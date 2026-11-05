"Deja un...": el doloroso mensaje de la familia de Jesús de Miguel, el jugador que murió al chocar con un arquero

El dolor por el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel continúa conmoviendo a la opinión pública y al ambiente del deporte internacional. En la antesala de la despedida final al delantero del CD Tenerife, quien perdió la vida tras un fuerte choque durante el partido frente al FC Andorra, los parientes del futbolista madrileño se expresaron por primera vez mediante un desgarrador escrito para transmitir su gratitud ante la inmensa ola de solidaridad recibida y solicitar privacidad en este complejo momento.