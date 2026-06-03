Cómo evitar los ronquidos: la regla de 7 pasos que propone la ciencia para dormir mejor

1. Reducir la inflamación sistémica

Aproximadamente entre el 60% y el 70% de los ronquidos provienen de la inflamación de los tejidos blandos, como la nariz, la lengua y el paladar.

Esta inflamación puede estar relacionada con:

El exceso de harinas , azúcar y alcohol .

, y . Las cenas pesadas y tardías .

. El uso de enjuagues bucales antibacteriales que dañan la microbiota oral.

La recomendación es eliminar los ultraprocesados, reducir el azúcar y el alcohol, y evitar comidas abundantes antes de acostarse para disminuir el edema en la vía aérea.

2. Sanar el "reflujo silencioso"

Casi el 40% de los roncadores sufren de reflujo que llega hasta la laringe y la faringe, provocando inflamación en los tejidos internos, incluso sin generar ardor de garganta.

Entre las medidas sugeridas se encuentran:

Cenar temprano.

Recuperar el ácido del estómago mediante agua con limón, vinagre o betaína para favorecer el cierre correcto del esfínter esofágico.

Además, recomienda evitar por la noche:

Café, té, tomate cocinado, pimentón, ajo y cebolla.

3. Entrenar la respiración nasal

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El especialista señala que el ser humano está diseñado para respirar por la nariz, que actúa como filtro, humidificador y regulador natural del aire.

Respirar por la boca puede resecar e inflamar la vía aérea.

Por eso aconseja:

Realizar lavados nasales .

. Utilizar tiras nasales para abrir las válvulas de la nariz.

para abrir las válvulas de la nariz. Practicar ejercicios de respiración diafragmática para abandonar la respiración oral.

4. Terapia miofuncional: ejercicios para la lengua

La lengua es un músculo y, cuando pierde tono, puede desplazarse hacia atrás y vibrar durante el sueño, favoreciendo el ronquido.

Según explica el Dr. Jaramillo, fortalecerla puede reducir el problema entre un 50% y un 60%.

Entre los ejercicios recomendados se encuentran:

Pegar la lengua al paladar.

Realizar ejercicios de succión.

Mover la lengua lateralmente.

Inflar los cachetes.

Estas prácticas ayudan a aumentar el tono muscular de la vía aérea.

5. Liberar y limpiar la vía aérea

La congestión nasal y el exceso de moco obligan con frecuencia a respirar por la boca.

Para mejorar este aspecto recomienda una adecuada higiene del entorno:

Utilizar humidificadores.

Tomar duchas calientes antes de dormir.

Limpiar el polvo del hogar.

Quitarse los zapatos al ingresar a la casa.

Usar filtros de aire cuando sea necesario.

También considera importante dormir en un ambiente libre de químicos y aromas artificiales.

6. Cambiar la posición al dormir

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Dormir boca arriba es, según el especialista, uno de los principales enemigos de quienes roncan, ya que la gravedad favorece que la lengua y el paladar se desplacen hacia atrás.

La recomendación es dormir de lado y, si es necesario, utilizar elementos que dificulten girarse durante la noche.

7. Fortalecer cuello y mandíbula

La debilidad de la musculatura del cuello y la mandíbula también puede facilitar el colapso de la vía aérea.

Para mejorar esta condición aconseja:

Ejercicios isométricos de cuello.

Rotaciones cervicales.

Movimientos de protrusión mandibular, llevando la mandíbula hacia adelante.

El objetivo es estabilizar el espacio respiratorio y favorecer un mejor flujo de aire durante el sueño.

¿Cuándo consultar a un médico?

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Jaramillo recomienda acudir a un especialista y realizar una polisomnografía cuando el ronquido se acompaña de: