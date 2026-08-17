Una camioneta cayó 80 metros y murió una mujer: hay cuatro heridos

Las tareas de asistencia se desarrollaron en un terreno de difícil acceso, lo que obligó a un importante despliegue de bomberos, efectivos policiales y personal sanitario para rescatar a las víctimas y asegurar el área del accidente.

Los otros cuatro ocupantes de la camioneta sufrieron heridas de distinta consideración y fueron derivados al Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy. Hasta el momento, las autoridades no difundieron sus identidades ni brindaron información oficial sobre su evolución médica.

Según trascendió, uno de los sobrevivientes, pareja de la mujer fallecida, permanecía internado con pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La investigación del accidente

Tras el siniestro, la fiscalía que interviene en la causa dispuso la realización de distintas pericias para determinar las circunstancias que derivaron en el despiste de la camioneta.

Los investigadores intentarán establecer si el hecho estuvo relacionado con una falla mecánica, un error humano, las condiciones del camino o cualquier otro elemento que haya podido influir en la pérdida de control del vehículo.

Además, especialistas analizarán el estado de la Toyota SW4 y trabajarán en la reconstrucción de la mecánica del accidente para determinar cómo se produjo la caída que terminó con una víctima fatal.

La Cuesta de Lipán es el camino utilizado habitualmente por quienes viajan hacia Purmamarca y las Salinas Grandes, dos de los principales destinos turísticos de la región.

Sin embargo, se trata de una ruta de montaña con características que demandan máxima precaución al volante. El trayecto presenta curvas cerradas, importantes desniveles y sectores donde las condiciones climáticas pueden modificarse en poco tiempo.