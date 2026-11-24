Algunas investigaciones también demostraron que ciertas plantas pueden absorber sustancias contaminantes, como el formaldehído y el benceno, en condiciones de laboratorio. Sin embargo, estos efectos no son suficientes para mejorar significativamente la calidad del aire de una vivienda. Para renovar el aire de los ambientes, la ventilación sigue siendo mucho más efectiva.

Plantas que se pueden tener en el dormitorio

Lejos de ser peligrosas, muchas especies son buenas alternativas para decorar la habitación. Algunas se destacan por su resistencia y por necesitar pocos cuidados, mientras que otras aportan aromas agradables. Estas son cinco opciones:

Espatifilo (Peace Lily): es una planta de interior que se destaca por sus hojas verdes y sus flores blancas. Necesita luz indirecta y riego moderado.

Lengua de suegra (Sansevieria): es una de las especies más resistentes y fáciles de mantener. Utiliza el metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM), un mecanismo que le permite absorber dióxido de carbono durante la noche.

Aloe vera: es una suculenta que necesita buena iluminación y poco riego. Se adapta bien a distintos ambientes interiores.

Lavanda: se destaca por su aroma característico, asociado con posibles efectos relajantes. Necesita buena luz solar y un suelo con buen drenaje.

Potus (Pothos): es una planta resistente, de fácil mantenimiento y muy utilizada para decorar interiores. Se adapta a diferentes condiciones de iluminación, aunque crece mejor con luz indirecta.

La idea de que dormir con plantas en la habitación es peligroso constituye un mito sin fundamento científico. El oxígeno que consumen durante la noche es insignificante y no representa un riesgo para la salud humana.

Por lo tanto, no hay motivos para evitar tener plantas en el dormitorio. Además de aportar un toque natural a la decoración, permiten crear un ambiente más agradable sin que su presencia represente un peligro durante las horas de sueño.