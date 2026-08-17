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ACCIDENTE EN JUJUY

Una camioneta cayó 80 metros y murió una mujer: hay cuatro heridos

El accidente ocurrió sobre la Ruta Provincial 52, en Jujuy, cuando una camioneta se precipitó por un barranco de unos 80 metros. La víctima fatal tenía 58 años y era oriunda de la provincia de Buenos Aires.

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El conductor perdió el control de la camioneta

El conductor perdió el control de la camioneta, que salió de la calzada y se precipitó por una ladera hasta quedar detenida varios metros más abajo. (Foto: El Tribuno de Jujuy

Una mujer de 58 años murió y otras cuatro personas resultaron heridas este lunes luego de que una camioneta Toyota SW4 se despistara y cayera por un barranco de aproximadamente 80 metros en la Cuesta de Lipán, uno de los principales caminos de montaña de Jujuy.

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El hecho se registró a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Provincial 52, en sentido sur-norte. Se trata de un corredor vial que une la Quebrada de Humahuaca con la Puna jujeña y que se caracteriza por sus curvas pronunciadas, fuertes pendientes y una conducción que requiere especial atención.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, en el vehículo viajaban cinco personas. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control de la camioneta, que salió de la calzada y se precipitó por una ladera hasta quedar detenida varios metros más abajo.

El accidente ocurrió sobre la Ruta Provincial 52, en Jujuy, cuando una camioneta se precipitó por un barranco de unos 80 metros. (Foto: Todo Jujuy)

El accidente ocurrió sobre la Ruta Provincial 52, en Jujuy, cuando una camioneta se precipitó por un barranco de unos 80 metros. (Foto: Todo Jujuy)

La víctima y los heridos

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron sin vida a una de las ocupantes del vehículo. La víctima fue identificada como una mujer de aproximadamente 58 años, oriunda de la provincia de Buenos Aires, quien sufrió lesiones fatales a raíz del impacto.

Las tareas de asistencia se desarrollaron en un terreno de difícil acceso, lo que obligó a un importante despliegue de bomberos, efectivos policiales y personal sanitario para rescatar a las víctimas y asegurar el área del accidente.

Los otros cuatro ocupantes de la camioneta sufrieron heridas de distinta consideración y fueron derivados al Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy. Hasta el momento, las autoridades no difundieron sus identidades ni brindaron información oficial sobre su evolución médica.

Según trascendió, uno de los sobrevivientes, pareja de la mujer fallecida, permanecía internado con pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La investigación del accidente

Tras el siniestro, la fiscalía que interviene en la causa dispuso la realización de distintas pericias para determinar las circunstancias que derivaron en el despiste de la camioneta.

Los investigadores intentarán establecer si el hecho estuvo relacionado con una falla mecánica, un error humano, las condiciones del camino o cualquier otro elemento que haya podido influir en la pérdida de control del vehículo.

Además, especialistas analizarán el estado de la Toyota SW4 y trabajarán en la reconstrucción de la mecánica del accidente para determinar cómo se produjo la caída que terminó con una víctima fatal.

La Cuesta de Lipán es el camino utilizado habitualmente por quienes viajan hacia Purmamarca y las Salinas Grandes, dos de los principales destinos turísticos de la región.

Sin embargo, se trata de una ruta de montaña con características que demandan máxima precaución al volante. El trayecto presenta curvas cerradas, importantes desniveles y sectores donde las condiciones climáticas pueden modificarse en poco tiempo.

En pocas palabras

  • Una mujer murió y cuatro personas resultaron heridas tras el despiste de una camioneta en la Ruta Provincial 52 de Jujuy.
  • El vehículo cayó unos 80 metros por un barranco en la Cuesta de Lipán; la víctima fatal tenía 58 años.
  • Se investigan las causas del accidente en la peligrosa ruta de montaña, con fuerte despliegue de emergencias.
Resumen generado por Thinkindot AI
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