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Cómo hacer manteca casera con solo dos ingredientes y de manera súper fácil

Una receta sencilla permite preparar manteca casera con solo dos ingredientes, sin necesidad de comprarla.

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Una receta sencilla permite preparar manteca casera con solo dos ingredientes

Una receta sencilla permite preparar manteca casera con solo dos ingredientes, sin necesidad de comprarla. 

La manteca casera se puede preparar de una manera sencilla a partir de crema de leche y, según la versión elegida, algunos ingredientes adicionales. El secreto está en batir la crema más allá del punto de chantilly, hasta conseguir que la materia grasa se separe del líquido.

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Esta técnica también permite aprovechar una crema chantilly que se cortó por exceso de batido, en lugar de descartarla. El resultado es una manteca que puede utilizarse para untar, cocinar o preparar distintas recetas de repostería.

Cómo hacer manteca casera dulce o salada

Ingredientes para la versión salada

  • 350 g de crema de leche.
  • Entre media y una cucharadita de sal, según el gusto.

Ingredientes para la versión dulce

  • 350 g de crema de leche.
  • 80 g de azúcar común o impalpable.
  • Esencia de vainilla.

Además, se necesita

  • Agua bien fría con cubos de hielo.
  • Un colador fino.
  • Un recipiente.
  • Un paño o servilleta de tela muy limpia.
  • Papel manteca.

Paso a paso para preparar manteca casera

(La receta corresponde al canal de YouTube "Miel House")

1. Batir la crema de leche

Colocar la crema de leche en un recipiente y agregar la sal si se prepara la versión salada. Para la alternativa dulce, incorporar el azúcar y la esencia de vainilla.

Batir de manera continua. Primero adquirirá una textura similar a la crema chantilly, pero es necesario continuar batiendo más allá de ese punto. Después de un tiempo, la preparación comenzará a cortarse y la materia grasa se separará del líquido.

2. Colar la preparación

Cuando la separación sea completa, volcar el contenido sobre un colador fino colocado encima de un recipiente. Esto permitirá retirar la mayor parte del líquido.

3. Lavar la manteca

Una vez separada la materia grasa, enjuagarla con agua bien fría, preferentemente con algunos cubos de hielo. El objetivo de este paso es retirar los restos de suero y humedad que puedan haber quedado en la manteca.

4. Escurrir y compactar

Dejar escurrir la preparación durante unos minutos. Luego, colocar la masa sobre un paño o una servilleta de tela muy limpia.

Presionar con firmeza para eliminar el resto de humedad y compactar la manteca hasta darle la forma deseada.

5. Envolver y llevar a la heladera

Una vez compactada, envolver la manteca en papel manteca, de manera similar a una pieza comercial.

Por último, llevar a la heladera durante al menos una noche, o desde la mañana hasta la noche, para que adquiera una consistencia firme y adecuada.

Cómo utilizar la manteca casera

Una vez fría, la manteca puede utilizarse para untar tostadas, preparar sándwiches o incorporarla a distintas recetas de cocina y repostería.

La clave del procedimiento está en batir la crema hasta lograr la separación de la materia grasa y luego retirar la mayor cantidad posible de humedad. Así, una crema de leche puede convertirse en manteca casera con un procedimiento simple y pocos ingredientes.

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