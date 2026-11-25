En ese momento, optó por contactarse directamente con su hijo mayor y luego de unos minutos de incertidumbre pudo darse cuenta que se encontraba bien.

"Llamé a mi hijo y no me atendió por la hora 6 de la mañana. Llamo a la novia y no me atiende. Desesperación y después me llama mi hijo cuando vio la llamada perdida y me calma, ahí nos dimos cuenta", comentó en el ciclo que conduce Pamela David.

Los otros intento de estafa que vivió el Chato Prada

Luego, Chato Prada ahondó en otro episodio similar que sufrió el lunes feriado: "Al otro día por WhatsApp desde un número a la mañana que era feriado y le corté el teléfono directamente".

La última de esas llamadas fue el martes cuando se dio cuenta al instante que intentaban estafarlo y la persona lo insultó al darse cuenta que la maniobra no iba a prosperar.

"Lo peor fue ayer que me llaman con el logo de una empresa de correo y ya estaba como avivado. Acá me dice: señor Prada tenemos un paquete de entrega. Me di cuenta y lo empecé a gastar un poco y él se dio cuenta y me empezó a putear de una manera muy violenta. La forma de putear es violenta", concluyó Prada.