizaje por observación o imitación: la asimilación e imitación de conductas temerosas o evitativas observadas en figuras de referencia o personas del entorno cercano.

Lozano destaca que la nictofobia adquiere matices particulares en función de la etapa vital del individuo:

En la población adulta: el temor a la oscuridad suele vincularse estrechamente con la claustrofobia. Al encontrarse a oscuras en un espacio cerrado, la persona experimenta la sensación de estar atrapada, desconociendo los peligros potenciales que la rodean y sin identificar una vía clara de escape.

En adultos mayores: al llegar la noche, es frecuente que las personas de la tercera edad experimenten rumiaciones en torno a si volverán a despertar al día siguiente. En estos casos, la penumbra se asocia directamente con la finitud y el temor a la muerte.

Cómo superar la nictofobia: estrategias y tratamientos

Para gestionar y superar la nictofobia, la psicóloga Carolina Lozano propone un conjunto de pautas progresivas diseñadas para modular la respuesta de ansiedad:

Reencuadre cognitivo e impulso de la lógica: trabajar de manera consciente para sustituir los pensamientos irracionales y catastrofistas por razonamientos lógicos que reduzcan la percepción de amenaza.

Desensibilización y tolerancia progresiva: exponerse paulatinamente a la oscuridad en intervalos breves (iniciando con uno o dos minutos) para ampliar gradualmente el rango de tolerancia sin desencadenar pánico.

Establecimiento de rutinas y hábitos saludables: asociar hábitos cotidianos y reconfortantes al momento de ir a dormir o al exponerse a la penumbra, facilitando que el cerebro vincule la experiencia con la normalidad.

Técnicas de visualización: practicar ejercicios mentales imaginando situaciones en penumbra para desensibilizar la respuesta emocional antes de la exposición real.