Así fue el momento en que un hombre fue atacado a tiros y murió frente a un supermercado

Tras el llamado de los testigos al 911, efectivos policiales realizaron un operativo de búsqueda por la zona. Poco después encontraron y detuvieron a uno de los presuntos atacantes.

El sospechoso presentaba un roce de bala en el cuello, por lo que los investigadores creen que podría haber sido alcanzado por uno de los disparos efectuados por la víctima durante el enfrentamiento. Britos Alcaraz, en tanto, quedó tendido junto a su camioneta y murió como consecuencia de la herida de bala que recibió en el pecho.

Investigan si fue una venganza o un intento de robo

La investigación todavía no logró determinar qué desencadenó el ataque. Una de las principales hipótesis apunta a que podría tratarse de una venganza, aunque los investigadores tampoco descartan que los delincuentes hayan intentado robarle la camioneta o sus pertenencias.

En ese caso, la principal línea de investigación sería que el hombre se resistió y que los delincuentes respondieron con disparos.

La secuencia del ataque quedó registrada por una cámara de seguridad y las imágenes son analizadas por los investigadores para reconstruir cómo ocurrió el crimen e identificar al segundo sospechoso, que continúa prófugo.

La causa está a cargo del fiscal Nicolás Espejo, titular de la UFI 7 de Lomas de Zamora.