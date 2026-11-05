Video: la fatal tragedia de una mujer en un pasillo de un hotel mientras estaba con su pareja

Fue en ese momento que llegó un guardia del hotel, quien por handy informó lo que acababa de ocurrir. La policía encontró el cuerpo sin vida de la mujer, producto de la tremenda caída al vacío.

La suecuencia del accidente. La pareja camina por el pasillo del séptimo piso del hotel (Foto: captura de TV).

Un incidente en un pasillo de un hotel desencadenó una tragedia

Previo a la caída, a la joven de 26 años no se la observaba en un buen estado de salud y tampoco a su pareja. Eso pudo contribuir al trágico desenlace. La mujer se deja caer sobre la pared del pasillo y, al abrirse el marco de una ventana, el hombre la cierra. Sin embargo, una estructura de aluminio se desprendió. La mujer hizo un movimiento como para sentarse y, de pronto, cayó por ese hueco sin que el hombre pudiera ni siquiera reaccionar.

La víctima, oriunda del estado de Pará, se encontraba en la ciudad junto a su novio para participar de un campeonato de póquer.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del hotel Rio Poty. Según la Policía Civil, las imágenes muestran los momentos previos al accidente y forman parte de la investigación para reconstruir lo sucedido. Lo primero, descartar cualquier episodio de violencia entre ambos. Más bien, da la sensación de que ninguno comprendía bien a lo que se exponían con esa ventana rota o fallando.

En ese sentido, el hombre declaró que habían pasado la noche consumiendo bebidas alcohólicas y aseguró que no recordaba lo ocurrido. Por el momento, no es considerado sospechoso. La cámara del pasillo parece sostener su relato.

La causa fue caratulada inicialmente como muerte accidental, aunque los investigadores buscan establecer si existieron responsabilidades vinculadas con las condiciones de seguridad del establecimiento.

La ventana que faltaba en el séptimo piso. Con un tabique de madera luego del accidente fatal (Foto: A24.com).

Una ventana que se desprendió y las dudas sobre el mantenimiento y los controles

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar por qué una estructura de aluminio instalada en una ventana de un pasillo pudo desprenderse cuando la joven intentó apoyarse o sentarse sobre ella.

La pericia técnica deberá establecer si el elemento presentaba un deterioro previo, si tenía problemas de fijación o si existían deficiencias en su instalación y mantenimiento. También se busca determinar si el hotel contaba con medidas de protección adecuadas para evitar accidentes en sectores ubicados a gran altura.

El estado de la ventana y los controles de seguridad adquieren especial relevancia porque se trata de una estructura situada en un séptimo piso, donde cualquier desprendimiento puede tener consecuencias fatales como en este caso. Por ahora, no se informó oficialmente que hubiera fallas previas ni denuncias sobre el estado de esa abertura.

La preocupación aumentó después de que se conocieran imágenes del lugar. La abertura tenía un marco bajo, cercano a la altura de las rodillas, y no presentaba rejas, redes ni otras barreras de protección visibles. Después de la tragedia, el sector fue cubierto provisoriamente con una placa de madera.

Además, una inspección del Cuerpo de Bomberos detectó que el certificado de aprobación del edificio estaba vencido. Como medida preventiva, los inspectores solicitaron un estudio técnico sobre la altura y las condiciones de seguridad de la estructura de vidrio, además de la instalación de barreras de protección.

El hotel expresó sus condolencias y aseguró que la seguridad de huéspedes, empleados y visitantes es una prioridad. Pero lo sucedido los deja en una posición más que incómoda ante la Justicia.

La madre de la joven muerta pidió que se avance hasta las últimas consecuencias para determinar la cadena de responsabilidades por las malas condiciones de esa ventana del hotel.