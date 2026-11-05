"Deja un...": el doloroso mensaje de la familia de Jesús de Miguel, el jugador que murió al chocar con un arquero

El comunicado de los allegados fue leído ante los medios de comunicación por Manuel Hernández, representante del atacante, minutos antes del inicio de la misa funeral llevada a cabo en la parroquia de San Miguel Arcángel. En el escrito, la familia remarcó el constante acompañamiento que sintieron en medio de la conmoción: “No tenemos palabras suficientes para agradecer cada mensaje, cada llamada y cada gesto de afecto que nos está llegando. Queremos dar las gracias a todas las personas que se han acordado de él, a sus compañeros, amigos, hinchas y a todos los clubes que trasladaron sus condolencias y nos acompañaron en este momento tan doloroso”.