Cómo evitar las alergias que producen los plátanos en primavera

La contaminación ambiental y el cambio climático, además de la predisposición genética, pueden influir en la aparición o intensidad de las alergias.

El viento es otro factor importante porque favorece la dispersión del polen. Por eso, los días secos y ventosos pueden resultar especialmente molestos para las personas sensibles.

Según explicó la médica Stella Maris Cuevas en una entrevista con TPA Noticias, en la Ciudad de Buenos Aires los plátanos representan una presencia importante dentro del arbolado urbano y su polen puede dispersarse fácilmente por el aire.

Cuáles son los síntomas de las alergias de primavera

LLEGA LA PRIMAVERA Y COMIENZAN LAS ALERGIAS: CÓMO CUIDARSE

Las reacciones alérgicas pueden manifestarse principalmente en las vías respiratorias y los ojos.

Entre los síntomas más frecuentes aparecen:

Estornudos repetitivos .

. Congestión y secreción nasal .

. Picazón en la nariz y la garganta .

. Lagrimeo .

. Ojos rojos e irritados .

. Picazón ocular.

En algunas personas también pueden presentarse tos, sensación de opresión en el pecho o falta de aire, especialmente cuando existe asma asociada a los desencadenantes ambientales.

La intensidad de los síntomas puede variar de una persona a otra. Por eso, cuando las molestias aparecen de manera recurrente durante la primavera, es recomendable realizar una consulta médica para determinar su origen y establecer el tratamiento correspondiente.

Qué hacer para reducir la exposición al polen en primavera

Una de las principales medidas consiste en reducir el contacto con el polen durante los momentos de mayor circulación. Los especialistas recomiendan:

Utilizar barbijos y anteojos de sol para reducir el contacto de las partículas con los ojos.

Evitar las actividades prolongadas al aire libre durante días secos y ventosos.

Mantener las ventanas cerradas durante los momentos de mayor concentración de polen, especialmente a primera hora de la mañana y hacia el final de la tarde.

Al regresar a casa, bañarse y cambiarse de ropa para retirar las partículas que pueden haber quedado adheridas al cuerpo.

Mantener las ventanillas cerradas al circular en vehículos, sobre todo por zonas con abundante vegetación.

Otra medida importante es conocer cuáles son los principales desencadenantes para cada persona. La sensibilidad puede variar y no todas las molestias primaverales tienen necesariamente al plátano como origen.

Por qué no conviene automedicarse

Ante los primeros síntomas, un error frecuente es recurrir directamente a medicamentos sin consultar a un profesional.

El uso excesivo de algunas gotas nasales descongestivas, por ejemplo, puede producir un efecto rebote y terminar aumentando la congestión. Los corticoides también requieren indicación y seguimiento médico, mientras que los antibióticos no sirven para tratar una reacción alérgica.

En el caso de las personas que tienen asma o alergias severas, el tratamiento debe estar previamente indicado por un profesional. Ante una dificultad respiratoria importante, no se debe intentar resolver el cuadro únicamente con remedios caseros.

Por eso, la recomendación es evitar la automedicación y consultar para determinar cuál es el tratamiento adecuado.