En el desarrollo humano habitual, el temor a la oscuridad constituye un miedo evolutivo normal entre los 2 y los 7 años de edad. Sin embargo, la profesional advierte que si dicha aprensión no remite tras ese periodo y continúa afianzándose, existe un riesgo elevado de que evolucione hacia una fobia específica.
Cómo se manifiesta la nictofobia: los principales síntomas
De acuerdo con Lozano, la angustia extrema ante la oscuridad se manifiesta a través de tres dimensiones: física, emocional y cognitiva. Cada una presenta características particulares que permiten comprender cómo afecta este trastorno a quienes lo padecen.
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Síntomas físicos: dificultad para respirar o sensación de presión en el pecho, mareos, temblores, tensión muscular y aumento del ritmo cardíaco.
La especialista enfatiza que el componente cognitivo resulta especialmente angustiante para los pacientes, ya que la incapacidad de frenar las imágenes perturbadoras retroalimenta e intensifica los síntomas físicos de hiperactivación.
Miedo a la oscuridad: factores desencadenantes y causas del trastorno
En su análisis clínico, Carolina Lozano detalla los factores que favorecen que el miedo evolutivo infantil se cronifique o surja en etapas posteriores de la vida:
Lozano destaca que la nictofobia adquiere matices particulares en función de la etapa vital del individuo:
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En la población adulta: el temor a la oscuridad suele vincularse estrechamente con la claustrofobia. Al encontrarse a oscuras en un espacio cerrado, la persona experimenta la sensación de estar atrapada, desconociendo los peligros potenciales que la rodean y sin identificar una vía clara de escape.
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En adultos mayores: al llegar la noche, es frecuente que las personas de la tercera edad experimenten rumiaciones en torno a si volverán a despertar al día siguiente. En estos casos, la penumbra se asocia directamente con la finitud y el temor a la muerte.
Cómo superar la nictofobia: estrategias y tratamientos
Para gestionar y superar la nictofobia, la psicóloga Carolina Lozano propone un conjunto de pautas progresivas diseñadas para modular la respuesta de ansiedad:
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Acompañamiento psicológico profesional: dado que la nictofobia genera limitaciones severas en el ámbito social, emocional y físico, Lozano remarca la importancia de abordar la condición en sesión psicoterapéutica para lograr una recuperación sostenida.