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Crisis en la gira de Ed Sheeran: por qué renunciaron sus teloneros y qué puede pasar con sus shows

Un planteo de un músico "soporte" de la celebridad desató una tormenta en plena gira, que incluso lo traerá a la Argentina en noviembre. Ahora, medios británicos y de Estados Unidos explican como empezó esta crisis.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Ed Sheeran y una decisión que puso en vilo a su gira internacional. (Foto: Reuters)

Ed Sheeran y una decisión que puso en vilo a su gira internacional. (Foto: Reuters)

"Free Palestine" ("Palestina Libre"). Fue el mensaje que dio el rapero Macklemore, uno de los "teloneros" o "soporte" de Ed Sheeran. Hubo una gran polémica por lo que dijo, por su mensaje completo (habló de Sudán, de Cuba y de el "grupo terrorista ICE" que persigue a los inmigrantes ilegales). Sobre todo porque no era su show, sino que estaba para "calentar" la llegada de Ed Sheeran al escenario, la figura principal.

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Por eso, Sheeran lo bajó de la gira y eso provocó una revolución. Muchos otros decidieron ser solidarios con Benjamin Hammond Haggerty (Macklemore). Dijeron que no lo acompañan más en su gira que lo traerá en noviembre a la Argentina.

Ahora, dos medios, uno británico y otro norteamericano, descubrieron el origen de la decisión de Ed Sheeran. Tanto el Washington Post (EE.UU.) como el Times (Reino Unido) aseguran que más que una decisión propia del "rockstar", fue responder a una presión muy importante. Según el Wall Street Journal, Robert Kraft, propietario de los New England Patriots (uno de los clubes más importantes del Fútbol americano) mantuvo con el músico una charla telefónica de 40 minutos.

Para resumir: le dijo que si no retiraba a Macklemore del concierto, no le daría permiso para actuar en el Gillete Stadium de Boston (la casa de los Patriots), uno de los estadios más importantes de los Estados Unidos, con capacidad para 78.000 personas.

Kraft, de 85 años, es uno de los más ricos de los Estados Unidos, conservador y amigo de Donald Trump. Sheeran bajó entonces a Macklemore y puso en jaque a toda su gira por la crisis con los "grupos soporte".

El multimillonario Kraft es amigo de Ed Sheeran. Lo llamó para decirle que bajara al telonero que apoyó a

El multimillonario Kraft es amigo de Ed Sheeran. Lo llamó para decirle que bajara al telonero que apoyó a "Palestina Libre" (Foto: A24.com)

Una consigna que enojó a un multimillonario e influyente estadounidense

Macklemore se presentó como "telonero" de Sheeran en el New York/ New Jersey Stadium (el dela final entre la Argentina y España) . Allí le habló al público y en "un mensaje para la paz en el mundo", hizo un momento especial para pedir por la libertad de Palestina y habló del "genocido que lleva adelante Israel". Luego llegó el recital que la multitud esperaba: el de Ed Sheeran.

Pero el mensaje del rapero desató una tormenta de mensajes a favor y en contra. Y entre ellos, tomó partido Robert Kraft que, a los 85 años, es un megamillonario en Estados Unidos y muy influyente. Incluso, es amigo de Sheeran, a tal punto que el músico cantó en el casamiento del veterano influyente en ese país y su nueva esposa, Dana Blumberg de 47 años.

La prensa asegura que Kraft le dijo a Sheeran que si no echaba a su telonero no le daría su estadio, con capacidad para casi 80.000 personas.(Foto: A24.com)

La prensa asegura que Kraft le dijo a Sheeran que si no echaba a su telonero no le daría su estadio, con capacidad para casi 80.000 personas.(Foto: A24.com)

Pero no solo es multimillonario. Kraft es el dueño del equipo más ganador en la historia del fútbol americano y propietario del Gillette Stadium en Boston. Y es judío. Por lo tanto, no le gustaron las expresiones del rapero.

Como ese estadio de Boston es una de las etapas de la gira de Sheeran, el Post y el Times cuentan que tomó el teléfono y le dijo que si no lo bajaba a Macklemore de su grupo, no le daría el estadio con capacidad para casi 80.000 personas a Sheeran. La mega estrella lo bajó al telonero y así comenzó un escándalo. Muchos otros músicos se solidarizaron con el rapero y se niegan a acompañar a Sheeran.

Qué puede pasar con su presentación musical en Buenos Aires

La etapa norteamericana de la gira de Sheeran está en crisis ahora. Hay una grieta profunda en Estados Unidos por el apoyo a rajatabla a Israel y la situación de los palestinos. La separación del rapero del espectáculo general de Sheeran es una muestra más.

El escándalo podría tener impacto en el show de Ed Sheeran en Buenos Aires, pero por ahora no hay un anuncio oficial de cancelación ni de suspensión.

La fecha argentina está prevista para el 29 de noviembre de 2026 en el Estadio Huracán, como parte del LOOP Tour. La propia Ciudad de Buenos Aires mantiene publicada esa fecha, a las 20:30. "Loop" significa giro o vuelta en Inglés. Así está Ed Sheeran y su tour musical en estos momentos.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Crisis en la gira: Renunciaron teloneros de Ed Sheeran tras polémico mensaje de Macklemore.
  • Presión política: Se revela que Robert Kraft amenazó con cancelar show en Boston si no retiraba a Macklemore.
  • Impacto en Argentina: La polémica podría afectar la próxima gira de Ed Sheeran en el país.
Resumen generado por Thinkindot AI
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