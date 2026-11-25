Ejemplo práctico de liquidación: si un titular percibe un haber mensual actualizado de $500.000 (sin bonos), su medio aguinaldo será de $250.000 brutos, sumando $750.000 brutos más un bono proporcional de $23.796,70 para alcanzar el tope fijado.

Rango del bono decreciente: todo jubilado cuyo haber mensual reajustado supere los $453.796,70 y sea inferior a $523.796,70 recibe la diferencia exacta hasta completar ese límite.

Aplicación de retenciones: el descuento del 3% correspondiente a la obra social (PAMI) se aplica exclusivamente sobre el haber mensual y el medio aguinaldo, mientras que el bono extraordinario se deposita sin quitas.

¿Por qué se adelantó el calendario de pagos de diciembre 2026?

La compactación del cronograma responde a lo estipulado por la Resolución 349/2025 de ANSES, que diagramó el calendario previsional anual para garantizar que la totalidad de los beneficiarios disponga de sus haberes y aguinaldos antes del 24 de diciembre. Para cumplir con este plazo, el organismo agrupó múltiples terminaciones de documento en las jornadas finales de cada tramo.

Pensiones No Contributivas (PNC): concentran la totalidad de sus acreditaciones en tres días hábiles consecutivos (del 9 al 11 de diciembre).

Jubilaciones y pensiones mínimas: unifican tres terminaciones de DNI por jornada en el cierre del tramo (martes 15 y miércoles 16 de diciembre).

Jubilaciones y pensiones superiores al mínimo: concluyen sus depósitos el miércoles 23 de diciembre, en la víspera de Nochebuena.

¿Cuándo cobran los jubilados, pensionados y titulares de PNC en diciembre?

El cronograma oficial segmenta las fechas de depósito en tres grupos según la prestación y el monto del haber mensual, iniciando el miércoles 9 de diciembre para Pensiones No Contributivas y haberes mínimos, y extendiéndose hasta el miércoles 23 de diciembre para los ingresos que superan el piso previsional.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre de 2026.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre de 2026.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo