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PROFUNDO DOLOR

"Deja un...": el doloroso mensaje de la familia de Jesús de Miguel, el jugador que murió al chocar con un arquero

La familia de Jesús de Miguel agradeció el apoyo del fútbol antes del funeral y pidió privacidad.

La despedida de Jesús de Miguel se realiza este jueves en Navahermosa

La despedida de Jesús de Miguel se realiza este jueves en Navahermosa, Toledo. (Foto: REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

El dolor por el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel continúa conmoviendo a la opinión pública y al ambiente del deporte internacional. En la antesala de la despedida final al delantero del CD Tenerife, quien perdió la vida tras un fuerte choque durante el partido frente al FC Andorra, los parientes del futbolista madrileño se expresaron por primera vez mediante un desgarrador escrito para transmitir su gratitud ante la inmensa ola de solidaridad recibida y solicitar privacidad en este complejo momento.

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Lautaro Spatz, junto a Jesús Owono antes de un partido de Andorra. (@lautarospatz)

El comunicado de los allegados fue leído ante los medios de comunicación por Manuel Hernández, representante del atacante, minutos antes del inicio de la misa funeral llevada a cabo en la parroquia de San Miguel Arcángel. En el escrito, la familia remarcó el constante acompañamiento que sintieron en medio de la conmoción: “No tenemos palabras suficientes para agradecer cada mensaje, cada llamada y cada gesto de afecto que nos está llegando. Queremos dar las gracias a todas las personas que se han acordado de él, a sus compañeros, amigos, hinchas y a todos los clubes que trasladaron sus condolencias y nos acompañaron en este momento tan doloroso”.

Qué pidió la familia de Jesús de Miguel a los medios y a la gente antes de la despedida

Frente a la repercusión provocada por el trágico desenlace del futbolista de 30 años, el círculo íntimo del jugador valoró la huella afectiva que dejó a lo largo de su carrera deportiva. “Sentir tanto cariño hacia Jesús y comprobar la huella que ha dejado en tantas personas es algo que siempre llevaremos con nosotros”, manifestaron a través de las palabras compartidas por su agente en las puertas del templo.

Sin embargo, sobre el cierre del mensaje, los parientes del delantero hicieron un claro y enfático llamado a la prensa y a los seguidores para poder transitar las horas de duelo en la más estricta reserva. “Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación requiere. Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él. Gracias por quererle, por recordarle y por acompañarnos”, concluyó el escrito de despedida a la memoria del atacante.

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