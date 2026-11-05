Video: la fatal tragedia de una mujer en un pasillo de un hotel mientras estaba con su pareja

Las imágenes muestran lo que parece ser el preámbulo de una discusión de una pareja en un hotel, después de haber bebido. Sin embargo, todo terminó en una tragedia insólita y donde no hubo ninguna acción violenta dentro de la pareja.
Las cámaras de seguridad tomaron el instante en que una pareja caminaban por un pasillo de un hotel. De pronto, la mujer, que estaba apoyada en una pared, cae al vacío desde un séptimo piso.
Un insólito accidente en un hotel le costó la vida a una joven mujer (Foto: captura de video).
Las imágenes muestran lo que parece ser el preámbulo de una discusión de una pareja en un hotel, después de haber bebido. Sin embargo, todo terminó en una tragedia insólita y donde no hubo ninguna acción violenta dentro de la pareja.
Una mujer se apoya en una pared de un pasillo de un hotel, con su pareja al lado. De pronto se abre la estructura de una ventana baja. El hombre cierra la ventana desde un marco de metal o aluminio. Sin embargo, ocurre lo peor.
La mujer, que estaba apoyada en la pared, se mueve hacia su derecha, sin tener mucho control de su cuerpo y de pronto desaparece: cayó por la ventana, que tenía una falla y no contaba con el vidrio como para contener a la mujer. El desenlace fue fatal: se desplomó al vacío desde el séptimo piso y murió por el golpe contra el suelo.
La escena ocurrió en el Hotel Rio Poty de San Luis en el estado de Maranhao en Brasil. La Policía investiga cómo ocurrió la muerte de la joven de 26 años, de nombre Renata Rebeca Negrao Saldanha. Estaba acompañada por Leandro Augusto Pinto Franca, quien parecía estar alcoholizado, a punto tal que tardó en reaccionar cuando la joven cayó. Inclusive, logró reaccionar varios instantes más tarde y apenas atinó a asomarse por la ventana.
Fue en ese momento que llegó un guardia del hotel, quien por handy informó lo que acababa de ocurrir. La policía encontró el cuerpo sin vida de la mujer, producto de la tremenda caída al vacío.
Previo a la caída, a la joven de 26 años no se la observaba en un buen estado de salud y tampoco a su pareja. Eso pudo contribuir al trágico desenlace. La mujer se deja caer sobre la pared del pasillo y, al abrirse el marco de una ventana, el hombre la cierra. Sin embargo, una estructura de aluminio se desprendió. La mujer hizo un movimiento como para sentarse y, de pronto, cayó por ese hueco sin que el hombre pudiera ni siquiera reaccionar.
La víctima, oriunda del estado de Pará, se encontraba en la ciudad junto a su novio para participar de un campeonato de póquer.
El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del hotel Rio Poty. Según la Policía Civil, las imágenes muestran los momentos previos al accidente y forman parte de la investigación para reconstruir lo sucedido. Lo primero, descartar cualquier episodio de violencia entre ambos. Más bien, da la sensación de que ninguno comprendía bien a lo que se exponían con esa ventana rota o fallando.
En ese sentido, el hombre declaró que habían pasado la noche consumiendo bebidas alcohólicas y aseguró que no recordaba lo ocurrido. Por el momento, no es considerado sospechoso. La cámara del pasillo parece sostener su relato.
La causa fue caratulada inicialmente como muerte accidental, aunque los investigadores buscan establecer si existieron responsabilidades vinculadas con las condiciones de seguridad del establecimiento.
Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar por qué una estructura de aluminio instalada en una ventana de un pasillo pudo desprenderse cuando la joven intentó apoyarse o sentarse sobre ella.
La pericia técnica deberá establecer si el elemento presentaba un deterioro previo, si tenía problemas de fijación o si existían deficiencias en su instalación y mantenimiento. También se busca determinar si el hotel contaba con medidas de protección adecuadas para evitar accidentes en sectores ubicados a gran altura.
El estado de la ventana y los controles de seguridad adquieren especial relevancia porque se trata de una estructura situada en un séptimo piso, donde cualquier desprendimiento puede tener consecuencias fatales como en este caso. Por ahora, no se informó oficialmente que hubiera fallas previas ni denuncias sobre el estado de esa abertura.
La preocupación aumentó después de que se conocieran imágenes del lugar. La abertura tenía un marco bajo, cercano a la altura de las rodillas, y no presentaba rejas, redes ni otras barreras de protección visibles. Después de la tragedia, el sector fue cubierto provisoriamente con una placa de madera.
Además, una inspección del Cuerpo de Bomberos detectó que el certificado de aprobación del edificio estaba vencido. Como medida preventiva, los inspectores solicitaron un estudio técnico sobre la altura y las condiciones de seguridad de la estructura de vidrio, además de la instalación de barreras de protección.
El hotel expresó sus condolencias y aseguró que la seguridad de huéspedes, empleados y visitantes es una prioridad. Pero lo sucedido los deja en una posición más que incómoda ante la Justicia.
La madre de la joven muerta pidió que se avance hasta las últimas consecuencias para determinar la cadena de responsabilidades por las malas condiciones de esa ventana del hotel.