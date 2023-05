Cómo enterarme en WhastApp si alguien me tiene agendado en sus contactos

Sin embargo, recientemente se ha descubierto un truco infalible que resolverá esta incógnita y pondrá fin a las dudas de muchos usuarios.

El truco en cuestión está relacionado con las newsletters y las listas de difusión, dos herramientas que han sido incorporadas recientemente y que ofrecen múltiples beneficios, especialmente para emprendedores que desean enviar mensajes masivos de manera rápida y sin resultar intrusivos para sus clientes. A continuación, te explicamos cómo utilizar este truco para descubrir quién te tiene agregado en su lista de contactos.

Los pasos son sencillos:

Abre la aplicación de WhatsApp y dirígete a la lista de chats.

Haz clic en los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla.

Selecciona la opción "Nueva difusión".

A continuación, se te solicitará agregar contactos a la lista de difusión. Debes elegir al menos dos contactos: uno que sepas con certeza que te tiene agregado en sus contactos y otro del que sospeches que no.

Una vez que hayas seleccionado los contactos, acepta para crear la lista de difusión.

Envía un mensaje a la lista, procurando que sea discreto.

Espera unos minutos para que el mensaje llegue correctamente a los destinatarios y luego mantén pulsado el mensaje.

Selecciona la opción "Información" y verifica si la persona en cuestión aparece en alguna parte. Si no se muestra en ningún lugar, significa que no te tiene agregado en sus contactos. En caso contrario, indica que formas parte de sus contactos.

Es importante destacar que WhatsApp no proporciona información alguna a personas que no estén suscritas a la lista de difusión, por lo que el usuario en cuestión no aparecerá en las categorías de mensajes pendientes de entrega, pendientes de lectura ni mensajes leídos. Esta confirmación será una evidencia concluyente de si esa persona te tiene agregado en sus contactos o no.

Con este sencillo truco, los usuarios de WhatsApp podrán satisfacer su curiosidad y saber quiénes los tienen en su lista de contactos. Una vez más, la aplicación demuestra su capacidad para adaptarse a las necesidades de los usuarios y ofrecer opciones que mejoran la experiencia de uso.

No pierdas la oportunidad de utilizar este truco y descubrir quién te tiene agregado en sus contactos en WhatsApp. ¡Desvela el misterio y conoce quiénes son tus verdaderos contactos en la popular plataforma de mensajería!