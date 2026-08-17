Tras 34 días de cierre, reabre el Paso Cristo Redentor y comienza el operativo para descongestionar el cruce

Cuántos camiones siguen varados

Hasta la semana pasada se estimaba que había entre 1.800 y 2.000 camiones varados solamente en Mendoza. Los vehículos se encuentran distribuidos entre el Área de Control Integrado de Uspallata, estaciones de servicio del corredor y bases de distintas empresas.

El cierre generó además un fuerte impacto económico para el sector. Según estimaciones de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), cada unidad detenida representa una pérdida de entre USD 450 y USD 600 por día, dependiendo de si cuenta o no con equipo de frío.

Con hasta 2.000 camiones inmovilizados durante 34 días, las pérdidas para el sector en Mendoza alcanzan decenas de millones de dólares, a lo que se suma el lucro cesante de las empresas que no pudieron incorporar nuevas cargas.

El presidente de Aprocam, Carlos Messina, había reclamado que la reapertura comenzara con una habilitación exclusiva para camiones para acelerar la normalización del tránsito.

Los desvíos y las demoras

Ante el cierre del Cristo Redentor, algunas empresas debieron derivar sus cargas hacia los pasos fronterizos del sur de Neuquén. Uno de ellos fue Pino Hachado, aunque el desvío implicó sumar cerca de 2.000 kilómetros al recorrido habitual hacia Santiago de Chile.

Además, las demoras llegaron a 48 horas en un paso preparado originalmente para unos 70 camiones diarios y que durante el cierre llegó a duplicar o triplicar ese volumen.

Por qué estuvo cerrado durante 34 días

El cierre estuvo vinculado a un episodio de nevadas excepcionales que afectó el corredor internacional entre Punta de Vacas y Las Cuevas.

En algunos sectores se acumularon hasta cuatro metros de nieve y resultaron afectados unos 80 kilómetros de ruta. La formación de hielo, el riesgo de desprendimientos y la posibilidad de avalanchas impidieron garantizar condiciones seguras de circulación.

Los 34 días consecutivos de cierre marcaron además un nuevo récord para el paso y superaron la anterior marca de 26 días registrada en 2023.

La propuesta de Alfredo Cornejo

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cuestionó el actual esquema de mantenimiento del corredor y adelantó una propuesta para evitar que un cierre de estas características vuelva a repetirse.

El mandatario anunció que llevará al próximo Comité de Frontera, previsto para octubre, la propuesta de que Argentina y Chile realicen una licitación internacional conjunta para tercerizar las tareas de limpieza y despeje de la ruta.

“Que hagan una licitación conjunta, no que participen 10.000 organismos de distintas agencias de ambos lados, que sea una licitación internacional”, planteó Cornejo.

El gobernador mencionó como referencia a países como Canadá y sostuvo que existen empresas especializadas capaces de despejar corredores afectados por fuertes nevadas en 48 a 72 horas en temporales normales y en alrededor de una semana frente a fenómenos de una magnitud excepcional como el registrado en Mendoza.