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Cómo evitar las alergias que producen los plátanos en primavera

Con la llegada de la primavera aumenta la presencia de polen en el ambiente y pueden aparecer estornudos, congestión, picazón y lagrimeo, entre otros síntomas.

El polen es uno de los principales desencadenantes de las alergias durante la primavera.

El polen es uno de los principales desencadenantes de las alergias durante la primavera.

Estornudos, picazón en la garganta y la nariz, lagrimeo, congestión nasal y ojos irritados son algunos de los síntomas que comienzan a aparecer con mayor frecuencia cuando llega la primavera. Para muchas personas, estas molestias marcan el comienzo de un clásico de esta época del año: la presencia de polen en el aire y las alergias estacionales.

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El uso prolongado de pantallas y la exposición constante a ambientes con aire acondicionado o calefacción han incrementado los casos de síndrome del ojo seco, una afección que puede provocar molestias como ardor, irritación, visión borrosa y sensación de arenilla en los ojos.

Durante septiembre, octubre y noviembre, distintas especies de árboles atraviesan su período de polinización. Entre ellas se encuentra el plátano, uno de los árboles más característicos de las calles de la Ciudad de Buenos Aires y también de distintos puntos de la provincia.

El polen puede quedar suspendido en el aire y entrar en contacto con las mucosas de la nariz y los ojos. En las personas con predisposición alérgica, esto puede desencadenar una respuesta del organismo y generar las molestias típicas de esta época.

Por qué los plátanos pueden generar molestias en primavera

Aunque el plátano suele ser uno de los árboles más asociados con las alergias de primavera en Buenos Aires, no es el único responsable. Durante estos meses también liberan polen especies como el fresno, el álamo y el tilo, mientras que el césped también puede contribuir a la presencia de estas partículas en el ambiente.

La contaminación ambiental y el cambio climático, además de la predisposición genética, pueden influir en la aparición o intensidad de las alergias.

El viento es otro factor importante porque favorece la dispersión del polen. Por eso, los días secos y ventosos pueden resultar especialmente molestos para las personas sensibles.

Según explicó la médica Stella Maris Cuevas en una entrevista con TPA Noticias, en la Ciudad de Buenos Aires los plátanos representan una presencia importante dentro del arbolado urbano y su polen puede dispersarse fácilmente por el aire.

Cuáles son los síntomas de las alergias de primavera

LLEGA LA PRIMAVERA Y COMIENZAN LAS ALERGIAS: CÓMO CUIDARSE

Las reacciones alérgicas pueden manifestarse principalmente en las vías respiratorias y los ojos.

Entre los síntomas más frecuentes aparecen:

  • Estornudos repetitivos.
  • Congestión y secreción nasal.
  • Picazón en la nariz y la garganta.
  • Lagrimeo.
  • Ojos rojos e irritados.
  • Picazón ocular.

En algunas personas también pueden presentarse tos, sensación de opresión en el pecho o falta de aire, especialmente cuando existe asma asociada a los desencadenantes ambientales.

La intensidad de los síntomas puede variar de una persona a otra. Por eso, cuando las molestias aparecen de manera recurrente durante la primavera, es recomendable realizar una consulta médica para determinar su origen y establecer el tratamiento correspondiente.

Qué hacer para reducir la exposición al polen en primavera

Una de las principales medidas consiste en reducir el contacto con el polen durante los momentos de mayor circulación. Los especialistas recomiendan:

  • Utilizar barbijos y anteojos de sol para reducir el contacto de las partículas con los ojos.
  • Evitar las actividades prolongadas al aire libre durante días secos y ventosos.
  • Mantener las ventanas cerradas durante los momentos de mayor concentración de polen, especialmente a primera hora de la mañana y hacia el final de la tarde.
  • Al regresar a casa, bañarse y cambiarse de ropa para retirar las partículas que pueden haber quedado adheridas al cuerpo.
  • Mantener las ventanillas cerradas al circular en vehículos, sobre todo por zonas con abundante vegetación.

Otra medida importante es conocer cuáles son los principales desencadenantes para cada persona. La sensibilidad puede variar y no todas las molestias primaverales tienen necesariamente al plátano como origen.

Por qué no conviene automedicarse

Ante los primeros síntomas, un error frecuente es recurrir directamente a medicamentos sin consultar a un profesional.

El uso excesivo de algunas gotas nasales descongestivas, por ejemplo, puede producir un efecto rebote y terminar aumentando la congestión. Los corticoides también requieren indicación y seguimiento médico, mientras que los antibióticos no sirven para tratar una reacción alérgica.

En el caso de las personas que tienen asma o alergias severas, el tratamiento debe estar previamente indicado por un profesional. Ante una dificultad respiratoria importante, no se debe intentar resolver el cuadro únicamente con remedios caseros.

Por eso, la recomendación es evitar la automedicación y consultar para determinar cuál es el tratamiento adecuado.

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